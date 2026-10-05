NHL ONLINE: Pastrňák se Zachou proti Ottawě, navážou na úvodní domácí výhru?
Zámořská NHL v noci z pondělí na úterý nabízí čtyři utkání. Z českého pohledu je nejzajímavější duel se startem v 1.30, kdy hokejisté Bostonu v čele s kapitánem David Pastrňákem na domácím ledě vyzvou Ottawu. Všechny zápasy sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.
NHL - Základní část - 2026/2027
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Rangers
|4
|3
|0
|0
|1
|11:6
|6
|2
Pittsburgh
|2
|1
|1
|0
|0
|13:5
|4
|3
Boston
|3
|1
|1
|0
|1
|8:7
|4
|4
Florida
|3
|0
|1
|2
|0
|6:7
|4
|5
Montreal
|2
|1
|0
|1
|0
|8:8
|3
|6
Carolina
|3
|0
|1
|1
|1
|5:8
|3
|7
Islanders
|2
|1
|0
|0
|1
|7:2
|2
|8
Ottawa
|1
|1
|0
|0
|0
|3:2
|2
|9
Washington
|2
|1
|0
|0
|1
|6:5
|2
|10
Columbus
|2
|1
|0
|0
|1
|7:7
|2
|11
Toronto
|3
|1
|0
|0
|2
|6:7
|2
|12
Buffalo
|2
|1
|0
|0
|1
|7:9
|2
|13
Tampa
|2
|1
|0
|0
|1
|4:6
|2
|14
Devils
|2
|0
|1
|0
|1
|3:8
|2
|15
Flyers
|3
|0
|0
|2
|1
|4:13
|2
|16
Detroit
|2
|0
|0
|0
|2
|2:5
|0
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Edmonton
|3
|2
|0
|1
|0
|17:14
|5
|2
Colorado
|2
|2
|0
|0
|0
|14:5
|4
|3
Seattle Kraken
|3
|2
|0
|0
|1
|13:5
|4
|4
Utah
|3
|2
|0
|0
|1
|12:5
|4
|5
Minnesota
|2
|2
|0
|0
|0
|7:2
|4
|6
Vegas
|3
|2
|0
|0
|1
|11:8
|4
|7
Anaheim
|2
|1
|1
|0
|0
|7:5
|4
|8
San Jose
|2
|0
|2
|0
|0
|9:7
|4
|9
Vancouver
|4
|1
|1
|0
|2
|19:18
|4
|10
Winnipeg
|2
|1
|0
|1
|0
|6:6
|3
|11
Nashville
|2
|1
|0
|0
|1
|3:4
|2
|12
St. Louis
|2
|1
|0
|0
|1
|5:6
|2
|13
Kings
|2
|0
|0
|1
|1
|8:13
|1
|14
Dallas
|2
|0
|0
|0
|2
|1:6
|0
|15
Chicago
|3
|0
|0
|0
|3
|5:15
|0
|16
Calgary
|3
|0
|0
|0
|3
|3:16
|0