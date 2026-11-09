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NHL ONLINE: Vancouver s Hronkem proti Philadelphii. Rozjetý Edmonton vyzve Rangers

Hráči Vancouveru
Hráči VancouveruZdroj: Gregory Bull / Profimedia
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NHL
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Pondělní noc nabídne fanouškům NHL tři zápasy. Velkou pozornost poutá souboj Edmontonu s Rangers, v němž budou domácí chtít potvrdit svou sílu proti soupeři, kterého už v této sezoně jednou porazili. Do akce půjdou také dva celky ze suterénu, ve Východní konferenci poslední Philadelphia nastoupí proti úplně nejhoršímu celku soutěže z Vancouveru. San Jose se pokusí zaskočit na svém ledě Islanders. Všechny zápasy sledujte ONLINE na iSportu.

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NHL - Základní část - 2026/2027

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Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina191312378:4530
2Boston181031468:4127
3Devils18850566:5126
4Montreal17743361:5325
5Tampa17922463:5324
6Ottawa18921658:5423
7Rangers181001755:5221
8Florida18722756:5520
9Buffalo17623650:5719
10Washington15810653:5118
11Toronto19712964:6418
12Islanders16523647:4917
13Detroit18523849:5617
14Columbus15250840:4714
15Pittsburgh183321058:6514
16Flyers194051042:6513
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Minnesota191204363:4328
    2Edmonton181023375:5527
    3Vegas191022564:5126
    4Dallas17732549:4122
    5Colorado181002672:5622
    6Nashville17625452:5121
    7Anaheim18911769:6621
    8Utah18821763:6321
    9Seattle Kraken16631657:5719
    10Calgary18711946:6317
    11Winnipeg18613849:6317
    12St. Louis17702850:5316
    13San Jose192511148:6915
    14Kings15322845:5212
    15Chicago183111339:769
    16Vancouver191211555:877

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