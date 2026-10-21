NHL ONLINE: Buffalo s Kulichem čelí Philadelphii. Gudas hraje na ledě Ottawy
Jen dva zápasy v noci nabízí zámořská NHL. Buffalo s českým útočníkem Jiřím Kulichem vyzve na domácím ledě Philadeplhii, za kterou chytá Dan Vladař. Radko Gudas se v dresu Floridy představí v Ottawě. ONLINE přenosy z obou utkání sledujte na iSportu.
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NHL - Základní část - 2026/2027
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|11
|7
|1
|1
|2
|42:27
|17
|2
Boston
|10
|6
|1
|1
|2
|36:22
|15
|3
Rangers
|11
|7
|0
|1
|3
|33:24
|15
|4
Tampa
|9
|6
|1
|0
|2
|31:23
|14
|5
Florida
|9
|3
|2
|2
|2
|30:25
|12
|6
Toronto
|11
|4
|1
|2
|4
|38:35
|12
|7
Ottawa
|9
|4
|2
|0
|3
|24:23
|12
|8
Islanders
|9
|5
|0
|1
|3
|27:20
|11
|9
Washington
|9
|5
|0
|0
|4
|30:29
|10
|10
Devils
|9
|3
|2
|0
|4
|29:30
|10
|11
Montreal
|9
|1
|3
|2
|3
|30:34
|10
|12
Buffalo
|9
|2
|2
|2
|3
|27:34
|10
|13
Detroit
|9
|2
|1
|3
|3
|23:28
|9
|14
Pittsburgh
|10
|1
|2
|1
|6
|33:38
|7
|15
Flyers
|11
|2
|0
|3
|6
|17:36
|7
|16
Columbus
|8
|1
|2
|0
|5
|20:29
|6
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Vegas
|11
|6
|2
|0
|3
|44:30
|16
|2
Edmonton
|9
|6
|1
|1
|1
|41:27
|15
|3
Utah
|10
|7
|0
|0
|3
|38:31
|14
|4
Minnesota
|10
|6
|0
|2
|2
|31:25
|14
|5
Seattle Kraken
|10
|4
|2
|1
|3
|39:34
|13
|6
Colorado
|10
|5
|0
|1
|4
|41:31
|11
|7
Dallas
|9
|3
|2
|1
|3
|23:15
|11
|8
San Jose
|10
|0
|5
|1
|4
|27:35
|11
|9
Winnipeg
|9
|4
|0
|2
|3
|24:26
|10
|10
St. Louis
|9
|4
|0
|1
|4
|29:29
|9
|11
Nashville
|8
|3
|0
|3
|2
|23:24
|9
|12
Anaheim
|9
|3
|1
|0
|5
|26:29
|8
|13
Chicago
|9
|2
|1
|0
|6
|21:36
|6
|14
Vancouver
|11
|1
|1
|1
|8
|33:51
|5
|15
Kings
|7
|1
|0
|2
|4
|17:27
|4
|16
Calgary
|8
|2
|0
|0
|6
|17:37
|4