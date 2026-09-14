Galvas v Pittsburghu uhranul sólem přes celé hřiště. To budete chtít vidět, láká klub
Český obránce Tomáš Galvas po letošním draftu vyniká na turnaji nováčků v dresu Pittsburghu Penguins, kde zaujal skvělým čtením hry i produktivitou.
V duelu proti Columbusu proměnil nájezd a proti Detroitu předvedl úchvatné sólo přes celé hřiště zakončené blafákem.
Přestože původní plán počítal s jeho návratem do Liberce, svými výkony v zámoří razantně bojuje o šanci udržet se v prvním týmu NHL.
Po dvou letech, kdy byl na draftu přehlížený, chce chytit příležitost za pačesy. Tomáš Galvas přicestoval na předsezonní setkání mladíků v NHL a v dresu Pittsburghu na sebe výrazně upozorňuje. V klání s Columbusem mazácky proměnil nájezd, proti Detroitu předvedl perfektní čtení hry a šokoval sólem přes celé hřiště. „Tenhle gól Tomáše Galvase budete chtít vidět. Slibujeme,“ psal oficiální účet Penguins na sociální síti X.
Píše příběh, který může mít ještě hodně zajímavé pokračování. Talentovaný obránce Tomáš Galvas přivezl tři medaile z mistrovství světa do 20 let, dvakrát ale na draftu nepřesvědčil kluby NHL, aby mu daly šanci. Dočkal se až letos. Napotřetí, s hráči o dva roky mladšími. Z 54. pozice na libereckého beka ukázal Pittsburgh.
Od Penguins později dostal Galvas nováčkovský kontrakt, prvotní domluva zněla tak, že další sezonu stráví ještě u Bílých Tygrů. Tak, aby hrál velké minuty, mohl se zlepšovat a za rok mohl za oceánem prorazit. „Pro všechny tři strany je ideálním řešením, že Tomáš ještě rok zůstane u nás, ale může se stát, že na kempu udělá první tým a zůstane v NHL. Pro něj by šlo o snový scénář, na druhou stranu, i když ta šance není bůhvíjaká, je tam,“ vysvětloval situaci sportovní ředitel Liberce Michal Birner.
Sám kreativní bek preferuje možnost zůstat za oceánem rovnou. „Osobně bych chtěl hrát hned NHL, ale většinou se chodí nahoru přes farmu,“ uvědomoval si. Na přehlídce talentů před startem sezony dělá zatím vše pro to, aby vedení Penguins zamotal hlavu.
Například? Zápas proti Columbusu, samostatné nájezdy. Galvas si sebevědomě vzal puk, rozjel se, naznačil zakončení a bekhendem úspěšně dokonal blafák. „Opravdu se mi líbí, co dnes vidím od Tomáše Galvase. Je skvělý bruslař a má výborné útočné schopnosti. Svým herním stylem hodně připomíná Jakea Livanavagea. Vzhledem k tomu, že Penguins mají slabinu na levé straně obrany, měli by mít oba šanci zabojovat o místo v sestavě,“ psal na síti X profil Pens Prospects, jenž se zaměřuje na talentované hráče Pittsburghu.
Ještě víc ze svého umu převedl liberecký bek v dalším duelu proti Detroitu. Při otočení hry a hrozícím brejku soupeře perfektně přečetl přihrávku, ve vlastním pásmu si vzal puk, projel s ním celé hřiště a dalším bekhendovým blafákem se znovu zapsal mezi střelce. Paráda se brzy objevila na sociálních sítích organizace a začala se šířit internetem.
„Tomáš Galvas nadále zanechává dojem. Pokaždé, když je na ledě, dějí se kolem něj věci,“ chválil účet Pens Prospects. Další fanoušci se zatím divili tomu, jak mohl být Galvas tak dlouho na draftu opomíjen. „Jak mohl být tenhle kluk přehlédnutý ne na jednom, ale na dvou draftech, je mimo moje chápání. Jeho talent byl evidentní, když hrál jako teenager v profesionální lize proti mužům. Navíc jeho výkony na juniorských mistrovstvích. Úžasná volba od Dubase,“ ocenil jeden z komentujících krok generálního manažera Penguins.
Prozatím si Kyle Dubas může mnout ruce, jakého hráče ve druhém kole draftu uloupil. Galvas zatím září jen mezi nováčky, skutečnou zkoušku může zažít na předsezonním kempu, do nějž se zapojí i stálice NHL. O účast na něm si úspěšný reprezentant výrazně říká.
Totéž platí i o útočnících Matyášovi Melovském a Adamovi Novotném. První jmenovaný dal dva góly proti Islanders a už si vysloužil pozvánku na předsezonní kemp New Jersey. Novotný coby nejvýše tažený Čech letošního draftu okamžitě začal sbírat nahrávky a góly za Vancouver. „Fantastická ukázka ofenzivní inteligence od Novotného. Střelu má už teď na úrovni NHL,“ zazněla slova chvály od jednoho z fanoušků Canucks.