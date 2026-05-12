Andersenova pohádka: dánský kliďas ještě neprohrál zápas v play off. Co letos změnil?
Zavřel na petlici a zamknul na dva západy. Frederik Andersen je hlavní důvod, proč Carolina Hurricanes prosvištěli do finále Východní konference nejrychleji, jak to jen šlo. Dánský brankář jim vychytal osm vítězství a v zápase zatím neinkasoval víc než dva góly. „Byl neuvěřitelný. Pevný jako zeď. Když jsme se dostali do problémů, podržel nás. Pochytal všechno, což je skvělé. Potřebujeme, aby tak pokračoval,“ řekl o aktuálně nejlepším hráči play off obránce Jaccob Slavin.
Když se 36letého rodáka z Herningu ptali, zda je sám spokojen se svou hrou, odvětil nevzrušeně a podle očekávání: „Ano, proč bych neměl být?“ Jaká otázka, taková odpověď. Ale Frederik Andersen je od přírody kliďas. V posledních letech měl i zdravotní problémy, od sezony 2021/22 nechytal v základní části víc než 35 utkání. Najednou žasnou, kde se to v něm bere. Jeho příběh je jako pohádka. Od Andersena.
„Jsem rád, že jsem přispěl k úspěchu. Během sezony jsem hodně pracoval na tom, abych se dostal do stavu, kdy se cítím správně nastavený a fyzicky v pohodě. Myslím, že to je asi klíč,“ pravil Andersen, jakmile Hurricanes smetli Philadelphii 4:0 na zápasy. Stejně vycvičili v prvním kole Ottawu.
Jako pátý brankář za posledních dvacet let vyhrál osm zápasů play off v řadě. Stal se šestým brankářem celé historie NHL, jenž v prvních osmi utkáních inkasoval dva nebo méně gólů. Z celkem 201 střel, které na něj během dvou sérií play off směřovaly, chytil 191. Dvakrát uhájil čisté konto. S brankovým průměrem 1,12 a úspěšností zákroků 95 procent kraluje všem. Přitom v základní části měl nejhorší čísla za třináct sezon své kariéry v NHL – 3,05 gólu na utkání a 87,4 procenta pokrytých střel. Před play off se zvažovalo, zda by nebylo lepší, kdyby začal 27letý nováček Brandon Bussi, který si vedl líp a patřil k překvapením sezony.
Do prvního zápasu play off proti Ottawě byl Andersen nasazen i kvůli svým zkušenostem. Canes zvítězili 2:0, dánský gólman přispěl 22 zákroky. Od té doby měl trenér Rod Brind´Amour v rozhodování jasno. „Myslím, že tohle nikdo nepředpokládal. Do play off jsme šli s myšlenkou, že nejspíš budeme nasazovat oba brankáře. Zasloužili si chytat. Pak už nebyl důvod něco měnit. Pokud jde o Frederika, nemůžu říct, jestli něco dělá výrazně jinak. Zastavuje puky, vypadá pořád stejně, ať se mu daří nebo ne. Teď zazářil a my potřebujeme, aby mu to vydrželo,“ přál si kouč Caroliny.
Musíme makat dál
V čtvrtém zápase Canes přestříleli Flyers 40:17. Andersen ocenil, jak spoluhráči aktivní hrou a forčekinkem dovedou šancím soupeřů předcházet. Zbytek Dán zneškodnil sám. „Pro mě je to pořád stejné. Neřeším, jestli jsem chytil předchozí střelu nebo ne. Chci chytit zase tu další,“ líčil.
Hurricanes podruhé za sebou a potřetí za poslední čtyři sezony postoupili do finále konference. Střetnou se s vítězem série Montrealu a Buffala. Při předchozích dvou účastech vypadli pokaždé s Floridou. Jednou po čtyřech, podruhé po pěti zápasech. Andersen začínal v sedmi z devíti utkání. Jen jeden Carolina vyhrála. Brankář nebyl problém. Jeho výkon však nestačil, aby tým došel ještě dál.
„Velký Dán“ se po sezoně stane volným agentem. Pokud bude jízda Caroliny pokračovat a Andersen přesvědčí, že to všechno není náhoda, může vzbudit zájem spousty týmů, neboť dobrých gólmanů se nedostává. Hlavně však chce s Hurricanes dokázat, že tohle play off je jiné.
„Abyste vyhráli, musíte projít finále konference. Vyžaduje to čtyři série. Jsme spokojeni s tím, co jsme zatím odvedli. Bavíme se o tom, že prvním velkým krokem je postup do play off a potom následují další. Musíme makat dál. Máme hodně zkušeností a v další sérii opět zabojujeme, ať se děje cokoli,“ dodal Andresen.
Frederik Andersen v sezoně 2025/26
Statistika
Základní část
Play off
Starty
35
8
Vítězství
16
8
Porážky
14
0
Výhry PP
5
0
Úspěšnost zákroků
84,7 %
95 %
Brankový průměr
3,05
1,12
Čistá konta
0
2