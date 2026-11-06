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NHL ONLINE: Dostálův Anaheim hraje v Calgary, Špaček se představí proti Celebrinimu

Lukáš Dostál vychytal Anaheimu divokou výhru 5:4 nad Philadelphií
Lukáš Dostál vychytal Anaheimu divokou výhru 5:4 nad PhiladelphiíZdroj: ČTK / AP / Derik Hamilton
iSport.cz
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NHL
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NHL v noci pokračuje třemi zápasy. Program v 1.00 odstartuje zápas mezi Buffalem a Columbusem. Anaheim Lukáše Dostála hraje v Calgary a David Špaček se postaví San Jose. Všechny zápasy sledujte ONLINE na iSportu. 

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Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina181212369:4328
2Boston17931464:4025
3Montreal16643357:5123
4Tampa15912356:4622
5Devils16740557:4722
6Ottawa17821654:5221
7Florida16722552:4720
8Rangers17901751:4919
9Toronto17712762:5618
11Detroit17523749:5217
12Buffalo15523544:5117
12Washington14710649:4816
13Islanders15522643:4416
14Columbus14250738:4214
15Pittsburgh16232951:5812
16Flyers184041039:6112
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Minnesota171103356:3825
    2Edmonton17923371:5325
    3Vegas18922560:5024
    4Utah17821661:5921
    5Dallas16632545:3820
    6Colorado17902668:5620
    7Seattle Kraken15631554:5319
    8Nashville16525449:5019
    9Anaheim16711759:6117
    10St. Louis16702749:5016
    11Calgary16701839:5515
    12Winnipeg17513845:6015
    13San Jose17251944:6115
    14Kings14322743:4712
    15Chicago173111237:679
    16Vancouver181211453:837

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