Češi v jednom týmu s Rusy, NHL plánuje nový formát Utkání hvězd. Co Světový pohár?
Po dvouleté přestávce se vrací do programu NHL. Tradiční Utkání hvězd ale projde změnou, jak před startem finále informovali zástupci slavné zámořské soutěže. Ve formátu tří proti třem proti sobě budou hrát výběry USA, Kanady, Švédska, Finska a zbytku světa. V mezinárodním klání budou moct obléct stejné dresy Češi, Slováci nebo Němci, ale také Rusové, kteří kvůli válce na Ukrajině vypadli z turnajů IIHF. Blíží se i jejich návrat na Světový pohár? „IIHF neočekává problém v podobně bojkotu Švédů, Finů nebo Čechů, pokud k tomu dojde,“ prohlásil Bill Daly, zástupce komisaře NHL.
Od roku 2022 a začátku války na Ukrajině chybí ruští hokejisté na předních mezinárodních turnajích. Mezinárodní hokejová federaceIIHF vykázala jejich reprezentaci z mistrovství světa, sborná si nezahrála ani na olympijských hrách v Miláně a na turnaji 4 Nations pořádaném zámořskou NHL. V mezinárodním klání se elitní Rusové ukážou až během příštího února v rámci Utkání hvězd NHL. Spolu s Čechy, Slováky, Němci a dalšími národy vytvoří tým zbytku světa a budou se měřit s Finskem, Švédskem, Kanadou a USA.
Nový formát tradiční akce představila NHL před startem letošního finále. Poté co poslední dva ročníky byly bez Utkání hvězd kvůli turnaji 4 Nations a olympijským hrám, se All-Star víkend vrátí v obměněné podobě. Ikony ligy proti sobě nastoupí za národní týmy a hrát budou v systému tří proti třem. Týmy budou mít po devíti bruslařích a dvou gólmanech, konkrétní jména určí fanoušci v hlasování z předvybrané třicítky. Utkání ve skupině budou trvat pouhých pět minut, následně se dva nejlepší výběry utkají v desetiminutovém finále o dva miliony dolarů.
„Věnovali jsme hodně přemýšlení tomu, jak to bude vypadat a co bude nejlepší formát. Bude to trochu jiné díky národním týmům a dá to tomu zase jinou příchuť po 4 Nations a olympiádě a před Světovým pohárem,“ vysvětloval asistent výkonného ředitele Ron Hainsey.
Zařazením ruských hokejistů mezi národní výběry vyvstaly opět otázky, zda se neuvolňují nastavená pravidla a neumetá se cesta pro to, aby Rusko soutěžilo na chystaném Světovém poháru v roce 2028. IIHF rozhodla o zákazu pro nadcházející ročník světového šampionátu už v lednu, ale po odvolání Ruské hokejové federace usnesení anulovala.
Neúčast Ruska a Běloruska dosud IIHF odůvodňovala jako bezpečnostní opatření. Z vedení federace naplno nezaznělo, že je hlavním důvodem válka na Ukrajině. Po anulaci se bude muset problém řešit znovu a Rada IIHF bude muset vytáhnout jiné argumenty.
„Samozřejmě budeme sledovat, jak k tomu přistoupí IIHF. Bude to relevantní pro to, co uděláme,“ prohlásil Daly. „Myslím, že není zcela jasné, co udělali a co to znamená. Proto si budeme muset počkat a uvidíme,“ dodal komisař NHL Gary Bettman.
Podle IIHF bojkot nehrozí
Bojkotu ze strany některých zemí se NHL podle slov svých zástupců příliš neobává. „IIHF neočekává problém v podobně bojkotu Švédů, Finů nebo Čechů, pokud k tomu dojde,“ sdělil Daly. „Ale pořád trochu předbíháme, protože se dosud nerozhodlo, jestli se Rusové zúčastní některého z mezinárodních turnajů plánovaných na sezonu 2026/27. Budeme sledovat, co se bude dít. Nebudeme tím vázaní, ale sledovat to budeme. A bude to relevantní pro proces rozhodování o Světovém poháru,“ dodal.
Prestižní hokejový turnaj pod taktovkou zámořské ligy se vrátí do kalendáře v roce 2028 po dvanáctileté pauze. Během února se bude hrát v Calgary, v Edmontonu a také v Praze. „Postoj Česka je dál neměnný, a tedy nesouhlasíme s účastí Ruska na turnajích během válečné agrese na Ukrajině,“ citoval Sport.cz generálního sekretáře Českého hokeje Jana Černého.