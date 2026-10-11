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Češi v roli asistentů: Pastrňák, Palát i Nečas. Zacha překonal Vladaře a Boston vyhrál

David Pastrňák s Pavlem Zachou se radují z branky Bostonu
David Pastrňák s Pavlem Zachou se radují z branky BostonuZdroj: Profimedia
David Pastňák nahrával na gól Pavlu Zachovi
Boston si poradil s Philadelphií jednoznačně 5:1, vidět byli i Češi
Boston si poradil s Philadelphií jednoznačně 5:1, vidět byli i Češi
Boston si poradil s Philadelphií jednoznačně 5:1, vidět byli i Češi
Boston si poradil s Philadelphií jednoznačně 5:1, vidět byli i Češi
Boston si poradil s Philadelphií jednoznačně 5:1, vidět byli i Češi
Boston si poradil s Philadelphií jednoznačně 5:1, vidět byli i Češi
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ČTK, iSport.cz
NHL
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Pavel Zacha vstřelil v NHL po přihrávce Davida Pastrňáka první gól sezony a pomohl hokejistům Bostonu k výhře 5:1 nad Philadelphií. V brance poražených inkasoval pětkrát z 32 střel Dan Vladař a u jediného gólu asistoval David Jiříček.

Karel Vejmelka zastavil na ledě Buffala 23 střel a dovedl Utah k výhře 4:1. Ondřej Palát asistoval u dvou branek New Yorku Islanders při domácí prohře 3:5 s Tampou Bay. Asistence Martina Nečase nestačila Coloradu, které prohrálo na svém ledě s Torontem 3:6.

Zacha otevřel skóre utkání ve třinácté minutě po zpětné Pastrňákově přihrávce, po níž procedil puk přes pravý Vladařův beton. Další dva góly pustil český brankář na přelomu druhé a třetí třetiny. Z přečíslení jej překonal Mason Lohrei a zblízka na brankovišti osamocený Marat Chusnutdinov.

Čestný úspěch hostů vstřelil v přesilové hře střelou z levého kruhu Porter Martone. Asistenci si připsal Jiříček, který byl ale také na ledě u tří inkasovaných branek. Výhru Bostonu zpečetili Casey Mittelstadt a Fraser Minten, který nasbíral tří body (1+2) a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Philadelphia prohrála i šestý zápas sezony.

Dvě asistence Paláta nestačily

Vejmelka inkasoval jako první, když jej v osmé minutě překonal z pravé strany z ostrého úhlu Tage Thompson. Více ale český gólman soupeři nedovolil. Nejvíce práce měl ve třetí třetině, ve které chytil všech třináct střel. V sestavě Buffala scházel Jiří Kulich, který v minulém utkání schytal nešetrný krosček.

Palát si připsal oba body v prostřední třetině, ve které Islanders snížili na 1:2 a 2:3. Po asistencí českého hráče skórovali od modré čáry obránci Tony DeAngelo a Matthew Schaefer. New York trefou Braydena Schenna ještě vyrovnal. Výhru na stranu Tampy Bay ale strhl dvěma góly v 59. minutě Brandon Hagel, který tím zkompletoval hattrick.

Po brankách Nathana MacKinnona vedlo Colorado 2:1. U druhé trefy mu asistoval Nečas. Na opačné straně měl ale svůj den William Nylander, který se blýskl dvěma góly a třemi asistencemi. Zdatně mu sekundoval Auston Matthews (2+2).

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1Carolina6311123:169
2Boston6310220:138
3Rangers6400217:118
4Ottawa5310115:118
5Tampa5400116:128
6Pittsburgh6121222:177
7Toronto6211220:187
8Washington4300114:96
9Florida511219:126
10Montreal5111215:195
11Islanders5200316:134
12Columbus4110213:144
13Devils4110210:144
14Buffalo5110311:194
15Detroit5101310:153
16Flyers600247:242
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Vegas6320123:1410
    2Edmonton5401025:179
    3Utah6400222:158
    4Anaheim5310118:138
    5Minnesota5301115:97
    6Winnipeg5301113:157
    7Colorado5300226:176
    8Seattle Kraken5300221:146
    9Nashville5202114:146
    10San Jose5030213:176
    11Dallas5201211:85
    12St. Louis5201214:165
    13Vancouver6110422:294
    14Kings4002210:172
    15Chicago6100512:262
    16Calgary500058:270

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