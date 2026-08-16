V Trenčíně se měl představit hvězdný Marchand, ale… Operace ohrozila i start sezony
Měl být jednou z hlavních tváří chystané slávy v Trenčíně. Legendární obránce Zdeno Chára se čtyři roky po odehrání posledního utkání v pátek 21. srpna rozloučí s kariérou, na ledě se měl opět potkat i s někdejším parťákem Bradem Marchandem. Útočník Floridy však kvůli zranění a podstoupené operaci na Slovensko nepřiletí. „Musím rehabilitovat, abych se mohl brzy vrátit na led,“ prohlásil ve videovzkazu pro fanoušky. V zámoří se spekuluje, že nestihne start sezony.
Před rokem šokoval hokejový svět. Marchand coby kapitán Bostonu přestoupil, s Panthers získal Stanley Cup a vysloužil si nečekaný kontrakt. V klubu prodloužil o šest let za průměrný roční plat 5,25 milionu dolarů, smlouva vyprší ve chvíli, kdy bude vyhlášenému provokatérovi 43 let. Zdravotní problémy se však začínají ozývat už teď.
V uplynulé sezoně odehrál Marchand 52 utkání s výbornou bilancí 27+27. Před olympijskými hrami ze sestavy několikrát vypadl, od března až do konce základní části vynechal 19 utkání z důvodu zranění v dolní části těla. V zámoří se hovoří o problémech s kyčlí a kýlou. Tedy o trablu, který už jednou forvarda dostal na operační sál.
„Snažil jsem se vyřešit svůj problém bez operace, ale bohužel se to nepovedlo a na poslední chvíli jsem ji musel podstoupit. Teď potřebuju čas na zotavení, takže se bohužel nebudu moct zúčastnit zápasu. Je to velké zklamání, moc jsem se těšil a bylo mi ctí, že bych se takového zápasu mohl zúčastnit. Bohužel to nezvládnu,“ vzkázal osmatřicetiletý útočník v souvislosti s chystanou rozlučkou Zdena Cháry.
Podle prvních odhadů by léčba měla trvat nejméně dva měsíce. Reálně hrozí, že kromě exhibice na Slovensku nestihne Marchand ani začátek sezony. V ní budou Panthers po ročníku bez play off znovu usilovat o pohár. Na Floridu se s „doživotním“ kontraktem vrátil český bek Radko Gudas, ofenzivní sílu má zvýšit Brady Tkachuk a brankoviště zajistit Jacob Markström.
Po posledních zprávách však hrozí, že hlavní kouč Paul Maurice přijde o nadstandardní třetí lajnu ve složení Marchand, Anton Lundell a Eetu Luostarinen. Zkušeného Kanaďana by na nějaký čas mohl nahradit talentovaný Lotyš Sandis Vilmanis. Prospekt klubu sehrál za hlavní tým 19 zápasů už v minulém ročníku.
Během něj se Florida potýkala s kalamitou zranění. Žádný z hráčů neodehrál kompletních 82 utkání základní části, kapitán Aleksander Barkov vynechal celý ročník a dlouho scházeli i Matthew Tkachuk nebo Seth Jones. Zatímco se očekávalo, že přes léto se marodka vyčistí, přibyl na ni Marchand, jehož návrat je zatím nejasný.