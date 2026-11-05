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NHL ONLINE: Pastrňák proti Penguins, Hertl čelí Detroitu. V akci i Nečas či Hronek

David Pastrňák se prosadil proti Chicagu
David Pastrňák se prosadil proti ChicaguZdroj: ČTK
iSport.cz
iSport.cz
NHL
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Zámořská NHL pokračuje další várkou zápasů. Tomáš Hertl a jeho Vegas hrají na ledě Detroitu, Karel Vejmelka se postaví Montrealu. David Pastrňák bojuje s Bostonem o body v Pittsburghu, nad ránem pak Colorado s Martinem Nečasem hostí hokejisty Nashvillu. ONLINE přenosy všech zápasů sledujte na iSportu.

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Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina171112364:4026
2Boston16831458:3823
3Montreal15633352:4721
4Ottawa17821654:5221
5Tampa14812352:4520
6Devils15730552:4320
7Florida16722552:4720
8Toronto17712762:5618
9Buffalo15523544:5117
10Rangers16801748:4717
11Detroit16523648:5017
12Washington14710649:4816
13Islanders14522540:3916
14Columbus13240736:4112
15Pittsburgh15232849:5212
16Flyers17404937:5812
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Edmonton16923267:4825
    2Minnesota171103356:3825
    3Vegas17822558:4922
    4Utah16820657:5420
    5Dallas15631544:3619
    6Seattle Kraken15631554:5319
    7Colorado16901666:5319
    8Nashville15515446:4817
    9St. Louis15701745:4515
    10Anaheim15611754:5715
    11Calgary16701839:5515
    12San Jose17251944:6115
    13Winnipeg16413839:5813
    14Kings14322743:4712
    15Chicago163111136:639
    16Vancouver171211351:777

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