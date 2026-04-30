VIDEO: Vladař s nulou oslavil postup, Dobeš vychytal mečbol. Vegas otočilo s Utahem
Daniel Vladař pomohl v NHL čistým kontem k postupu hokejistů Philadelphie do druhého kola play off. Při středečním domácím vítězství nad Pittsburghem 1:0 v prodloužení předvedl český brankář 42 zákroků, vychytal druhou nulu v letošních vyřazovacích bojích a Flyers ovládli pensylvánské derby 4:2 na zápasy. Vladař odčinil zaváhání z předchozích dvou utkání a byl vyhlášen první hvězdou.
Jakub Dobeš si připsal za Montreal 38 zákroků, Canadiens porazili Tampu Bay 3:2 a stejným poměrem vedou i v sérii. Vegas s Tomášem Hertlem, který zaznamenal jednu asistenci, udolalo Utah s brankářem Karlem Vejmelkou a po výhře 5:4 v druhém prodloužení vede v sérii 3:2.
Ve Filadelfii rozhodl zápas v čase 77:32 nahozením od modré čáry Cam York a pro pětadvacetiletého obránce to byl první gól v play off v kariéře.
Vladař si v sérii s Penguins připsal čisté konto také ve druhém utkání a ve vyřazovacích bojích o Stanleyův pohár má aktuálně úspěšnost zákroků 93,7 procenta. Po předchozích dvou prážkách, při nichž vždy inkasoval smolný gól, tentokrát spolehlivým výkonem zavřel branku a promarnění třetího mečbolu už nepřipustil.
„Jen jsem se snažil dodávat klukům přede mnou naději a věřil, že to dnes ukončíme. Jsem moc rád, že jsme to zvládli a že se trefil právě Yorkie,“ řekl Vladař. Jeho 42 úspěšných zákroků je nový klubový rekord v zápase, po němž Flyers postoupili do dalšího kola. Předchozím rekordmanem byl s 41 zásahy Phil Myre z roku 1980.
Philadelphia postoupila do dalšího kola play off poprvé od roku 2020 a změří v něm síly s nejlepším týmem Východní konference po základní části Carolinou.
Montreal šel v Tampě rychle do vedení poté, co přesně po třech minutách od úvodního buly skóroval Brendan Gallagher. V čase 26:49 vyrovnal Dominic James, jenže už o jedenáct sekund později vrátil hostům vedení Kirby Dach.
Podruhé a naposledy našel recept na rodáka z Ostravy Dobeše v 38. minutě Jake Guentzel. Vítěznou branku kanadského celku dal 66 sekund po startu třetí periody francouzský útočník Alexandre Texier. Už čtvrtý zápas mezi Montrealem a Tampou v řadě skončil výsledkem 3:2.
„Hodně jsme si vzali z nedělního utkání na vlastním ledě, kde jsme ztratili vedení i celý zápas, a tentokrát jsme hráli vyspělejší hokej. Cítil jsem, že dnes už víme, co přesně udělat, aby se to neopakovalo. Jsem na náš tým pyšný, všichni jsme odvedli dobou práci,“ uvedl Dobeš.
Mammoth na ledě Vegas třikrát vedli o gól, ale domácí pokaždé zásluhou Pavla Dorofejeva vyrovnali. U trefy ruského útočníka na 1:1 v přesilovce 41 sekund před koncem první třetiny asistoval Hertl. Odchovanec pražské Slavie si připsal druhý bod v letošních vyřazovacích bojích.
Dorofejev vyrovnal i na 2:2 a hattrick proti Vejmelkovi završil 53 sekund před koncem základní hrací doby při hře Vegas bez brankáře. Rozuzlení nakonec přineslo až druhé prodloužení, v jehož 6. minutě při vlastním oslabení skóroval útočník Brett Howden a zajistil pro Golden Knights postupový mečbol. Vejmelka v utkání zaznamenal 31 zákroků.