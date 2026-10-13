NHL ONLINE: v akci jsou všechny týmy! Nečas proti Dallasu, Pastrňák na ledě San Jose
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Úterní noc posílá v NHL do akce všechny týmy! Těžký zápas čeká Colorado s Martinem Nečasem, Avalanche totiž nastoupí na ledě silného Dallasu. Ve formě hrající Tomáš Hertl zase se svými Golden Knights zavítá do Nashvillu, Boston s Davidem Pastrňákem či Pavlem Zachou změří síly se San Jose. ONLINE přenosy všech zápasů sledujte na webu iSport.
NHL - Základní část - 2026/2027
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|7
|4
|1
|1
|1
|27:17
|11
|2
Rangers
|7
|5
|0
|0
|2
|23:13
|10
|3
Ottawa
|6
|4
|1
|0
|1
|19:12
|10
|4
Boston
|6
|3
|1
|0
|2
|20:13
|8
|5
Tampa
|5
|4
|0
|0
|1
|16:12
|8
|6
Pittsburgh
|6
|1
|2
|1
|2
|22:17
|7
|7
Toronto
|6
|2
|1
|1
|2
|20:18
|7
|8
Washington
|5
|3
|0
|0
|2
|17:14
|6
|9
Florida
|6
|1
|1
|2
|2
|12:17
|6
|10
Buffalo
|6
|2
|1
|0
|3
|16:22
|6
|11
Montreal
|5
|1
|1
|1
|2
|15:19
|5
|12
Islanders
|5
|2
|0
|0
|3
|16:13
|4
|13
Columbus
|4
|1
|1
|0
|2
|13:14
|4
|14
Devils
|5
|1
|1
|0
|3
|11:18
|4
|15
Detroit
|5
|1
|0
|1
|3
|10:15
|3
|16
Flyers
|7
|0
|0
|2
|5
|8:28
|2
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Vegas
|7
|3
|2
|0
|2
|25:18
|10
|2
Edmonton
|5
|4
|0
|1
|0
|25:17
|9
|3
Minnesota
|6
|4
|0
|1
|1
|19:11
|9
|4
Seattle Kraken
|6
|4
|0
|0
|2
|26:17
|8
|5
Utah
|6
|4
|0
|0
|2
|22:15
|8
|6
Anaheim
|5
|3
|1
|0
|1
|18:13
|8
|7
Winnipeg
|5
|3
|0
|1
|1
|13:15
|7
|8
Colorado
|5
|3
|0
|0
|2
|26:17
|6
|9
Nashville
|5
|2
|0
|2
|1
|14:14
|6
|10
San Jose
|5
|0
|3
|0
|2
|13:17
|6
|11
Dallas
|5
|2
|0
|1
|2
|11:8
|5
|12
St. Louis
|5
|2
|0
|1
|2
|14:16
|5
|13
Vancouver
|7
|1
|1
|0
|5
|24:35
|4
|14
Kings
|4
|0
|0
|2
|2
|10:17
|2
|15
Chicago
|6
|1
|0
|0
|5
|12:26
|2
|16
Calgary
|5
|0
|0
|0
|5
|8:27
|0