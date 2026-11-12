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NHL ONLINE: V Helsinkách hraje Seattle s Carolinou, české duo z Bostonu proti Montrealu

Chandler Stephenson slaví branku
Chandler Stephenson slaví brankuZdroj: Lindsey Wasson / AP Photo
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Zámořská NHL pokračuje další porcí zápasů a od dnešních 18 hodin se můžou fanoušci těšit na speciální duel. V Helsinkách se totiž v rámci evropských zapasů utká Seattle s Carolinou. Noční duely nabídnou například souboj Bostonu s Pastrňákem a Zachou s Montrealem, za který může nastoupit Jakub Dobeš. V noci hraje třeba i Colorado Martina Nečase, které čeká Ottawa. Všechny zápasy sledujte ONLINE na webu iSport.

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Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina191312378:4530
2Boston181031468:4127
3Tampa181022471:5626
4Montreal18744362:5526
5Devils19850668:5526
6Ottawa19922660:5724
7Rangers201101859:5623
8Florida19822760:5622
9Washington16820656:5320
10Buffalo18623753:6519
11Islanders17524649:5218
12Toronto207121067:7018
13Detroit19523951:5917
14Pittsburgh193421061:6716
15Flyers215061047:6916
16Columbus16250941:5114
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Edmonton201133381:5831
    2Minnesota201214365:4430
    3Vegas201122569:5428
    4Nashville19825459:5325
    5Colorado191102678:5924
    6Dallas17732549:4122
    7Anaheim19911871:7021
    8Utah19821866:6821
    9Seattle Kraken16631657:5719
    10Winnipeg19713853:6519
    11St. Louis18802853:5518
    12San Jose212621153:7418
    13Calgary197111047:6617
    14Kings16322945:5512
    15Chicago183111339:769
    16Vancouver201211656:907

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