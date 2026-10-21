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NHL ONLINE: Buffalo s Kulichem čelí Philadelphii. Gudas hraje na ledě Ottawy

Jiří Kulich slaví branku
Jiří Kulich slaví brankuZdroj: Jeffrey T. Barnes / Profimedia
Radko Gudas se v dresu Floridy vrátil do Anaheimu
Radost Jiřího Kulicha
Radko Gudas se v dresu Floridy vrátil do Anaheimu
Jiří Kulich
Radko Gudas se v dresu Floridy vrátil do Anaheimu
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iSport.cz
NHL
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Jen dva zápasy v noci nabízí zámořská NHL. Buffalo s českým útočníkem Jiřím Kulichem vyzve na domácím ledě Philadeplhii, za kterou chytá Dan Vladař. Radko Gudas se v dresu Floridy představí v Ottawě. ONLINE přenosy z obou utkání sledujte na iSportu.

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NHL - Základní část - 2026/2027

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Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina11711242:2717
2Boston10611236:2215
3Rangers11701333:2415
4Tampa9610231:2314
5Florida9322230:2512
6Toronto11412438:3512
7Ottawa9420324:2312
8Islanders9501327:2011
9Washington9500430:2910
10Devils9320429:3010
11Montreal9132330:3410
12Buffalo9222327:3410
13Detroit9213323:289
14Pittsburgh10121633:387
15Flyers11203617:367
16Columbus8120520:296
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Vegas11620344:3016
    2Edmonton9611141:2715
    3Utah10700338:3114
    4Minnesota10602231:2514
    5Seattle Kraken10421339:3413
    6Colorado10501441:3111
    7Dallas9321323:1511
    8San Jose10051427:3511
    9Winnipeg9402324:2610
    10St. Louis9401429:299
    11Nashville8303223:249
    12Anaheim9310526:298
    13Chicago9210621:366
    14Vancouver11111833:515
    15Kings7102417:274
    16Calgary8200617:374

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