NHL ONLINE: V Helsinkách hraje Seattle s Carolinou, české duo z Bostonu proti Montrealu
Zámořská NHL pokračuje další porcí zápasů a od dnešních 18 hodin se můžou fanoušci těšit na speciální duel. V Helsinkách se totiž v rámci evropských zapasů utká Seattle s Carolinou. Noční duely nabídnou například souboj Bostonu s Pastrňákem a Zachou s Montrealem, za který může nastoupit Jakub Dobeš. V noci hraje třeba i Colorado Martina Nečase, které čeká Ottawa. Všechny zápasy sledujte ONLINE na webu iSport.
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NHL - Základní část - 2026/2027
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|19
|13
|1
|2
|3
|78:45
|30
|2
Boston
|18
|10
|3
|1
|4
|68:41
|27
|3
Tampa
|18
|10
|2
|2
|4
|71:56
|26
|4
Montreal
|18
|7
|4
|4
|3
|62:55
|26
|5
Devils
|19
|8
|5
|0
|6
|68:55
|26
|6
Ottawa
|19
|9
|2
|2
|6
|60:57
|24
|7
Rangers
|20
|11
|0
|1
|8
|59:56
|23
|8
Florida
|19
|8
|2
|2
|7
|60:56
|22
|9
Washington
|16
|8
|2
|0
|6
|56:53
|20
|10
Buffalo
|18
|6
|2
|3
|7
|53:65
|19
|11
Islanders
|17
|5
|2
|4
|6
|49:52
|18
|12
Toronto
|20
|7
|1
|2
|10
|67:70
|18
|13
Detroit
|19
|5
|2
|3
|9
|51:59
|17
|14
Pittsburgh
|19
|3
|4
|2
|10
|61:67
|16
|15
Flyers
|21
|5
|0
|6
|10
|47:69
|16
|16
Columbus
|16
|2
|5
|0
|9
|41:51
|14
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Edmonton
|20
|11
|3
|3
|3
|81:58
|31
|2
Minnesota
|20
|12
|1
|4
|3
|65:44
|30
|3
Vegas
|20
|11
|2
|2
|5
|69:54
|28
|4
Nashville
|19
|8
|2
|5
|4
|59:53
|25
|5
Colorado
|19
|11
|0
|2
|6
|78:59
|24
|6
Dallas
|17
|7
|3
|2
|5
|49:41
|22
|7
Anaheim
|19
|9
|1
|1
|8
|71:70
|21
|8
Utah
|19
|8
|2
|1
|8
|66:68
|21
|9
Seattle Kraken
|16
|6
|3
|1
|6
|57:57
|19
|10
Winnipeg
|19
|7
|1
|3
|8
|53:65
|19
|11
St. Louis
|18
|8
|0
|2
|8
|53:55
|18
|12
San Jose
|21
|2
|6
|2
|11
|53:74
|18
|13
Calgary
|19
|7
|1
|1
|10
|47:66
|17
|14
Kings
|16
|3
|2
|2
|9
|45:55
|12
|15
Chicago
|18
|3
|1
|1
|13
|39:76
|9
|16
Vancouver
|20
|1
|2
|1
|16
|56:90
|7