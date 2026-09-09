Crosby jedná s Pittsburghem o smlouvě: Chci hrát ještě několik let. Překoná Jágra?
V srpnu oslavil 39. narozeniny, v kolonce úspěchů už má prakticky všechno, čeho mohl dosáhnout. Tři Stanley Cupy, dvě olympijská zlata, titul mistra světa a prvenství na Světovém poháru jsou jen stručným výčtem trofejí u jména Sidney Crosby. Kanadský útočník přesto nemá v plánu končit. Za rok mu vyprší smlouva, už teď jedná o nové. Jako velké lákadlo zmiňuje i Světový pohár v roce 2028. „Chtěl bych hrát ještě několik let,“ potvrdil kapitán Pittsburghu. Po jeho slovech přichází na přetřes otázka, zda dokáže překonat Jaromíra Jágra v historických tabulkách soutěže.
Na únorové olympiádě zažíval hořké chvíle. Sidney Crosby vynechal poslední zápasy z důvodu zranění, po finále stál na ledě v plné výstroji a sledoval, jak se zlatem juchají hokejisté USA. „Olympiáda celkově byla úžasný zážitek. Pořád mě štve, jak to skončilo. Ale zároveň bylo neuvěřitelné mít možnost hrát se všemi kluky a vidět chemii, která v týmu panovala. To bylo jedinečné,“ rozpovídal se před další sezonou NHL na mediálním turné soutěže.
I kvůli zkušenosti z Milána chce Crosby reprezentovat Kanadu v roce 2028 na Světovém poháru v Praze, Calgary a Edmontonu. V té době mu bude už 41 let. „Ale cítím se opravdu dobře. Chci hrát tak dlouho, jak budu moct,“ potvrdila hrající legenda.
Podle jejích slov už se o další smlouvě jedná. Crosby se s Pittsburghem naposledy dohodl na dvouletém prodloužení kontraktu za průměrný roční plat 8,7 milionu dolarů. Tato dohoda vyprší za rok. Proto už se rozebíhají nová jednání.
„Pat (Brisson, hráčský agent) už o tom mluví s Kylem (Dubasem, generálním manažerem Penguins). Jen je trochu složitější v mém věku předpovídat, jak na tom budu. Je těžké říct, jak se budete cítit. Chtěl bych ale hrát ještě několik let. Jen nevím, kolik přesně to bude. To vám asi musí říct vaše tělo a hlava,“ rozpovídal se Kanaďan.
O peníze tolik nepůjde
V nové platové realitě po zvednutí stropů by si i ve vyšším věku mohl finančně polepšit. Od zámořských novinářů dokonce slyšel popíchnutí, že v současnosti bere plat jako průměrný obránce druhého páru. „Takhle jsem o tom ani nepřemýšlel. Je to evoluce. Během mé první sezony bral Gonch (Sergej Gončar) pět milionů, byl nejlépe placeným hráčem a strop byl 40 milionů. Snažím se to neporovnávat, protože dnes je to jinak než v minulosti,“ komentoval situaci Crosby. Soustředit se podle všeho bude hlavně na to, aby dávala smysl délka kontraktu, o peníze v první řadě nepůjde.
Konkrétní ale kapitán Penguins nechtěl být. Na otázku, zda půjde po víceleté smlouvě, nebo bude případně prodlužovat rok po roce, nechtěl odpovědět. „O tom se Pat bude bavit s Kylem,“ pravil s tím, že se neupíná k tomu, aby byla smlouva podepsaná před začátkem kempu. „Uvidíme. Myslím, že tam není žádná časová osa.“
Dopředu je jasné, že jednička draftu z roku 2005 se letos na přípravném kempu znovu potká s tradičními parťáky Jevgenijem Malkinem a Krisem Letangem. Společně rozehrají 21. sezonu, napříč hlavními severoamerickými sporty jsou nejdéle sloužící trojicí. Už letos dovedli Pittsburgh po tříletém výpadku zpátky do play off, kde vypadli v prvním kole s Philadelphií.
„Ta zkušenost byla skvělá. Udělali jsme další krok. Pravděpodobně jsme byli mnohem lepší, než lidé očekávali, a teď je tu trochu větší očekávání, takže musíme najít způsob, jak se zase posunout na vyšší úroveň. Je to trochu výzva,“ velel lídr týmu.
Útok na Jágra?
U progresu Penguins chce být ještě několik let. Okamžitě vyvstaly otázky, jak vysoko se může vydrápat v historických tabulkách NHL. Momentálně patří Crosbymu sedmá příčka se 1761 body (654+1107). Z aktivních hráčů je nejvýš, pokud mu vydrží zdraví, může klidně atakovat druhého Jaromíra Jágra a případně i metu dvou tisíc bodů.
Na českou legendu momentálně Crosby ztrácí 160 bodů. V poslední sezoně se zapsal do statistik 74krát (29+45), čtrnáct utkání ale musel vynechat. Pokud Kanaďan udrží tempo z posledního ročníku a bude zdravý, mohl by Jágra dohnat za 147 utkání, tedy už v průběhu přespříští sezony.
Nic zatím nenasvědčuje tomu, že by Crosby mínil zpomalit. 21 sezon v řadě překonal průměr bodu na zápas a je v tomto ohledu rekordmanem. Nejproduktivnější hráč všech dob Wayne Gretzky dosáhl jen na 19 ročníků se stejným zápisem. Úctyhodnou šňůru přetrhl až před odchodem do důchodu v dresu New York Rangers.
K nezdolným statistikám Wayna Gretzkyho se Crosby přiblížit nedokáže. Může se ale zařadit hned za největší legendu svého sportu. Už v nadcházejícím ročníku by se tahoun Penguins měl posunout na pátou pozici před Marcela Dionnea a Rona Francise. Pak už před sebou bude mít jen Gordieho Howea, Marka Messiera a Jágra.
Nejproduktivnější hráči v historii NHL
|#
|Hráč
|Produktivita
|1.
|Wayne Gretzky
|2 857 bodů(894 G + 1963 A)
|2.
|Jaromír Jágr
|1 921 bodů(766 G + 1155 A)
|3.
|Mark Messier
|1 887 bodů(694 G + 1193 A)
|4.
|Gordie Howe
|1 850 bodů(801 G + 1049 A)
|5.
|Ron Francis
|1 798 bodů(549 G + 1249 A)
|6.
|Marcel Dionne
|1 771 bodů(731 G + 1040 A)
|7.
|Sidney Crosby
|1 761 bodů(654 G + 1107 A)
|8.
|Steve Yzerman
|1 755 bodů(692 G + 1063 A)
|9.
|Mario Lemieux
|1 723 bodů(690 G + 1033 A)
|10.
|Alexandr Ovečkin
|1 687 bodů(929 G + 758 A)