Chmelař vás provede zákulisím slavných Rangers. Jak to chodí v letadle i v kabině
Hokej se obvykle hraje 60 minut, my pro vás máme připravené i dlouhé prodloužení. V plné verzi víc než 100 minut Zimáku a atraktivního povídání s Jaroslavem Chmelařem. Účastník mistrovství světa ve Švýcarsku, kde rozhodně nezklamal, vás provede zákulisím mocného klubu z newyorského Manhattanu. Jak to v něm chodí, jací jsou spoluhráči a trenéři nebo i experti na psychologii. A vůbec, co za práci obnáší být součástí NHL. A co to znamená nasednout do přepychově vybaveného letadla s prvotřídními službami? To se všechno dozvíte v podcastu Zimák.
Znovu se ujistíte, že na planetě NHL je možné prakticky cokoli. „Máme neskutečný servis,“ netají mladý muž, jenž se začíná ve slavné organizaci zabydlovat. Samozřejmě se vrátíme i k světovému šampionátu ve Fribourgu a Curychu, kde i přes výsledkový i herní neúspěch si rodák z Nového Města nad Metují udělal dobré jméno.
Kompletní epizodu sledujte na zimakpodcast.cz nebo v sekci iSport Premium.