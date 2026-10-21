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Děsivé chvíle v letadle. Talent Pittsburghu měl záchvat, na palubě ho zachránili lékaři

Ben Kindel
Ben KindelZdroj: Matt Slocum / Profimedia
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ČTK, iSport.cz
NHL
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  • Hokejista Pittsburghu Ben Kindel prodělal v letadle po odletu z Utahu vážný zdravotní problém, který klub nespecifikoval.

  • Letadlo se muselo vrátit na letiště a mladého útočníka okamžitě převzala připravená sanitka.

  • Devatenáctiletý hráč je podle klubového prohlášení v nemocnici při vědomí a jeho stav je stabilizovaný.

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Hokejisté Pittsburghu prožili nepříjemné chvíle při cestě ze zápasu NHL na ledě Utahu. Krátce poté, co v úterý vzlétli z mezinárodního letiště v Salt Lake City, měl devatenáctiletý útočník mužstva Ben Kindel zdravotní indispozici, která si vyžádala zásah lékařů na palubě a návrat do místa odletu.

Při vědomí a stabilizovaný

Jak uvedl klub v prohlášení, s mužstvem byl v letadle zdravotnický personál Penguins a Kindelovi poskytl péči. „Po příletu zpátky byla již připravená sanitka a Ben byl převezen do nemocnice k dalšímu vyšetření. Ben je při vědomí, vnímá a jeho stav je stabilizovaný. Tým poskytne další informace, jakmile to bude vhodné,“ uvedli Penguins.

Klub nespecifikoval důvod Kindelových potíží, podle některých informací zámořských webů mladý hokejista prodělal záchvat.

Pittsburgh v aréně Mammoth v pondělí prohrál 4:5. Kindel odehrál necelých 19 minut. Talentovaný forvard absolvuje s Penguins, kteří si ho vybrali loni při draftu z 11. místa, druhou sezonu. V premiérové nasbíral ze 77 startů 35 bodů díky 17 gólům a 18 nahrávkám. V tomto ročníku stihl za devět zápasů čtyři body (2+2). Další utkání čeká Pittsburgh ve čtvrtek, na domácím ledě přivítá Floridu.

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