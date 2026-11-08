NHL ONLINE: Pastrňák se Zachou proti Gudasovi. Klapkovo Calgary se postaví Philadelphii
NHL pokračuje dalšími zápasy. Už v 19.00 se David Pastrňák s Pavlem Zachou utkají proti Floridě. Vegas hrají na půdě Buffala a Tampa vyzve Winnipeg. Calgary i s Adamem Klapkou se představí proti Philadelphii. Hraje se i Toronto s New Jersey a Anaheim s Pittsburghem. Všechny zápasy sledujte ONLINE na iSportu.
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NHL - Základní část - 2026/2027
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|19
|13
|1
|2
|3
|78:45
|30
|2
Boston
|17
|9
|3
|1
|4
|64:40
|25
|3
Montreal
|17
|7
|4
|3
|3
|61:53
|25
|4
Tampa
|16
|9
|2
|2
|3
|60:49
|24
|5
Devils
|17
|7
|5
|0
|5
|62:51
|24
|6
Ottawa
|18
|9
|2
|1
|6
|58:54
|23
|7
Rangers
|18
|10
|0
|1
|7
|55:52
|21
|8
Florida
|17
|7
|2
|2
|6
|55:51
|20
|9
Buffalo
|16
|6
|2
|3
|5
|49:53
|19
|10
Washington
|15
|8
|1
|0
|6
|53:51
|18
|11
Toronto
|18
|7
|1
|2
|8
|64:60
|18
|12
Islanders
|16
|5
|2
|3
|6
|47:49
|17
|13
Detroit
|18
|5
|2
|3
|8
|49:56
|17
|14
Columbus
|15
|2
|5
|0
|8
|40:47
|14
|15
Pittsburgh
|17
|3
|3
|2
|9
|56:60
|14
|16
Flyers
|18
|4
|0
|4
|10
|39:61
|12
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Minnesota
|19
|12
|0
|4
|3
|63:43
|28
|2
Edmonton
|18
|10
|2
|3
|3
|75:55
|27
|3
Vegas
|18
|9
|2
|2
|5
|60:50
|24
|4
Dallas
|17
|7
|3
|2
|5
|49:41
|22
|5
Colorado
|18
|10
|0
|2
|6
|72:56
|22
|6
Nashville
|17
|6
|2
|5
|4
|52:51
|21
|7
Utah
|18
|8
|2
|1
|7
|63:63
|21
|8
Seattle Kraken
|16
|6
|3
|1
|6
|57:57
|19
|9
Anaheim
|17
|8
|1
|1
|7
|64:64
|19
|10
St. Louis
|17
|7
|0
|2
|8
|50:53
|16
|11
Calgary
|17
|7
|0
|1
|9
|42:60
|15
|12
Winnipeg
|17
|5
|1
|3
|8
|45:60
|15
|13
San Jose
|19
|2
|5
|1
|11
|48:69
|15
|14
Kings
|15
|3
|2
|2
|8
|45:52
|12
|15
Chicago
|18
|3
|1
|1
|13
|39:76
|9
|16
Vancouver
|19
|1
|2
|1
|15
|55:87
|7