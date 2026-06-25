Souboj o jedničku draftu. McKenna má sice talent, ale se Stenbergem vyhrajete, říká expert
Sedm let neměla NHL tak těsný střet mezi zámořským hráčem a Evropanem na špici draftu. V noci na sobotu se rozhodne. Kanaďan Gavin McKenna startoval lépe, jenže status mimořádné hvězdy budoucnosti lehce oslabil s tím, jak se choval v klíčových chvílích. Mohutně ho začal dohánět Ivar Stenberg, opora Švédů na letošním šampionátu dospělých. „Někdo vybírá McKennu kvůli talentu. Jiný Stenberga, protože s ním vyhrajete,“ píše Corey Pronman, uznávaný odborník webu The Athletic.
Volba jedničky letos připadla na Toronto. Klub, který má za sebou řadu nedávných zklamání v play off a na Stanley Cup čeká od roku 1967. V předchozí sezoně zcela propadl, vůbec nepostoupil do vyřazovací fáze. Zaznívají spekulace, jestli v mužstvu vydrží kapitán Auston Matthews, jehož smlouva doběhne v létě 2028.
Maple Leafs po sezoně změnili vedení a na pozici generálního manažera angažovali v branži nepopulárního Johna Chayku. Nicméně důležitá hokejová rozhodnutí spolu s ním vykonává Mats Sundin.
Zisk prvního výběru v draftu švédskou ikonu postavil do nezáviděníhodné pozice. Bývalý útočník s bohatou minulostí u Maple Leafs teď přemýšlí, jestli sáhnout pro osmnáctiletém krajanovi Ivaru Stenbergovi, nebo ulovit stejně starého Gavina McKennu. Ten je podle drtivé většiny skautů nejnadanější postavu letošního pořadníku.
McKenna chce k Matthewsovi
„Mají tým, který se příští rok opět bude tlačit do play off. Kdyby se stalo, že k nim půjdu, čekalo by mě skvělé prostředí. Cítil bych se šťastný,“ komentoval možnost zakotvit v Torontu McKenna, který si umí představit spolupráci s Matthewsem. „Moje hra je o tvoření. Když mě postavíte vedle střelce, může to být smrtící. Auston střelcem je. V lize má spoustu zkušeností, čímž by mi dodal sebevědomí. S Johnem Tavaresem by mi určitě hodně pomohli.“
McKennovy hokejové přednosti jsou brilantní. Nicméně s povahovými vlastnostmi už to v hodnoceních chytrých hlav bývá u Kanaďana slabší. Stačí si vzpomenout na semifinále posledního mistrovství světa do 20 let proti Česku. Lídr Javorových listů závěr duelu emočně nezvládl, když zbytečně fauloval Tomáše Galvase a seřval rozhodčí. Porážku nedokázal přijmout.
„Je náročné vůbec nad ní přemýšlet. Rozhodující gól Češi kopli do branky, ale počítá se. Prostě nevím…,“ nechápal mladík, jehož pak na sociálních sítích zasáhla vlna ostrých reakcí. Zámořští fanoušci mu spílali, že s podobným přístupem nemá na první pozici v draftu nárok.
K dalšímu pošpinění reputace došlo v únoru, kdy McKenna řešil vyhrocený incident v baru. Podle původní policejní zprávy byl obviněný ze čtyř druhů protizákonného jednání, včetně těžkého ublížení na zdraví. O tři roky staršímu muži měl zlomit čelist. Nakonec ovšem okresní prokurátor podstatu skutku přehodnotil, takže Kanaďan se zpovídal jen z několika přečinů, které nemohly vážněji ovlivnit jeho sportovní budoucnost.
Je víc šikovnost, nebo důraz?
Jako kanadský hráč s výraznou osobností má pro zájemce z NHL slušnou marketingovou hodnotu. Už vloni si to uvědomila Penn State University, která McKennu zlanařila, přestože obě strany věděly, že déle než rok se talent na škole nezdrží. I tak při krátkém působení inkasoval 700 tisíc dolarů (zhruba 14,9 milionu korun) před zdaněním.
Stenberg čeká v závěsu, jak se věci vyvinou. Předchozí sezonu strávil ve Frölundě v nejvyšší švédské soutěži, kde zářil a prospíval. Fyzicky má být na dospělý hokej lépe připravený, byť paradoxně po ligovém testování s názvem Draft Combine se v některých závěrečných predikcích propadl.
Na špici jde letos o podobný střet, jaký před zmíněnými sedmi roky absolvovali Američan Jack Hughes a Fin Kaapo Kakko. I tehdy se šikovnost srovnávala s urostlejší postavou. New Jersey zvolilo první možnost. A Hughes má dnes v NHL dvakrát více bodů než Kakko.
Hodnocení NHL.com před draftem 2026:
|zámořské soutěže
|evropské soutěže
|1. Gavin McKenna (CAN), ú
|1. Ivar Stenberg (SWE), ú
|2. Chase Reid (USA), o
|2. Alberts Šmits (LAT), o
|3. Carson Carels (CAN), o
|3. Oliver Suvanto (FIN), ú
|4. Keaton Verhoeff (CAN), o
|4. Viggo Björck (SWE), ú
|5. Daxon Rudolph (CAN), o
|5. Elton Hermansson (SWE), ú