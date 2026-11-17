NHL ONLINE: Pastrňák hostí Los Angeles. Klapka v San Jose, Hertl proti Dallasu
Zámořská NHL pokračuje z úterý na středu pořádnou porcí jedenácti zápasů. Hokejisté Bostonu s kapitánem Davidem Pastrňákem hostí Los Angeles, Adam Kapka v dresu Calgary zavítá na led San Jose a Tomáš Hertl chce přidat kanadské body proti Dallasu. V akci jsou i další čeští hráči. Všechna utkání nejlepší hokejové ligy světa sledujte ONLINE na webu iSport.
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NHL - Základní část - 2026/2027
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|21
|15
|1
|2
|3
|87:47
|34
|2
Devils
|21
|10
|5
|0
|6
|80:61
|30
|3
Tampa
|20
|11
|2
|2
|5
|74:59
|28
|4
Ottawa
|21
|10
|3
|2
|6
|68:61
|28
|5
Montreal
|21
|8
|4
|4
|5
|69:64
|28
|6
Boston
|20
|10
|3
|1
|6
|72:52
|27
|7
Rangers
|22
|13
|0
|1
|8
|67:58
|27
|8
Florida
|22
|10
|2
|3
|7
|70:63
|27
|9
Islanders
|19
|7
|2
|4
|6
|60:56
|22
|10
Washington
|18
|8
|2
|0
|8
|62:65
|20
|11
Buffalo
|20
|6
|2
|4
|8
|55:70
|20
|12
Detroit
|21
|6
|2
|3
|10
|57:64
|19
|13
Toronto
|22
|7
|1
|2
|12
|69:76
|18
|14
Flyers
|23
|6
|0
|6
|11
|53:77
|18
|15
Pittsburgh
|20
|3
|4
|2
|11
|62:71
|16
|16
Columbus
|18
|2
|5
|0
|11
|45:58
|14
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Edmonton
|22
|13
|3
|3
|3
|87:60
|35
|2
Minnesota
|22
|14
|1
|4
|3
|76:48
|34
|3
Vegas
|22
|11
|2
|3
|6
|74:63
|29
|4
Colorado
|21
|12
|0
|3
|6
|85:64
|27
|5
Nashville
|21
|8
|3
|5
|5
|64:59
|27
|6
Dallas
|20
|8
|4
|2
|6
|56:50
|26
|7
Anaheim
|21
|10
|1
|1
|9
|79:77
|23
|8
Winnipeg
|21
|8
|2
|3
|8
|66:72
|23
|9
Utah
|22
|8
|2
|3
|9
|73:78
|23
|10
San Jose
|23
|3
|7
|2
|11
|63:81
|22
|11
St. Louis
|20
|8
|1
|2
|9
|55:59
|20
|12
Seattle Kraken
|18
|6
|3
|1
|8
|59:66
|19
|13
Calgary
|21
|8
|1
|1
|11
|51:74
|19
|14
Kings
|18
|3
|2
|2
|11
|49:63
|12
|15
Chicago
|20
|3
|2
|2
|13
|46:83
|12
|16
Vancouver
|23
|3
|2
|1
|17
|66:100
|11