Zákaz pro hvězdu. Gólman chtěl chytat po čerstvém trejdu, proč nemůže?
Mohl to být podobně pikantní návrat jako v případě Bradyho Tkachuka do Ottawy. Vedení New Jersey ale rozhodlo jinak. Brankář Connor Hellebuyck v noci z úterý na středu ve Winnipegu, odkud si vyvzdoroval přestup, nenastoupí. „Jsem zklamaný. Sobecky bych chtěl hrát, ale když se podíváte, co je nejlepší pro tým, chápu to. Byl jsem neústupný, že chci hrát, ale je to takhle,“ konstatoval Američan po výhře nad Torontem.
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Právě pochytal všech 23 střel soupeře a čistým kontem si vylepšil bilanci v novém klubu na pět startů a pět vítězství. Pozápasový rozhovor novinářů s Connorem Hellebuyckem se přesto netočil kolem výkonů gólmana a celého týmu New Jersey. Hlavním tématem bylo úterní utkání ve Winnipegu. Tam Hellebuyck 11 sezon nastupoval, než letos vyhlásil stávku a rozhodl se vyvzdorovat si přestup do jiného klubu.
Očekávaný návrat se ale přímo v utkání neuskuteční. Vedení klubu rozhodlo, že ve Winnipegu pošle do akce druhého brankáře Jakea Allena. „Šlo o organizační rozhodnutí, o kterém jsme dlouze diskutovali. Connor trval na tom, že cítí povinnost v úterý ve Winnipegu nastoupit. Podle našeho odhadu by však jeho účast v zápase mohla snížit pravděpodobnost naší výhry,“ uvedl generální manažer Devils Sunny Mehta.
Čekala by ho nevraživá atmosféra
Pro diváky tím odpadá další očekávaný zápas a třaskavé přijetí v bývalém klubu. Poté, co nenastoupil do tréninkového kempu, jsou na Hellebuycka ve Winnipegu naštvaní jak fanoušci, tak hráči. „Miluju Winnipeg a bylo by příjemné moct vidět jejich reakci. Ale není to v mých rukách,“ krčil rameny třiatřicetiletý gólman.
V bývalém působišti by ho pravděpodobně čekala hodně nevraživá atmosféra. Kanadské publikum by si jistě připravilo řadu originálních pokřiků i transparentů. Něco podobného zažíval Brady Tkachuk při návratu do Ottawy. „Nebudu předvídat, jak by se chovali. Vím, že tam zůstala hodně kyselá chuť, co jsem slyšel. Já můžu mluvit jen o svých vzpomínkách. Miloval jsem každou chvíli kariéry ve Winnipegu. Ať už mě vnímají jakkoliv, já si vyberu lásku a budu si pamatovat všechny dobré chvíle, které jsem tam zažil,“ prohlásil brankář olympijských vítězů.
Přestože do utkání nezasáhne, domluvil si Hellebuyck s vedením klubu, že před zápasem předstoupí před zástupce médií. Hovořit by měl i o důvodech, proč Jets po letech opustil. V Torontu na toto téma ještě mluvit nechtěl. „Teď na to neodpovím. Kvůli tomu máme úterní rozhovory,“ prohlásil. Podle svých slov už nějakou dobu přemýšlí o tom, co na brífinku řekne a jak vysvětlí nepopulární krok.
Člověk je trochu zarezlý
V New Jersey si zatím můžou mnout ruce, jak se jim Hellebuyckův zisk vyplácí. Gólman uspěl ve všech pěti zápasech, v nichž startoval, naposledy přidal první nulu v novém klubu. I díky němu jsou Devils na východě třetí za Bostonem a Carolinou. „Zatím je to skvělé. Nikdy není příjemné přijít do týmu pozdě a přijít o velkou porci sezony. Člověk je trochu zarezlý a musí se do toho dostat, aby se cítil v brance dobře. To, jak hrají kluci přede mnou, je úžasné,“ pochvaloval si Hellebuyck nové angažmá.
Jets se po odchodu jedničky naopak dál hledají a jsou až jedenáctí v Západní konferenci. Po sérii devíti porážek se ale dokázali zvednout a poslední tři klání vyhráli. Nico Daws, který se stěhoval do Winnipegu za Hellebuycka, zatím zasáhl do dvou utkání a nezapsal ani jeden triumf. Útočník Dawson Mercer, jenž byl rovněž součástí trejdu, bodoval v osmi duelech čtyřikrát (1+3). V úterý bude mít mužstvo kolem kapitána Adama Lowryho speciální motivaci, i když mezi třemi tyčemi nebude stát jejich bývalý parťák.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|19
|13
|1
|2
|3
|78:45
|30
|2
Boston
|18
|10
|3
|1
|4
|68:41
|27
|3
Devils
|18
|8
|5
|0
|5
|66:51
|26
|4
Montreal
|17
|7
|4
|3
|3
|61:53
|25
|5
Tampa
|17
|9
|2
|2
|4
|63:53
|24
|6
Ottawa
|18
|9
|2
|1
|6
|58:54
|23
|7
Rangers
|18
|10
|0
|1
|7
|55:52
|21
|8
Florida
|18
|7
|2
|2
|7
|56:55
|20
|9
Buffalo
|17
|6
|2
|3
|6
|50:57
|19
|10
Washington
|15
|8
|1
|0
|6
|53:51
|18
|11
Toronto
|19
|7
|1
|2
|9
|64:64
|18
|12
Islanders
|16
|5
|2
|3
|6
|47:49
|17
|13
Detroit
|18
|5
|2
|3
|8
|49:56
|17
|14
Columbus
|15
|2
|5
|0
|8
|40:47
|14
|15
Pittsburgh
|18
|3
|3
|2
|10
|58:65
|14
|16
Flyers
|19
|4
|0
|5
|10
|42:65
|13
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Minnesota
|19
|12
|0
|4
|3
|63:43
|28
|2
Edmonton
|18
|10
|2
|3
|3
|75:55
|27
|3
Vegas
|19
|10
|2
|2
|5
|64:51
|26
|4
Dallas
|17
|7
|3
|2
|5
|49:41
|22
|5
Colorado
|18
|10
|0
|2
|6
|72:56
|22
|6
Nashville
|17
|6
|2
|5
|4
|52:51
|21
|7
Anaheim
|18
|9
|1
|1
|7
|69:66
|21
|8
Utah
|18
|8
|2
|1
|7
|63:63
|21
|9
Seattle Kraken
|16
|6
|3
|1
|6
|57:57
|19
|10
Calgary
|18
|7
|1
|1
|9
|46:63
|17
|11
Winnipeg
|18
|6
|1
|3
|8
|49:63
|17
|12
St. Louis
|17
|7
|0
|2
|8
|50:53
|16
|13
San Jose
|19
|2
|5
|1
|11
|48:69
|15
|14
Kings
|15
|3
|2
|2
|8
|45:52
|12
|15
Chicago
|18
|3
|1
|1
|13
|39:76
|9
|16
Vancouver
|19
|1
|2
|1
|15
|55:87
|7