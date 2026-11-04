NHL ONLINE: Klapka hraje na ledě Seattlu, Gudas se představí proti Bedardovi
NHL v noci pokračuje čtyřmi zápasy. Ottawa se představí v Buffalu a Florida i s Radkem Gudasem vyzve Chicago. Los Angeles hraje se San Jose. Adam Klapka v dresu Calgary zavítá do Seattlu. Program startuje v 1.30, všechny zápasy sledujte ONLINE na iSportu.
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NHL - Základní část - 2026/2027
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|17
|11
|1
|2
|3
|64:40
|26
|2
Boston
|16
|8
|3
|1
|4
|58:38
|23
|3
Montreal
|15
|6
|3
|3
|3
|52:47
|21
|4
Devils
|15
|7
|3
|0
|5
|52:43
|20
|5
Tampa
|14
|8
|1
|2
|3
|52:45
|20
|6
Ottawa
|16
|7
|2
|1
|6
|52:51
|19
|7
Toronto
|17
|7
|1
|2
|7
|62:56
|18
|8
Florida
|15
|6
|2
|2
|5
|47:44
|18
|9
Rangers
|16
|8
|0
|1
|7
|48:47
|17
|10
Detroit
|16
|5
|2
|3
|6
|48:50
|17
|11
Buffalo
|14
|5
|2
|3
|4
|43:49
|17
|12
Islanders
|14
|5
|2
|2
|5
|40:39
|16
|13
Washington
|14
|7
|1
|0
|6
|49:48
|16
|14
Pittsburgh
|15
|2
|3
|2
|8
|49:52
|12
|15
Columbus
|13
|2
|4
|0
|7
|36:41
|12
|16
Flyers
|17
|4
|0
|4
|9
|37:58
|12
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Edmonton
|16
|9
|2
|3
|2
|67:48
|25
|2
Minnesota
|17
|11
|0
|3
|3
|56:38
|25
|3
Vegas
|17
|8
|2
|2
|5
|58:49
|22
|4
Utah
|16
|8
|2
|0
|6
|57:54
|20
|5
Colorado
|16
|9
|0
|1
|6
|66:53
|19
|6
Dallas
|15
|6
|3
|1
|5
|44:36
|19
|7
Seattle Kraken
|14
|6
|2
|1
|5
|52:52
|17
|8
Nashville
|15
|5
|1
|5
|4
|46:48
|17
|9
St. Louis
|15
|7
|0
|1
|7
|45:45
|15
|10
Anaheim
|15
|6
|1
|1
|7
|54:57
|15
|11
San Jose
|16
|2
|5
|1
|8
|42:54
|15
|12
Calgary
|15
|7
|0
|0
|8
|38:53
|14
|13
Winnipeg
|16
|4
|1
|3
|8
|39:58
|13
|14
Kings
|13
|2
|2
|2
|7
|36:45
|10
|15
Chicago
|15
|3
|1
|1
|10
|33:58
|9
|16
Vancouver
|17
|1
|2
|1
|13
|51:77
|7