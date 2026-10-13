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NHL ONLINE: v akci jsou všechny týmy! Nečas proti Dallasu, Pastrňák na ledě San Jose

David Pastrňák s Pavlem Zachou se radují z branky Bostonu
David Pastrňák s Pavlem Zachou se radují z branky BostonuZdroj: Profimedia
iSport.cz
NHL
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Úterní noc posílá v NHL do akce všechny týmy! Těžký zápas čeká Colorado s Martinem Nečasem, Avalanche totiž nastoupí na ledě silného Dallasu. Ve formě hrající Tomáš Hertl zase se svými Golden Knights zavítá do Nashvillu, Boston s Davidem Pastrňákem či Pavlem Zachou změří síly se San Jose. ONLINE přenosy všech zápasů sledujte na webu iSport.

NHL - Základní část - 2026/2027

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Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina7411127:1711
2Rangers7500223:1310
3Ottawa6410119:1210
4Boston6310220:138
5Tampa5400116:128
6Pittsburgh6121222:177
7Toronto6211220:187
8Washington5300217:146
9Florida6112212:176
10Buffalo6210316:226
11Montreal5111215:195
12Islanders5200316:134
13Columbus4110213:144
14Devils5110311:184
15Detroit5101310:153
16Flyers700258:282
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Vegas7320225:1810
    2Edmonton5401025:179
    3Minnesota6401119:119
    4Seattle Kraken6400226:178
    5Utah6400222:158
    6Anaheim5310118:138
    7Winnipeg5301113:157
    8Colorado5300226:176
    9Nashville5202114:146
    10San Jose5030213:176
    11Dallas5201211:85
    12St. Louis5201214:165
    13Vancouver7110524:354
    14Kings4002210:172
    15Chicago6100512:262
    16Calgary500058:270

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