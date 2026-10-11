Češi v roli asistentů: Pastrňák, Palát i Nečas. Zacha překonal Vladaře a Boston vyhrál
Pavel Zacha vstřelil v NHL po přihrávce Davida Pastrňáka první gól sezony a pomohl hokejistům Bostonu k výhře 5:1 nad Philadelphií. V brance poražených inkasoval pětkrát z 32 střel Dan Vladař a u jediného gólu asistoval David Jiříček.
Karel Vejmelka zastavil na ledě Buffala 23 střel a dovedl Utah k výhře 4:1. Ondřej Palát asistoval u dvou branek New Yorku Islanders při domácí prohře 3:5 s Tampou Bay. Asistence Martina Nečase nestačila Coloradu, které prohrálo na svém ledě s Torontem 3:6.
Zacha otevřel skóre utkání ve třinácté minutě po zpětné Pastrňákově přihrávce, po níž procedil puk přes pravý Vladařův beton. Další dva góly pustil český brankář na přelomu druhé a třetí třetiny. Z přečíslení jej překonal Mason Lohrei a zblízka na brankovišti osamocený Marat Chusnutdinov.
Čestný úspěch hostů vstřelil v přesilové hře střelou z levého kruhu Porter Martone. Asistenci si připsal Jiříček, který byl ale také na ledě u tří inkasovaných branek. Výhru Bostonu zpečetili Casey Mittelstadt a Fraser Minten, který nasbíral tří body (1+2) a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Philadelphia prohrála i šestý zápas sezony.
Dvě asistence Paláta nestačily
Vejmelka inkasoval jako první, když jej v osmé minutě překonal z pravé strany z ostrého úhlu Tage Thompson. Více ale český gólman soupeři nedovolil. Nejvíce práce měl ve třetí třetině, ve které chytil všech třináct střel. V sestavě Buffala scházel Jiří Kulich, který v minulém utkání schytal nešetrný krosček.
Palát si připsal oba body v prostřední třetině, ve které Islanders snížili na 1:2 a 2:3. Po asistencí českého hráče skórovali od modré čáry obránci Tony DeAngelo a Matthew Schaefer. New York trefou Braydena Schenna ještě vyrovnal. Výhru na stranu Tampy Bay ale strhl dvěma góly v 59. minutě Brandon Hagel, který tím zkompletoval hattrick.
Po brankách Nathana MacKinnona vedlo Colorado 2:1. U druhé trefy mu asistoval Nečas. Na opačné straně měl ale svůj den William Nylander, který se blýskl dvěma góly a třemi asistencemi. Zdatně mu sekundoval Auston Matthews (2+2).
NHL - Základní část - 2026/2027
NHL - Základní část - 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|6
|3
|1
|1
|1
|23:16
|9
|2
Boston
|6
|3
|1
|0
|2
|20:13
|8
|3
Rangers
|6
|4
|0
|0
|2
|17:11
|8
|4
Ottawa
|5
|3
|1
|0
|1
|15:11
|8
|5
Tampa
|5
|4
|0
|0
|1
|16:12
|8
|6
Pittsburgh
|6
|1
|2
|1
|2
|22:17
|7
|7
Toronto
|6
|2
|1
|1
|2
|20:18
|7
|8
Washington
|4
|3
|0
|0
|1
|14:9
|6
|9
Florida
|5
|1
|1
|2
|1
|9:12
|6
|10
Montreal
|5
|1
|1
|1
|2
|15:19
|5
|11
Islanders
|5
|2
|0
|0
|3
|16:13
|4
|12
Columbus
|4
|1
|1
|0
|2
|13:14
|4
|13
Devils
|4
|1
|1
|0
|2
|10:14
|4
|14
Buffalo
|5
|1
|1
|0
|3
|11:19
|4
|15
Detroit
|5
|1
|0
|1
|3
|10:15
|3
|16
Flyers
|6
|0
|0
|2
|4
|7:24
|2
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Vegas
|6
|3
|2
|0
|1
|23:14
|10
|2
Edmonton
|5
|4
|0
|1
|0
|25:17
|9
|3
Utah
|6
|4
|0
|0
|2
|22:15
|8
|4
Anaheim
|5
|3
|1
|0
|1
|18:13
|8
|5
Minnesota
|5
|3
|0
|1
|1
|15:9
|7
|6
Winnipeg
|5
|3
|0
|1
|1
|13:15
|7
|7
Colorado
|5
|3
|0
|0
|2
|26:17
|6
|8
Seattle Kraken
|5
|3
|0
|0
|2
|21:14
|6
|9
Nashville
|5
|2
|0
|2
|1
|14:14
|6
|10
San Jose
|5
|0
|3
|0
|2
|13:17
|6
|11
Dallas
|5
|2
|0
|1
|2
|11:8
|5
|12
St. Louis
|5
|2
|0
|1
|2
|14:16
|5
|13
Vancouver
|6
|1
|1
|0
|4
|22:29
|4
|14
Kings
|4
|0
|0
|2
|2
|10:17
|2
|15
Chicago
|6
|1
|0
|0
|5
|12:26
|2
|16
Calgary
|5
|0
|0
|0
|5
|8:27
|0