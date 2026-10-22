Drsné přivítání v Ottawě: Neumíš číst, slyšel Tkachuk. Na bučení reagoval úsměvem
Ještě v minulé sezoně jezdil po ledě v dresu Senators a s kapitánským céčkem na hrudi. Teď se Brady Tkachuk vrátil do Ottawy v roli vrcholného padoucha a zrádce, jak hlásaly transparenty fanoušků v ochozech. Na olympijského vítěze se po vyvzdorované výměně na Floridu bučelo a pískalo a diváci si připravili i několik hodně originálních pokřiků. Někdejší kapitán týmu bral nepřátelské přivítání s úsměvem. „Bylo skvělé hrát před tak vášnivou skupinou fanoušků,“ prohlásil po porážce 1:5.
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Vzpomínáte si na první zápas Floridy na ledě Anaheimu? Ducks zkraje října připravili speciální přivítání pro bývalého kapitána Radka Gudase. Čech se před utkáním fotil s krajanem Lukášem Dostálem, v kabině ho čekalo několik vtípků od bývalých spoluhráčů a během zápasu se dočkal bouřlivého aplausu. Na kostce běželo vzpomínkové video, Gudas jezdil po ledě a tleskal zaplněným tribunám.
O dva týdny později čekal Floridu další emotivní návrat. Tentokrát daleko bouřlivější a plný nenávistné atmosféry. Poprvé od přestupu se do Ottawy vrátil Brady Tkachuk. Muž, který v klubu plnil roli kapitána a v uplynulé sezoně si vyvzdoroval trejd za bratrem Matthewem k Panthers.
Večeře na usmířenou? Stützle pozvání odmítl
„Už jsem toho o téhle věci řekl hodně. Existují profesní i osobní důvody, proč jsem tu nechtěl podepsat novou smlouvu. Mnohé z nich zůstávají soukromou záležitostí mezi mnou a generálním manažerem Stevem Staiosem. A tak to zůstane. Prostě to takhle dopadlo,“ vykládal mladší ze sourozenců Tkachukových před prvním střetnutím s Ottawou.
Po návratu do města sezval někdejší lídr klubu bývalé parťáky na večeři. Několik z nich pozvání přijalo, například Němec Tim Stützle ale odmítl. „Neviděl jsem se s ním. Mám doma šéfkuchaře, takže jsem nešel na večeři,“ vysvětlil nejproduktivnější hráč týmu.
Zrádce, který si pískot užíval
Ve chvíli, kdy na multimediální kostce nad ledem běželo video se vzpomínkami na osm sezon Bradyho Tkachuka v Ottawě, stál na střídačce a s hodně kyselým výrazem ze slušnosti bouchal do mantinelu. Z tribun se ozýval ohlušující pískot, Tkachuk naskočil z lavičky a se širokým úsměvem a zdviženou hokejkou se projížděl po ledě. Podle reakce si známý provokatér užíval přivítání, které zámořští novináři označili za nemilosrdné.
„Vážně byli nemilosrdní?“ reagoval po utkání s úsměvem Tkachuk, když slyšel otázku jednoho z reportérů. „Ne, byla to dobrá věc. Ukazuje to jejich vášeň. Jedna kapitola skončila a teď jsme uprostřed nové vzrušující fáze,“ dodal.
Už první střetnutí mezi Floridou a Ottawou nastínilo, že NHL má dost možná novou vyhrocenou rivalitu. Ve chvíli, kdy se Brady Tkachuk zapojil do strkanice na ledě, fanoušci začali na plochu házet dresy s jeho jménem a číslem. Na tribunách se to jen hemžilo transparenty s nápisem „zrádce“ a prakticky celé utkání zaznívaly pokřiky namířené proti americkým bratrům.
Žereš pastelky! Fanoušci vytáhli i internetové vtípky
A mnohé byly hodně originální. Vedle klasického „Brady sucks“ (Brady je na prd) a „Nepotřebujeme tě“ přidali diváci i skandování „Neumíš číst“ nebo „Žereš pastelky“. Vtipně tím navázali na populární memy, které delší dobu kolují po sociálních sítích a dělají si legraci z inteligence bratrů Tkachukových. „Je*at tvůj podcast,“ opřeli se fanoušci i do pořadu Wingmen, který nahrává Brady spolu s Matthewem.
Rozzuřené publikum ještě naštval úvod utkání, kdy po deseti minutách hry otevřel skóre právě Brady Tkachuk. Ve zbytku zápasu už se ale radovali jen domácí. Očekávaný duel ovládli 5:1, porážce Panthers nezabránil ani Gudas, jenž se vrátil do sestavy po třízápasové přestávce způsobené zraněním.
„Bylo příjemné se vrátit. Bohužel to není výsledek, jaký jsme chtěli. Ale je to teprve začátek tripu, musíme se od toho odrazit a zítra být zpátky,“ velel Tkachuk po utkání.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|11
|7
|1
|1
|2
|42:27
|17
|2
Boston
|10
|6
|1
|1
|2
|36:22
|15
|3
Rangers
|11
|7
|0
|1
|3
|33:24
|15
|4
Tampa
|9
|6
|1
|0
|2
|31:23
|14
|5
Ottawa
|10
|5
|2
|0
|3
|29:24
|14
|6
Toronto
|11
|4
|1
|2
|4
|38:35
|12
|7
Florida
|10
|3
|2
|2
|3
|31:30
|12
|8
Islanders
|9
|5
|0
|1
|3
|27:20
|11
|9
Washington
|9
|5
|0
|0
|4
|30:29
|10
|10
Devils
|9
|3
|2
|0
|4
|29:30
|10
|11
Montreal
|9
|1
|3
|2
|3
|30:34
|10
|12
Buffalo
|10
|2
|2
|2
|4
|28:37
|10
|13
Detroit
|9
|2
|1
|3
|3
|23:28
|9
|14
Flyers
|12
|3
|0
|3
|6
|20:37
|9
|15
Pittsburgh
|10
|1
|2
|1
|6
|33:38
|7
|16
Columbus
|8
|1
|2
|0
|5
|20:29
|6
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Vegas
|11
|6
|2
|0
|3
|44:30
|16
|2
Edmonton
|9
|6
|1
|1
|1
|41:27
|15
|3
Utah
|10
|7
|0
|0
|3
|38:31
|14
|4
Minnesota
|10
|6
|0
|2
|2
|31:25
|14
|5
Seattle Kraken
|10
|4
|2
|1
|3
|39:34
|13
|6
Colorado
|10
|5
|0
|1
|4
|41:31
|11
|7
Dallas
|9
|3
|2
|1
|3
|23:15
|11
|8
San Jose
|10
|0
|5
|1
|4
|27:35
|11
|9
Winnipeg
|9
|4
|0
|2
|3
|24:26
|10
|10
St. Louis
|9
|4
|0
|1
|4
|29:29
|9
|11
Nashville
|8
|3
|0
|3
|2
|23:24
|9
|12
Anaheim
|9
|3
|1
|0
|5
|26:29
|8
|13
Chicago
|9
|2
|1
|0
|6
|21:36
|6
|14
Vancouver
|11
|1
|1
|1
|8
|33:51
|5
|15
Kings
|7
|1
|0
|2
|4
|17:27
|4
|16
Calgary
|8
|2
|0
|0
|6
|17:37
|4