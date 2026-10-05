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NHL ONLINE: Pastrňák se Zachou proti Ottawě, navážou na úvodní domácí výhru?

Hráči Bostonu se radují z gólu
Hráči Bostonu se radují z góluZdroj: ČTK
Zákrok brankáře Bostonu Jeremyho Swaymana
Boston vyhrál na ledě Winnipegu
David Pastrňák za sebou má premiéru s céčkem na dresu Bostonu
David Pastrňák začal v roli kapitána vítězně
Zápas mezi Bostonem a Rangers
Zápas mezi Bostonem a Rangers
Pavel Zacha v souboji proti Rangers
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iSport.cz
NHL
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Zámořská NHL v noci z pondělí na úterý nabízí čtyři utkání. Z českého pohledu je nejzajímavější duel se startem v 1.30, kdy hokejisté Bostonu v čele s kapitánem David Pastrňákem na domácím ledě vyzvou Ottawu. Všechny zápasy sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

NHL - Základní část - 2026/2027

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Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Rangers4300111:66
2Pittsburgh2110013:54
3Boston311018:74
4Florida301206:74
5Montreal210108:83
6Carolina301115:83
7Islanders210017:22
8Ottawa110003:22
9Washington210016:52
10Columbus210017:72
11Toronto310026:72
12Buffalo210017:92
13Tampa210014:62
14Devils201013:82
15Flyers300214:132
16Detroit200022:50
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Edmonton3201017:145
    2Colorado2200014:54
    3Seattle Kraken3200113:54
    4Utah3200112:54
    5Minnesota220007:24
    6Vegas3200111:84
    7Anaheim211007:54
    8San Jose202009:74
    9Vancouver4110219:184
    10Winnipeg210106:63
    11Nashville210013:42
    12St. Louis210015:62
    13Kings200118:131
    14Dallas200021:60
    15Chicago300035:150
    16Calgary300033:160

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