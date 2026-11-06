Dal dva góly, nad Zachou v Bostonu ale dál visí otazník. Nová smlouva, nebo trejd?
Odehrál nejlepší zápas v aktuální sezoně. Pavel Zacha v souboji s Pittsburghem těžil ze souhry elitní řady Bruins a k výhře 6:2 pomohl dvěma góly. „Vyhrávali jsme souboje o puky, Pasta to několikrát dobře zahrál u mantinelu a dal nám rychlost. Já jen byl na správném místě,“ vyprávěl Čech, když natáhl šňůru utkání s bodem na tři. Bostonu stoupající formou motá hlavu. Smlouva mu končí po aktuální sezoně, k nové se jednání nepřiblížila a naopak sílí spekulace o možném trejdu.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Dvakrát předvedli ukázkovou souhru celého útoku, dvakrát stál na konci akce Pavel Zacha jako úspěšný střelec. Nejprve skóroval po šikovné zadovce JJ Peterky a křížné přihrávce Davida Pastrňáka a srovnal na 1:1. Ve druhé části pak Pasta vyslal parťáky do přečíslení a jeho krajan podruhé zakončil přesně.
Sedá si souhra v elitní lajně
„Když jako lajny hrajeme správně, umíme najít způsob, jak dávat góly. Máme hodně dovedností, a když přidáme vyhrávání soubojů a práci u mantinelů, dáváme branky,“ popisoval Zacha po utkání, z nějž si odnesl cenu pro první hvězdu.
Jeho branky měly pro Boston zásadní význam. První přinesla srovnání, druhá pomohla Bruins odskočit do výraznějšího než jednogólového vedení. „Uvědomili jsme si, že jsme trochu odstoupili od toho, jak hrajeme, když vítězíme. Začali jsme být přímočařejší a agresivnější ve forčeku. Tím jsme se vrátili do hry,“ zamýšlel se Zacha.
Z posledních pěti zápasů bodoval ve čtyřech a potvrdil stoupající formu. Po 16 odehraných duelech je na 12 bodech (5+7) a v klubové produktivitě mu patří šesté místo. Postupně si víc a víc sedá souhra v elitní lajně s Pastrňákem a Peterkou. „Kluci využívají svoje dovednosti, každá lajna může dát gól, což je skvělé,“ popisoval Zacha úspěch týmu.
Mnohými podceňovaný Boston pokračuje v luxusním vstupu do sezony NHL a s 25 body je ve Východní konferenci druhý. Napříč ligou posbíral víc bodů jen úřadující šampion z Caroliny. „Body se počítají stejně na začátku i na konci sezony, takže jsme věděli, že musíme vyhrávat a mít dobrý start,“ prohlásil Zacha.
Zacha chce vyšší plat
Výkony dál motá hlavu vedení klubu, s nímž vede jednání o nové smlouvě. Podle té aktuální pobírá poslední čtyři sezony průměrný roční plat 4,75 milionu dolarů. Jenže kontrakt na jaře vyprší a jednání o další spolupráci se navenek zadrhla. „Nevím, jak na tom jsem. Řeší to agent a do určité míry je to mimo moji kontrolu,“ komentoval situaci Zacha na startu kempu.
„Komunikace s Pavlovým zástupcem pokračuje a je to dobrý dialog. Ještě jsme ale nenašli společnou řeč. Víme, jak důležitý je Pav pro náš klub, a byli bychom rádi, kdyby se mohl vrátit. Pav je velkou součástí toho, čeho tady chceme dosáhnout jako organizace,“ nechal se později slyšet generální manažer Bruins Don Sweeney.
Jenže situace se od té chvíle nikam neposunula. Klub váhá, protože Zacha údajně žádá výrazné navýšení platu, což souvisí s rolí prvního centra i se stoupajícími platovým stropem napříč ligou. „Požaduje pěkný balík. Neznám přesnou částku, ale měl by to být víc než dvojnásobek toho, co bere teď. Bruins ale mají na pozici centra dostatečnou hloubku. Mají tam Frasera Mintena, Eliase Lindholma a časem by se na této pozici měl usadit i Jimmy Hagens,“ nechal se slyšet insider David Pagnotta. „Zacha sám si uvědomuje, že na volném trhu by mohl získat hodně peněz,“ dodal.
Trejd do Detroitu?
Stále častěji se proto Zachovo jméno objevuje v souvislosti se spekulacemi o výměnách. Čech měl být součástí nabídky za Kirilla Marčenka z Columbusu, Rus se ale nakonec stěhoval do Toronta. Nyní se mluví o zájmu Bostonu o Dylana Larkina z Detroitu. A součástí balíčku pro Red Wings by mohl být opět Zacha.
„Pokud vím, Bruins se v posledních měsících v jednáních s jeho táborem ani zdaleka nepřiblížili dohodě o tom, jak by mělo prodloužení smlouvy vypadat. V červnu byli zaskočení, když zjistili, jakou částku by si hráč představoval. Ale vsadil bych se, že teď, když platy prudce vzrostly, už to číslo nepůsobí tak vysoko,“ psal už v průběhu října uznávaný odborník Pierre LeBrun. O měsíc později je situace zdánlivě stejná. Dočká se Zacha kontraktu, nebo výměny?
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|18
|12
|1
|2
|3
|69:43
|28
|2
Boston
|17
|9
|3
|1
|4
|64:40
|25
|3
Montreal
|16
|6
|4
|3
|3
|57:51
|23
|4
Tampa
|15
|9
|1
|2
|3
|56:46
|22
|5
Devils
|16
|7
|4
|0
|5
|57:47
|22
|6
Ottawa
|17
|8
|2
|1
|6
|54:52
|21
|7
Florida
|16
|7
|2
|2
|5
|52:47
|20
|8
Rangers
|17
|9
|0
|1
|7
|51:49
|19
|9
Toronto
|17
|7
|1
|2
|7
|62:56
|18
|11
Detroit
|17
|5
|2
|3
|7
|49:52
|17
|12
Buffalo
|15
|5
|2
|3
|5
|44:51
|17
|12
Washington
|14
|7
|1
|0
|6
|49:48
|16
|13
Islanders
|15
|5
|2
|2
|6
|43:44
|16
|14
Columbus
|14
|2
|5
|0
|7
|38:42
|14
|15
Pittsburgh
|16
|2
|3
|2
|9
|51:58
|12
|16
Flyers
|18
|4
|0
|4
|10
|39:61
|12
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Minnesota
|17
|11
|0
|3
|3
|56:38
|25
|2
Edmonton
|17
|9
|2
|3
|3
|71:53
|25
|3
Vegas
|18
|9
|2
|2
|5
|60:50
|24
|4
Utah
|17
|8
|2
|1
|6
|61:59
|21
|5
Dallas
|16
|6
|3
|2
|5
|45:38
|20
|6
Colorado
|17
|9
|0
|2
|6
|68:56
|20
|7
Seattle Kraken
|15
|6
|3
|1
|5
|54:53
|19
|8
Nashville
|16
|5
|2
|5
|4
|49:50
|19
|9
Anaheim
|16
|7
|1
|1
|7
|59:61
|17
|10
St. Louis
|16
|7
|0
|2
|7
|49:50
|16
|11
Calgary
|16
|7
|0
|1
|8
|39:55
|15
|12
Winnipeg
|17
|5
|1
|3
|8
|45:60
|15
|13
San Jose
|17
|2
|5
|1
|9
|44:61
|15
|14
Kings
|14
|3
|2
|2
|7
|43:47
|12
|15
Chicago
|17
|3
|1
|1
|12
|37:67
|9
|16
Vancouver
|18
|1
|2
|1
|14
|53:83
|7