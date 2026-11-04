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NHL ONLINE: Klapka hraje na ledě Seattlu, Gudas se představí proti Bedardovi

Adam Klapka zařídil výhru Calgary proti San Jose
Adam Klapka zařídil výhru Calgary proti San JoseZdroj: ČTK / AP / Tony Avelar
Radko Gudas se v dresu Floridy vrátil do Anaheimu
Adam Klapka byl u výhry Calgary nad Anaheimem
Radko Gudas v dresu Floridy v přípravném utkání proti Carolině
Adam Klapka byl u výhry Calgary nad Anaheimem
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NHL
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NHL v noci pokračuje čtyřmi zápasy. Ottawa se představí v Buffalu a Florida i s Radkem Gudasem vyzve Chicago. Los Angeles hraje se San Jose. Adam Klapka v dresu Calgary zavítá do Seattlu. Program startuje v 1.30, všechny zápasy sledujte ONLINE na iSportu. 

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NHL - Základní část - 2026/2027

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Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina171112364:4026
2Boston16831458:3823
3Montreal15633352:4721
4Devils15730552:4320
5Tampa14812352:4520
6Ottawa16721652:5119
7Toronto17712762:5618
8Florida15622547:4418
9Rangers16801748:4717
10Detroit16523648:5017
11Buffalo14523443:4917
12Islanders14522540:3916
13Washington14710649:4816
14Pittsburgh15232849:5212
15Columbus13240736:4112
16Flyers17404937:5812
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Edmonton16923267:4825
    2Minnesota171103356:3825
    3Vegas17822558:4922
    4Utah16820657:5420
    5Colorado16901666:5319
    6Dallas15631544:3619
    7Seattle Kraken14621552:5217
    8Nashville15515446:4817
    9St. Louis15701745:4515
    10Anaheim15611754:5715
    11San Jose16251842:5415
    12Calgary15700838:5314
    13Winnipeg16413839:5813
    14Kings13222736:4510
    15Chicago153111033:589
    16Vancouver171211351:777

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