Uštípnutá kost! A úlomek v kyčli, operace... Mrázek byl na dně, teď chce zůstat v NHL
Už měl v hlavě černé myšlenky o konci kariéry. Říkal si: „To snad není možný!“ Gólman Petr Mrázek už byl zoufalý, proč ho neustále bolí třísla. Nakonec se ukázalo, že zásadní problém byl v kyčli. „Vyndali mi z ní úlomek,“ popisuje zkušený brankář, jenž je po únorové úspěšné operaci nabitý optimismem, že v NHL ještě sežene práci. V rozhovoru pro deník Sport a iSport.cz se vrací k nekonečné zdravotní anabázi a vysvětluje, proč si věří, že v nejlepší lize světa stále může chytat na nejvyšší úrovni.
V NHL absolvoval 438 zápasů, což je po Dominiku Haškovi a Tomáši Vokounovi třetí nejvyšší počet mezi českými brankáři. Minulé roky ho však neustále brzdily pauzy kvůli bolavému tříslu. V akci se naposledy objevil pátého ledna v dresu Anaheimu. „Už jsem přemýšlel, jestli není lepší skončit,“ vrací se 34letý mistr světa z Prahy z roku 2024 k temnému období.
Co se pak s vámi dělo?
„Od listopadu jsem měl problémy s třísly, stejně jako předtím. Už to byla nekonečná sága. Byl jsem z toho na nervy. Dělal jsem všechno možný, ale pořád se to vracelo. Nikdy to nebylo tak, že bych si tříslo urval úplně. Ale vypadalo to, že ho mám natažený, takže jsem týden, dva musel vynechat. A neustále se to táhlo. Stačilo málo, abych si ho natáhnul. Vlastně jsem ani nemusel udělat zákrok… Fakt už to bylo k zbláznění.“
V listopadu se to ještě zhoršilo?
„Vnitřně jsem tušil, že je to něco vážnějšího. Furt se mi to honilo hlavou. Protože jsem začal mít problémy i v běžném životě, když jsem se šel projít. Levá noha neustále bolela, přišlo mi, že ji mám o dvacet kilo těžší. Vrátil jsem se na led na začátku ledna, ale hned jsem si to zase obnovil.“
A definitivně vám došla trpělivost.