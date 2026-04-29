Pastrňák rozhodl, odmítl konec a ukázal emoce! Pořádně vytočil fanoušky Buffala
Naskočil na hrazení, radost z něj doslova sálala. Od plic si zařval směrem k fanouškům Buffala za plexisklem, kteří mu nadávali a klubku hráčů Bostonu ukazovali vztyčené prostředníčky. Jenže král byl v tu chvíli David Pastrňák. Sabres už měli po gólu Rasmuse Dahlina nakročeno k postupu. Jenže v půli pátého duelu vyrovnal Elias Lindholm. V čase 69:15 Pastrňák z brejku vymáchal brankáře Alexe Lyona. Přiskřípl bizoní kopyto ve dveřích do druhého kola a po vítězství 2:1 poslal sérii zpátky do Bostonu.
Seběhlo se to strašně rychle. Peyton Krebs ze Sabres ztratil kotouč za útočnou modrou. Dlouhá přihrávka obránce Hampuse Lindholma letěla kolmo směrem k místu, kde měl našlápnuto David Pastrňák. Spojení navázal dokonale. Pasta převzal puk o milimetry na hraně ofsajdu. Pláchl obránci Mattiasi Samuelssonovi a před sebou měl jen brankáře Lyona. Těsně před ním zatáhl brzdu a vystřihl geniální blafák. Doleva, doprava, zásun.
„Jen pár hráčů na světě by to dokázalo takhle vyřešit. Nemyslím jen jeho zakončení, ale hlavně způsob, jak zvládl přechod do útočného pásma. Takhle to nevyřešil zdaleka poprvé. Provedl to prostě fantasticky,“ chválil bostonský kouč Marco Sturm.
Po nedělním debaklu 1:6 vyzýval lídry mužstva, aby se chopili zodpovědnosti. Buffalo šlo do vedení 3:1 na zápasy, Bruins už neměli kam uhnout. Pastrňák splnil v noci na středu trenérovu pobídku vrchovatě. Rozhodující akce pátého utkání byla výstavní. Do hokejky vložil celé své já, gólman fintu spolkl i s čepelí. Efektně prodloužil sérii prvního kola a dopálil diváky v Buffalu, kteří už viděli Sabres dál.
„Všechno ale začalo o střídání dřív. Domácí měli ohromný tlak, naši kluci to však zvládli perfektně, Sway (gólman Jeremy Swayman) předvedl několik výborných zákroků. A pak jsme mohli předvést tu poslední akci,“ liboval si Pastrňák.
Mezi nejlepšími v historii Bruins
„Když jsem viděl, že má Hampus puk na hokejce, hned jsem nabral rychlost k brance. Udělal to fantasticky, s ohromným přehledem. Když je na puku a já mám prostor, tak je velká šance, že mě najde. Teď se to povedlo zase,“ zářil Pastrňák, který si v euforii povodil domácí diváky. Podobným způsobem už ho vyzval švédský bek v prodloužení sedmého zápasu prvního kola před dvěma lety, kdy český útočník rozhodl o postupu Bostonu před Toronto.
V zápasech play off, kdy byli Bruins na pokraji vyřazení, skóroval už poosmé. Víc gólů dali v klubové historii za podobné situace pouze Brad Marchand (10) a Peter McNab (9). „Jsem za Pastu strašně rád, protože on sám na sebe klade velký tlak. Chce být rozdílovým hráčem a nádherně mu to vyšlo,“ uznal Marco Sturm.
Pastrňák svou druhou trefou v play off zabránil Sabres vyhrát první sérii play off od roku 2007. Tedy prozatím. „Mám nejlepší místo v hale, abych mohl sledovat, jak ten kluk válí. V nejvypjatějších momentech ze sebe dokáže dostat maximum. I proto za ním všichni jdeme,“ řekl o Pastrňákovi brankář Swayman, jemuž tým taky dluží pár dobrých večeří. V neděli po katastrofálním výkonu obrany Boston po první třetině prohrával už 0:4, po šestém zásahu ve třetí části střídal. Tentokrát hráči Swaymanovi vypomohli mnohem víc. Nic lepšího pro něj nemohli udělat. Sám v pátém zápase vystřihl bezchybný výkon a 24 zákroky umožnil Bostonu vynutit si prodloužení.
„Nás jen tak něco nezlomí. Tahle parta se nikdy nevzdává, bojujeme jeden za druhého,“ tvrdil kouč Sturm. Bruins v čele s českým lídrem mají možnost odčinit předchozí dva výpadky na domácím ledě a srovnat stav série na 3:3.
Draisaitl vyhnal Dostála
Edmonton na domácím ledě čelil vyřazení a od začátku dal jasně najevo, že sezonu ještě končit nechce. V čase 10:13 zvýšil Leon Draisaitl už na 3:0 a vyhnal z branky Dostála.
Český brankář inkasoval třikrát z devíti střel a zápas dochytal Ville Husso. Fin ve zbytku utkání dostal gól jen od Draisaitla, Anaheim se ale do zápasu nevrátil. Jedinou branku Ducks vstřelil Alexander Killorn.
Minnesota rozhodla zápas v Dallasu na přelomu druhé a třetí třetiny, kdy vstřelila dvě branky a odskočila do trháku, který už domácí nedotáhli. Stars zásluhou Jasona Robertsona snížili, Kirill Kaprizov ale gólem do prázdné branky zpečetil vítězství Wild.