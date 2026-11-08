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NHL ONLINE: Pastrňák se Zachou proti Gudasovi. Klapkovo Calgary se postaví Philadelphii

Pavel Zacha a David Pastrňák se radují z gólu do sítě Pittsburghu
Pavel Zacha a David Pastrňák se radují z gólu do sítě PittsburghuZdroj: ČTK / AP / Gene J. Puskar
iSport.cz
iSport.cz
NHL
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NHL pokračuje dalšími zápasy. Už v 19.00 se David Pastrňák s Pavlem Zachou utkají proti Floridě. Vegas hrají na půdě Buffala a Tampa vyzve Winnipeg. Calgary i s Adamem Klapkou se představí proti Philadelphii. Hraje se i Toronto s New Jersey a Anaheim s Pittsburghem. Všechny zápasy sledujte ONLINE na iSportu. 

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NHL - Základní část - 2026/2027

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Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina191312378:4530
2Boston17931464:4025
3Montreal17743361:5325
4Tampa16922360:4924
5Devils17750562:5124
6Ottawa18921658:5423
7Rangers181001755:5221
8Florida17722655:5120
9Buffalo16623549:5319
10Washington15810653:5118
11Toronto18712864:6018
12Islanders16523647:4917
13Detroit18523849:5617
14Columbus15250840:4714
15Pittsburgh17332956:6014
16Flyers184041039:6112
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Minnesota191204363:4328
    2Edmonton181023375:5527
    3Vegas18922560:5024
    4Dallas17732549:4122
    5Colorado181002672:5622
    6Nashville17625452:5121
    7Utah18821763:6321
    8Seattle Kraken16631657:5719
    9Anaheim17811764:6419
    10St. Louis17702850:5316
    11Calgary17701942:6015
    12Winnipeg17513845:6015
    13San Jose192511148:6915
    14Kings15322845:5212
    15Chicago183111339:769
    16Vancouver191211555:877

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