Předplatné

NHL ONLINE: Pastrňák proti Jiříčkovi, Hronek a Chytil se postaví San Jose

Hokejisté Bostonu
Hokejisté BostonuZdroj: Profimedia / Karl B DeBlaker
iSport.cz
iSport.cz
NHL
Začít diskusi (0)

NHL pokračuje dalšími zápasy. Boston s Davidem Pastrňákem se představí na ledě St. Louis Blues, za které nastupuje Adam Jiříček. Utah s Karlem Vejmelkou hraje proti Pittsburghu, Filipové Hronek s Chytilem a jejich Vancouver se utkají se San Jose. ONLINE přenosy všech zápasů sledujte na iSportu.

Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně

Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.

Preferujte nás

NHL - Základní část - 2026/2027

LIVE
--Tipsport1.794.423.85Detail
LIVE
--Tipsport2.774.272.22Detail
LIVE
--Tipsport1.674.564.41Detail
LIVE
--Tipsport2.074.173.1Detail
LIVE
--Tipsport2.474.092.53Detail
LIVE
--Tipsport2.484.312.44Detail
LIVE
--Tipsport1.994.193.29Detail
LIVE
--Tipsport1.894.173.62Detail
LIVE
--Tipsport2.884.252.16Detail
LIVE
--Tipsport2.644.112.37Detail
LIVE
--Tipsport1.964.343.28Detail
LIVE
--Tipsport2.14.12.81Detail

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina14912253:3422
2Boston13811349:2819
3Devils13620543:3816
4Toronto15612656:5116
5Florida13522439:3716
6Montreal12432338:3616
7Ottawa13620539:3816
8Tampa11611338:3415
9Rangers14701644:4215
10Washington11610439:3414
11Islanders12512436:3214
12Detroit12323433:3713
13Buffalo12323433:4113
14Pittsburgh12231640:4011
15Columbus10140526:3310
16Flyers15304829:5110
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Edmonton13722256:4320
    2Minnesota14902344:3120
    3Vegas14721451:3919
    4Seattle Kraken13621450:4617
    5Utah13710547:4316
    6Colorado13701554:4215
    7Dallas12431433:2515
    8Nashville12405334:3913
    9San Jose13151637:4513
    10St. Louis12501635:3711
    11Anaheim12411637:4311
    12Winnipeg12403528:3611
    13Calgary12500728:4510
    14Kings11212628:378
    15Chicago12310826:448
    16Vancouver141211043:657

      Začít diskuzi

      Hokej 2026/27

      Česká hokejová reprezentace
      MS v hokejiProgram MS v hokeji 2027Reprezentace

       

      Česká hokejová extraliga

      Přestupy v Extralize ONLINE

      NHL

      Přestupy NHL

      Hokej výsledky * Reprezentace

      Doporučujeme

      Články z jiných titulů