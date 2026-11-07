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NHL ONLINE: Jiříček v dresu Blues proti Predators. V noci hrají Nečas, Hronek či Palát

Adam Jiříček v dresu St. Louis Blues
Adam Jiříček v dresu St. Louis BluesZdroj: Profimedia.cz
iSport.cz
iSport.cz
NHL
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NHL pokračuje dalšími zápasy. V příznivém evropském čase se představuje Adam Jiříček v dresu St. Louis Blues, kteří hrají v Nashvillu. V noci pak Ondřej Palát vyzve svůj bývalý klub, v dresu Islanders totiž přivítá Devils. Karel Vejmelka čelí Ottawě, Martin Nečas a jeho Colorado se utkají s Detroitem. A Filip Hronek bude v barvách Vancouveru bránit Connora McDavida. Všechny zápasy sledujte ONLINE na iSportu.

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Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina181212369:4328
2Boston17931464:4025
3Montreal16643357:5123
4Tampa15912356:4622
5Devils16740557:4722
6Ottawa17821654:5221
7Florida16722552:4720
8Buffalo16623549:5319
9Rangers17901751:4919
10Toronto17712762:5618
11Detroit17523749:5217
12Washington14710649:4816
13Islanders15522643:4416
14Columbus15250840:4714
15Pittsburgh16232951:5812
16Flyers184041039:6112
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Minnesota181203360:3927
    2Edmonton17923371:5325
    3Vegas18922560:5024
    4Utah17821661:5921
    5Dallas16632545:3820
    6Colorado17902668:5620
    7Seattle Kraken15631554:5319
    8Nashville16525449:5019
    9Anaheim17811764:6419
    10St. Louis16702749:5016
    11Calgary17701942:6015
    12Winnipeg17513845:6015
    13San Jose182511045:6515
    14Kings14322743:4712
    15Chicago173111237:679
    16Vancouver181211453:837

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