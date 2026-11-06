NHL ONLINE: Dostálův Anaheim hraje v Calgary, Špaček se představí proti Celebrinimu
NHL v noci pokračuje třemi zápasy. Program v 1.00 odstartuje zápas mezi Buffalem a Columbusem. Anaheim Lukáše Dostála hraje v Calgary a David Špaček se postaví San Jose. Všechny zápasy sledujte ONLINE na iSportu.
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Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|18
|12
|1
|2
|3
|69:43
|28
|2
Boston
|17
|9
|3
|1
|4
|64:40
|25
|3
Montreal
|16
|6
|4
|3
|3
|57:51
|23
|4
Tampa
|15
|9
|1
|2
|3
|56:46
|22
|5
Devils
|16
|7
|4
|0
|5
|57:47
|22
|6
Ottawa
|17
|8
|2
|1
|6
|54:52
|21
|7
Florida
|16
|7
|2
|2
|5
|52:47
|20
|8
Rangers
|17
|9
|0
|1
|7
|51:49
|19
|9
Toronto
|17
|7
|1
|2
|7
|62:56
|18
|11
Detroit
|17
|5
|2
|3
|7
|49:52
|17
|12
Buffalo
|15
|5
|2
|3
|5
|44:51
|17
|12
Washington
|14
|7
|1
|0
|6
|49:48
|16
|13
Islanders
|15
|5
|2
|2
|6
|43:44
|16
|14
Columbus
|14
|2
|5
|0
|7
|38:42
|14
|15
Pittsburgh
|16
|2
|3
|2
|9
|51:58
|12
|16
Flyers
|18
|4
|0
|4
|10
|39:61
|12
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Minnesota
|17
|11
|0
|3
|3
|56:38
|25
|2
Edmonton
|17
|9
|2
|3
|3
|71:53
|25
|3
Vegas
|18
|9
|2
|2
|5
|60:50
|24
|4
Utah
|17
|8
|2
|1
|6
|61:59
|21
|5
Dallas
|16
|6
|3
|2
|5
|45:38
|20
|6
Colorado
|17
|9
|0
|2
|6
|68:56
|20
|7
Seattle Kraken
|15
|6
|3
|1
|5
|54:53
|19
|8
Nashville
|16
|5
|2
|5
|4
|49:50
|19
|9
Anaheim
|16
|7
|1
|1
|7
|59:61
|17
|10
St. Louis
|16
|7
|0
|2
|7
|49:50
|16
|11
Calgary
|16
|7
|0
|1
|8
|39:55
|15
|12
Winnipeg
|17
|5
|1
|3
|8
|45:60
|15
|13
San Jose
|17
|2
|5
|1
|9
|44:61
|15
|14
Kings
|14
|3
|2
|2
|7
|43:47
|12
|15
Chicago
|17
|3
|1
|1
|12
|37:67
|9
|16
Vancouver
|18
|1
|2
|1
|14
|53:83
|7