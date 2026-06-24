Galvas (opět) vyhlíží draft: Chtěl bych se podívat do New Yorku nebo Vegas
Hokejovou výstroj vyměnil za oblek, tvář mu zdobil typický potutelný úsměv. Liberecký obránce Tomáš Galvas v uplynulé sezoně zazářil v dresu Bílých Tygrů, s dvacítkou slavil stříbrné medaile a poprvé si zahrál na šampionátu dospělých. Před galavečerem Zlatá hokejka nechtěl předbíhat, zda získá cenu pro juniora roku. „Doufám, že když jsem přijel, tak už vyhraju. Věřím si, že cenu přeberu,“ usmíval se dvacetiletý talent. A nepletl se. Už s cenou bude vyhlížet draft do NHL.
Za sezonou se budete ohlížet v dobrém?
„Byla hodně úspěšná. Získali jsme s dvacítkou stříbro, to byl velký úspěch. A vyhrávám docela ceny, takže pro mě výborná sezona.“ (usmívá se)
Mistrovství světa dospělých jste si taky užil?
„Bylo to hodně těžké, měl jsem trochu méně prostoru, neměl jsem takovou roli jako na dvacítkách. Určitě to nebylo ideální. Ale snažil jsem se pomoct týmu, jak nejvíc jsem mohl. Zase zkušenost do budoucna, musím se dál posouvat.“
O víkendu je na programu draft do NHL. Pokukujete po něm, i když to v předchozích letech nevyšlo?
„Určitě se na to budu koukat. Doufám, že už to dopadne. Myslím, že letos už by šance mohla být. Uvidíme.“
Pohovory s některými týmy jste absolvoval?
„Ty byly každý rok, takže nedokážu říct. Letos byly taky nějaké pohovory, takže uvidíme. Nemůžu říkat, že budu draftovaný, když jsem si to dva roky zpátky taky myslel a nebyl. Vůbec nevím. Uvidíme, doufám, že už to vyjde.“
Čekání do draftu je dlouhé
Máte vysněný klub, do kterého byste chtěl?
„Vysněný klub asi nemám, ale chtěl bych se podívat třeba do New Yorku, do Las Vegas. Klidně někde tam by mi to nevadilo.“
Ovlivňuje nejistota i vaše léto? Klub, který vás draftuje, bude určitě chtít mluvit do vašeho dalšího vývoje a působiště.
„Jo, na klubu strašně záleží. Musím čekat, jinak bych už dávno letěl na dovolenou. Takhle musím čekat do draftu. Je to dlouhé.“
A už víte, kam poletíte na dovolenou?
„Vůbec nevím. Když tak vezmu nějaký last minute a poletím asi s mamkou na dovolenou. Brácha na mě nebude čekat, letí už před draftem. Já musím ještě počkat. Kdyby mě náhodou draftovali, pojedu na nějaký kemp.“