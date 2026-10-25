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NHL ONLINE: Faksův Dallas hostí Islanders s Palátem, v akci Hronek i Nečas

Martin Nečas a jeho krvavé zranění
Martin Nečas a jeho krvavé zraněníZdroj: Emilee Chinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia
Ondřej Palát v dresu Islanders
Ondřej Palát překonal Lukáše Dostála v brance Anaheimu
Ondřej Palát překonal Lukáše Dostála v brance Anaheimu
Ondřej Palát v dresu Islanders
Ondřej Palát v dresu Islanders
Brankář Joseph Woll sledujte Martina Nečase v bolestech
Martin Nečas se proti Dallasu dvakrát zapsal mezi střelce
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Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
NHL
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NHL pokračuje dalšími zápasy, některé z nich začínají pro Evropany ve schůdný nedělní čas. Od 20 hodin hraje Chicago s Floridou, hodinu před půlnocí začne souboj Ondřeje Paláta a jeho Islanders proti Radku Faksovi z Dallasu. V noci na pondělí bude k vidění souboj Montrealu s Winnipegem už bez Connora Helleybucka, Nečasovo Colorado hraje s Nashvillem a Vancouver čeká duel s Minnesotou. Všechny duely NHL sledujte v přímých přenosech ONLINE na iSportu.

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NHL - Základní část - 2026/2027

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Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina13812251:3320
2Boston12811248:2619
3Toronto13612450:4116
4Ottawa12620438:3416
5Rangers13701541:3615
6Tampa11611338:3415
7Devils11520436:3214
8Islanders10502329:2312
9Washington10510434:3212
10Montreal10232334:3512
11Florida11322431:3412
12Pittsburgh12231640:4011
13Detroit11313429:3411
14Buffalo11223431:4111
15Flyers13303724:429
16Columbus9130522:308
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Edmonton11621249:3917
    2Vegas13621447:3817
    3Minnesota12702337:2816
    4Utah12710446:4016
    5Seattle Kraken12521445:4215
    6Colorado11601447:3413
    7Dallas10331326:1713
    8San Jose12151537:4313
    9St. Louis11501535:3511
    10Winnipeg10403326:2911
    11Anaheim11410632:3710
    12Nashville10304325:3310
    13Calgary10400623:398
    14Kings9112521:326
    15Chicago10210722:406
    16Vancouver12111935:565

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