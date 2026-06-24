Mrtku chtěli vyměnit: Úplně jsem to chápal. Kundrátek mi prodloužil hokejku
Jsou hráči, jimiž by podobný otřes pořádně zacloumal. Zadák Radim Mrtka (19) v rozhovoru pro deník Sport poprvé líčí, jak se z internetu dozvěděl, že má zamířit z Buffala do St. Louis. Ani ne rok poté, co si ho Sabres dobrovolně vybrali z devátého místa draftu, ho v březnu chtěli obětovat za Coltona Parayka. „Takový je hokejový byznys. Nikdy dopředu nevíte, co je pro vás dobrý,“ říká velký český talent. Popíše život u náhradních rodin, boj o NHL nebo jak míří za maturitou. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun>>>
V posledních dnech se zdržuje na místě, odkud v listopadu 2024 odcházel, protože nenašel dostatečné uplatnění. Zášť? Vůbec žádná. Radim Mrtka Ocelářům vděčí za mnohé. Ve Werk Areně strávil kus dětství a ochotně přijímal slova zkušenějších. Poradit si nechal třeba od mistra světa Tomáše Kundrátka, který mladíka osobitým stylem ponouknul k úpravě hokejky. I o tom se bek juniorského týmu Seattle Thunderbirds z WHL v třinecké kavárně rozpovídal.
Přijel jste pod Javorový navštívit staré známé?
„Trénuji teď v Třinci na zimáku a kluci, s nimiž jsem hrál, jsou tam taky skoro celý den. Vídám se s nimi. Pokecáme, na ledě si spolu zatrénujeme. Pro mě je skvělé je zase vidět. V Třinci jsem pořád rád.“
Opravdu vám zkušenost nezhořkla ani poté, co jste se kvůli slabšímu vytížení v předminulé sezoně přesouval před draftem do Seattlu ve WHL?
„V Třinci jsem si to užil. Byl jsem v týmu, co vyhrál pětkrát za sebou titul. Půlrok jsem s nimi trénoval, dostal jsem tři zápasy v áčku. Věděl jsem, že jsem na extraligu tehdy úplně neměl. Mančaft byl nabitej, navíc se mu nedařilo, jinak by to taky možná bylo jiné. Bylo mi jasný, že musí něco zkusit a dají mě dolů. Ale když jsem hrál pět minut za zápas, říkal jsem, že to dál nejde. V české juniorce jsem hrát nechtěl. Nakonec dobré rozhodnutí, že jsem odešel do zámoří. Seattle mi dal prostor i super zázemí, dařilo se mi.“
V čem byla tedy třinecká zkušenost tak zásadní, že na ni vzpomínáte v dobrém?
„Kluky jsem sledoval, hlavně jejich nastavení mimo led. Dodali mi vizi, jak se chovat v kariéře dál. Na tréninku nic nevypustili, kolikrát se porvali. Proto taky tolik vyhrávali. Znám se i s trenérem Zdeňkem Motákem, máme mezi sebou dobré vztahy. Měl jsem ho jako trenéra rád.“
Kdo z Ocelářů vám předal nejvíc?
„Kundrc (Tomáš Kundrátek) mi pomáhal hodně. I když jsme spolu nehráli, vzal si mě bokem.