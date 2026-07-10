Galvas se dočkal, podepsal s Pittsburghem: Přál jsem si, ať mě draftují. Zůstane v Liberci
Dva roky byl na draftu přehlížený, dočkal se až na třetí pokus a zařadil se do společnosti hráčů jako Gavin McKenna nebo Ivar Stenberg. Liberecký obránce Tomáš Galvas po volbě ve druhém kole podepsal smlouvu na tři sezony s Pittsburghem. Ještě rok ovšem zůstane v extralize a bude se zlepšovat v dresu Bílých Tygrů. „Chci pokračovat v dobrých výkonech. A samozřejmě zvednout výkonnost na další level, posunout se a být ještě daleko lepší hráč, než jsem byl doteď,“ hlásí po velkém kariérním kroku.
Mohli jste se ptát, co víc má pro úspěch na draftu udělat. Tomáš Galvas už v roce 2022 jako šestnáctiletý nakoukl do extraligy, v další sezoně už měl pevné místo v áčku Liberce. Reprezentoval za osmnáctku, dvacítku, ale na výběru talentů byl i kvůli menší výšce dvakrát opomenutý. Zlom přišel až letos. 24 bodů (8+16) ve 32 utkáních extraligy, dominantní výkony v juniorském nároďáku a první povolání na mistrovství světa dospělých přesvědčily Pittsburgh, aby na talentovaného Čecha ukázal.
„Strašně dlouho jsem se bavil s jejich skauty, volali mi i v den draftu. Proto jsem očekával, že by to mohl být Pittsburgh. Docela jsem si s nimi rozuměl. Jsem za to strašně rád a přál jsem si, ať mě draftují,“ svěřil se Galvas po podpisu nováčkovské smlouvy v rozhovoru pro agenturu Sport Invest.
„Draft jsem sledoval s rodinou u babičky. Zrovna jsem se koupal v bazénu, takže jsem to sledoval jenom přes mobil. Pak jsem viděl druhé kolo a musel jsem rychle vylézt z bazénu, protože mi všichni volali. Chtěl jsem vylézat z bazénu později, protože jsem čekal, že půjdu v pozdějších kolech. A šel jsem brzo. To mě překvapilo,“ dodal celkově 54. hráč výběru.
Birner: Věřím, že si sen splní
Bezprostředně po draftu odcestoval za oceán na rozvojový kemp a na něm zanechal dobrý dojem. Místní novináře překvapil jen tím, že nemluví anglicky, a proto jim neposkytne rozhovor. „Doufám, že jsem to odehrál slušně na kempu. Myslím, že trenéři i celý realizák se mnou byli velmi spokojení. Doufám, že se mi dál bude dařit a dostanu nějakou šanci,“ ohlížel se Čech za kempem pro nováčky.
Za předvedené výkony se dočkal rychle odměny. Nabídku smlouvy podepsal už během druhého červencového týdne, kontrakt platí na tři sezony. První z nich však ještě stráví Galvas v Liberci. „Je to další velký krok v jeho kariéře a já věřím, že v budoucnu si splní sen a NHL si zahraje. Jsme samozřejmě moc rádi, že Tomáš bude v nadcházející sezoně nadále působit v našem týmu. Bude tvrdě pracovat na všech aspektech své hry, aby byl co nejlépe připravený na angažmá v zámoří,“ prohlásil sportovní ředitel Bílých Tygrů Michal Birner.
Už v uplynulém ročníku skončil Galvas v bodování obránců v nejlepší desítce soutěže. Kdyby nepřišel o dvacet zápasů, mohl být ještě výš. V další progres doufají jak na severu Čech, tak za mořem v Pittsburghu. „Strašně se mi líbí jejich znak. Doufám, že se mi i tam bude líbit a zadaří se mi. Je tam v obraně Karlsson, to je výborný ofenzivní obránce. Určitě od něj bych mohl nejvíc pochytit,“ rozpovídal se dvacetiletý bek o klubu, v němž zanechal v minulosti výraznou stopu Jaromír Jágr.