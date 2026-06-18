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Chmelař vás provede zákulisím slavných Rangers. Jak to chodí v letadle i v kabině

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Zimák: Chmelař vás provede zákulisím slavných Rangers. Jak to chodí v letadle i v kabině • Zdroj: isport.tv
Jaroslav Chmelař dal proti Torontu svůj první gól v NHL
Jaroslav Chmelař v dresu Rangers
Jaroslav Chmelař v dresu Rangers
Jaroslav Chmelař si vydobyl místo v NHL
Jaroslav Chmelař proti Švédsku
Jaroslav Chmelař proti Švédsku
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mir, TV iSport
NHL
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Hokej se obvykle hraje 60 minut, my pro vás máme připravené i dlouhé prodloužení. V plné verzi víc než 100 minut Zimáku a atraktivního povídání s Jaroslavem Chmelařem. Účastník mistrovství světa ve Švýcarsku, kde rozhodně nezklamal, vás provede zákulisím mocného klubu z newyorského Manhattanu. Jak to v něm chodí, jací jsou spoluhráči a trenéři nebo i experti na psychologii. A vůbec, co za práci obnáší být součástí NHL. A co to znamená nasednout do přepychově vybaveného letadla s prvotřídními službami? To se všechno dozvíte v podcastu Zimák.

Znovu se ujistíte, že na planetě NHL je možné prakticky cokoli. „Máme neskutečný servis,“ netají mladý muž, jenž se začíná ve slavné organizaci zabydlovat. Samozřejmě se vrátíme i k světovému šampionátu ve Fribourgu a Curychu, kde i přes výsledkový i herní neúspěch si rodák z Nového Města nad Metují udělal dobré jméno.

Kompletní epizodu sledujte na zimakpodcast.cz nebo v sekci iSport Premium.

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