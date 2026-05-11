Dobeš okouzlil Montreal a přišel o slova. Jsem jenom praštěný brankář, pobavil
Říká se, že je to jedno z nejtěžších povolání v hokejovém světě. Tlak fanatických fanoušků na hráče je v Montrealu enormní, v případě brankářů se ještě stupňuje. Čech Jakub Dobeš ale zatím veškerý nápor zvládá a podle všeho si ho i užívá. V play off pevně chytil pozici jedničky, pondělním vítězstvím 6:2 nad Buffalem poslal Canadiens do vedení v sérii a zaslouženě si po utkání užíval vyvolávání své přezdívky. „Ale nejsem žádný hrdina,“ odmítal v rozhovorech s novináři.
Doslova ztratil řeč. Český brankář Jakub Dobeš vyjel po vítězství 6:2 nad Buffalem na ledovou plochu Bell Centre. Ve středním pásmu měl absolvovat pozápasový rozhovor, ale slova mu rychle došla. Zaplněné tribuny přivítaly čtyřiadvacetiletého gólmana hlasitým aplausem, později začaly vyvolávat jeho přezdívku. „Doby, Doby,“ neslo se z ochozů.
S maskou vytaženou na hlavu se Dobeš mohl jen usmívat, fanouškům zamával a ukázal vztyčený palec. Když se dav utišil, poděkoval příznivcům v angličtině i francouzštině. „Očividně nechcete, abych mluvil. Tak buďte připravení na další zápas. Dejte tomu všechno, my tomu taky dáme všechno,“ slíbil náročným kanadským fanouškům.
Jejich srdce si získal výkony v závěru základní části a zejména v play off. V prvním kole vychytal Dobeš postup přes Tampu, nad Buffalem vedou Canadiens 2:1 na zápasy. Po úvodním pádu uspěl Montreal 5:1 na ledě soupeře a posléze přidal doma triumf 6:2. Čech zazářil 26 zákroky, ale svůj podíl po utkání nepřeceňoval.
„Nejsem hrdina, jsem prostě já. Jsem jenom praštěný brankář, který se snaží zastavovat puky,“ pobavil novináře během pozápasových rozhovorů. „Věřte mi, nepovažuju se za hrdinu. Půjdu domů, najím se, podívám se na Hru o trůny a půjdu do postele. Nemyslím, že je na tom něco hrdinského. Až bude čas, abych dělal svoji práci, udělám cokoliv, abychom vyhráli a aby tahle organizace a její fanoušci byli šťastní,“ dodával mladý Čech.
V play off má po deseti zápasech šest vychytaných výher a vyhoupl se na úspěšnost zákroků 91,8 procenta. V průměru inkasuje 2,13 gólu za zápas. Náročné fanoušky Montrealu si kromě chytání puků získal i emocemi a bezprostředním přístupem.
Oboje ukázal i při pondělním vítězství. Přesilovkový gól Juraje Slafkovského divoce slavil, přitom provokativně prohodil i několik slov směrem ke střídačce Sabres. Už předtím čelil Dobeš hrozivému střetu s plně rozjetým Beckem Malenstynem, ale utkání bez větších trablů dochytal. „Soustředil jsem se na puk a najednou jsem byl na zemi. Snažil jsem se co nejrychleji dostat na nohy, aby mě spotteři (nezávislí pozorovatelé, kteří sledují zápas a snaží se odhalit možné otřesy mozku) nestáhli ze hry. Trochu jsem se napil a byl jsem připravený na další střídání,“ popisoval Dobeš.
V Montrealu se znovu probudila hokejová horečka. A nemalý podíl na tom má i „praštěný brankář“ z Ostravy. Úsměvná definice, s níž přispěchal sám Dobeš, je podle spoluhráčů trefná. „Nemohl to říct líp. Ale je to sranda,“ reagoval na Dobešova slova obránce Lane Hutson. „Jo, to je přesné. Je rozhodně praštěný, ale má sebedůvěru, kterou potřebujete,“ přisadil si kapitán Nick Suzuki. „Je výjimečný kluk a tady ho v posledních třech měsících s nadšením přijali. Tohle je město, které svoje gólmany vždycky vítalo s nadšením. Odvádí skvělou práci,“ nechal se slyšet další forvard Cole Caufield.
Dobešova pozice u Canadiens přitom dlouho nebyla tak pevná. Čech se o brankoviště dělil se Samuelem Montembeaultem a Jacobem Fowlerem, roli jedničky dostal až v lednu. Od té doby Montreal drží a na výkony ze základní části navázal v play off. „Samozřejmě je pro nás obrovsky důležitý, zachraňuje nás, když to potřebujeme nejvíc. V play off je zatím neuvěřitelný, udržel nás ve všech zápasech. Bude v tom pokračovat,“ věřil Caufield.
Třetí zápas série je na programu v Montrealu v noci z úterý na středu. Potom přijde přesun do Buffala, kde můžou Canadiens teoreticky slavit postup do finále konference, kde už čeká Carolina.