Hellebuyck šel k čertu, získali ho Devils. McDavid: Aspoň se nebudeme potkávat tak často
Connor Hellebuyck dosáhl svého. Winnipeg Jets dostali nabídku, jakou nemohli odmítnout. Dlouhé melodrama skončilo. Trucující brankář se dočkal výměny, zamířil do New Jersey za tři útočníky, gólmana a dva výběry v draftu. Kurz týmu Devils okamžitě posílil. Ne, že by rovnou vyhlásili útok na Stanley Cup, ale už je berou víc vážně. A Jets? Hlavně, že se o nich mluví.
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Držitel Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče NHL z roku 2025 a třínásobný vítěz Vezina Trophy pro nejlepšího brankáře v předminulé sezoně vychytal Winnipegu vítězství v základní části. V únoru se stal jedním z hlavních strůjců triumfu Američanů na olympiádě v Miláně. Po odchodu z Jets toužil od konce minulého ročníku, v srpnu to ohlásil veřejně. Poté, co mu nebylo vyhověno, odmítl nastoupit do přípravného kempu Jets a klub ho následně suspendoval.
Trest skončil Hellebuyckovi v pátek, kdy se do světa rozletěla zvěst o senzační výměně. Generální manažer Winnipegu Kevin Cheveldayoff v pátečním prohlášení poděkoval 33letému brankáři za jeho působení v týmu a uvedl, že si přál, aby se dohoda uzavřela už před několika měsíci. Zdržení přisoudil specifickým obtížím souvisejícím s přestupem.
Devils stoupli v ceně
O Hellebuycka se zajímalo víc klubů. V létě třeba Florida, v poslední době šampioni z Caroliny, která hraje ve stejné divizi jako New Jersey, a Buffalo. Za jednoho z nejlepších gólmanů světa získal Winnipeg útočníky Dawsona Mercera, Nicka Bjugstada a talentovaného Alexandera Commanda, brankáře Nica Dawse a výběry na draftu v letech 2027 a 2029.
Hořký konec Hellebuyckova brilantního působení v kanadských prériích otevřel dveře k Devils. O Hellebuycka usilovali už za bývalého manažera Toma Fitzgeralda. Jeho nástupce Sunny Mehta plány držel v tajnosti. Ještě v září však předstíral, že brankáře řešit nehodlá. Běh událostí možná popohnaly okolnosti.
Jake Allen a Daws si mezi tyčemi v posledních zápasech nevedli zrovna oslnivě. Největším trejdem podzimu získali Devils větší důvěryhodnost a stoupli v ceně. Ukazuje, že klub to s bojem o titul myslí naprosto vážně. Oporu do branky čekali už od nejlepších let Coreyho Schneidera, což je dost dávno. Teď ji mají.
Fanoušci Jets si po období nejistoty a marných nadějí spíš oddechli, že hokejová telenovela skončila a Hellebuyck šel k čertu. „Jsem rád, že odešel. Neměl správný přístup. Byl to dobrý brankář, ale myslím, že už byl čas na změnu,“ citoval příznivce Gorda Walterse web CBC.
„Bucky“ Hellebuyck má před sebou třetí rok ze sedmileté smlouvy na celkem 59,5 milionu dolarů, s ročním platem 7,5 milionu. Kvůli suspendaci tak denně přišel o téměř 39 000 dolarů a celkem o 927 835 dolarů (přes 20 milionů korun). Otázkou může být pouze jeho zralý věk a skutečnost, že kromě olympiády má za sebou slabou sezonu, v níž ho brzdilo zranění kolena. Vynechal přípravný kemp a několik týdnů nechytal ani po startu nového ročníku, než si vydupal výměnu.
Jedním z prvních hráčů, který zareagoval, byl Connor McDavid. Je rád, že Hellebuyck opustil Západní konferenci. „Skvělý brankář, který dokáže skutečně rozhodovat zápasy. Jsem určitě rád, že odešel na východ. Nerad bych, aby šel někam na západ a museli jsme se potkávat častěji,“ uvedl nejproduktivnější hráč ligy a kapitán Edmontonu. Hlavní trenér Colorada Jared Bednar vypadal taky spokojeně, že Hellebuyck opustil Centrální divizi. „Vědělo se, že ho dřív nebo později vymění; jen se nevědělo kam. Jistě, že mi nijak nevadí, že odešel do Jersey,“ usmíval se.
Vzájemný zápas už brzy
Jets hledají východisko ze závislosti na Hellebuyckovi a potřebují přestavět jádro týmu tvořené hráči kolem třiceti let. Zdá se, že vítězství v Presidents´ Trophy bylo vrcholem současného týmu. Tehdy měl Winnipeg asi poslední opravdovou šanci na zisk Stanley Cupu. Jenže vypadl ve druhém kole play off s Dallasem.
Jedním z největších problémů byl střed útoku. Mercera považovali za centra s potenciálem pro první lajnu, což ukázal ve své jediné velmi dobré sezoně 2022/23. Později však už nevypadal, že by takové předpoklady naplňoval. Jack Hughes a Nico Hischier tvoří jednu z nejlepších dvojic na této pozici. Pokud vydrželi zdraví, Mercer zůstal odstřižen. V prvních deseti zápasech nové sezony si připsal jen čtyři asistence.
Pro veterána Bjugstada je Winnipeg devátou štací v NHL. V 61 utkáních ročníku 2025/26 si připsal devět bodů. Švédský talent Command je v 18 letech ještě mladý a Daws dělal náhradníka. Už se zdálo, že se nahoru posune z farmy David Rittich. Příchodem Hellebuycka vyhlídky na povýšení jeho a parťáka ze záložního celku Jakuba Málka hodně zmatněly.
GM Devils dosáhl svého, aniž by se musel vzdát výběru v prvním kole draftu nebo víc než jednoho z nejlepších nadějných hráčů svého týmu. Boss Winnipegu Cheveldayoff vyřešil vleklý problém a z trejdu taky dost získal. Jets si bez Hellebuycka v této sezoně nevedli hůř, než když za ně chytal naposledy. Nová jednička Stuart Skinner podává vynikající výkony.
V 25letém Mercerovi přišel útočník, který umí rozhodovat zápasy. Jets zároveň doufají, že dvanáctý hráč letošního draftu Command bude připraven pro NHL a v blízké budoucnosti najde chemii se svým vrstevníkem a krajanem Viggem Björckem, jehož si Jets vybrali v draftu jen o čtyři pozice před ním. Hellebuyck NHL jinde než v Jets nechytal, ale vůbec neměl zájem se vrátit. Už zase může nastoupit. Tým New Jersey čeká první zápas ve Winnipegu 10. listopadu. Bude to asi hodně emotivní večer.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|12
|7
|1
|2
|2
|47:33
|18
|2
Boston
|11
|7
|1
|1
|2
|42:22
|17
|3
Rangers
|12
|7
|0
|1
|4
|37:29
|15
|4
Tampa
|10
|6
|1
|0
|3
|34:29
|14
|5
Toronto
|12
|5
|1
|2
|4
|43:39
|14
|6
Ottawa
|11
|5
|2
|0
|4
|31:30
|14
|7
Islanders
|10
|5
|0
|2
|3
|29:23
|12
|8
Devils
|10
|4
|2
|0
|4
|33:31
|12
|9
Montreal
|10
|2
|3
|2
|3
|34:35
|12
|10
Florida
|11
|3
|2
|2
|4
|31:34
|12
|11
Detroit
|10
|3
|1
|3
|3
|28:30
|11
|12
Washington
|9
|5
|0
|0
|4
|30:29
|10
|13
Buffalo
|10
|2
|2
|2
|4
|28:37
|10
|14
Pittsburgh
|11
|2
|2
|1
|6
|37:38
|9
|15
Flyers
|12
|3
|0
|3
|6
|20:37
|9
|16
Columbus
|8
|1
|2
|0
|5
|20:29
|6
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Edmonton
|10
|6
|2
|1
|1
|47:32
|17
|2
Vegas
|12
|6
|2
|0
|4
|46:36
|16
|3
Seattle Kraken
|11
|5
|2
|1
|3
|44:37
|15
|4
Minnesota
|11
|6
|0
|2
|3
|32:27
|14
|5
Utah
|11
|7
|0
|0
|4
|41:36
|14
|6
Colorado
|11
|6
|0
|1
|4
|47:34
|13
|7
Dallas
|10
|3
|3
|1
|3
|26:17
|13
|8
San Jose
|11
|1
|5
|1
|4
|33:37
|13
|9
St. Louis
|10
|5
|0
|1
|4
|35:31
|11
|10
Winnipeg
|10
|4
|0
|3
|3
|26:29
|11
|11
Nashville
|9
|3
|0
|3
|3
|23:30
|9
|12
Anaheim
|10
|3
|1
|0
|6
|27:33
|8
|13
Kings
|8
|1
|1
|2
|4
|20:29
|6
|14
Chicago
|10
|2
|1
|0
|7
|22:40
|6
|15
Calgary
|9
|3
|0
|0
|6
|19:38
|6
|16
Vancouver
|12
|1
|1
|1
|9
|35:56
|5