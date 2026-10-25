NHL ONLINE: Faksův Dallas hostí Islanders s Palátem, v akci Hronek i Nečas
NHL pokračuje dalšími zápasy, některé z nich začínají pro Evropany ve schůdný nedělní čas. Od 20 hodin hraje Chicago s Floridou, hodinu před půlnocí začne souboj Ondřeje Paláta a jeho Islanders proti Radku Faksovi z Dallasu. V noci na pondělí bude k vidění souboj Montrealu s Winnipegem už bez Connora Helleybucka, Nečasovo Colorado hraje s Nashvillem a Vancouver čeká duel s Minnesotou. Všechny duely NHL sledujte v přímých přenosech ONLINE na iSportu.
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NHL - Základní část - 2026/2027
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|13
|8
|1
|2
|2
|51:33
|20
|2
Boston
|12
|8
|1
|1
|2
|48:26
|19
|3
Toronto
|13
|6
|1
|2
|4
|50:41
|16
|4
Ottawa
|12
|6
|2
|0
|4
|38:34
|16
|5
Rangers
|13
|7
|0
|1
|5
|41:36
|15
|6
Tampa
|11
|6
|1
|1
|3
|38:34
|15
|7
Devils
|11
|5
|2
|0
|4
|36:32
|14
|8
Islanders
|10
|5
|0
|2
|3
|29:23
|12
|9
Washington
|10
|5
|1
|0
|4
|34:32
|12
|10
Montreal
|10
|2
|3
|2
|3
|34:35
|12
|11
Florida
|11
|3
|2
|2
|4
|31:34
|12
|12
Pittsburgh
|12
|2
|3
|1
|6
|40:40
|11
|13
Detroit
|11
|3
|1
|3
|4
|29:34
|11
|14
Buffalo
|11
|2
|2
|3
|4
|31:41
|11
|15
Flyers
|13
|3
|0
|3
|7
|24:42
|9
|16
Columbus
|9
|1
|3
|0
|5
|22:30
|8
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Edmonton
|11
|6
|2
|1
|2
|49:39
|17
|2
Vegas
|13
|6
|2
|1
|4
|47:38
|17
|3
Minnesota
|12
|7
|0
|2
|3
|37:28
|16
|4
Utah
|12
|7
|1
|0
|4
|46:40
|16
|5
Seattle Kraken
|12
|5
|2
|1
|4
|45:42
|15
|6
Colorado
|11
|6
|0
|1
|4
|47:34
|13
|7
Dallas
|10
|3
|3
|1
|3
|26:17
|13
|8
San Jose
|12
|1
|5
|1
|5
|37:43
|13
|9
St. Louis
|11
|5
|0
|1
|5
|35:35
|11
|10
Winnipeg
|10
|4
|0
|3
|3
|26:29
|11
|11
Anaheim
|11
|4
|1
|0
|6
|32:37
|10
|12
Nashville
|10
|3
|0
|4
|3
|25:33
|10
|13
Calgary
|10
|4
|0
|0
|6
|23:39
|8
|14
Kings
|9
|1
|1
|2
|5
|21:32
|6
|15
Chicago
|10
|2
|1
|0
|7
|22:40
|6
|16
Vancouver
|12
|1
|1
|1
|9
|35:56
|5