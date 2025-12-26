Předplatné

Fribourg - Sparta 5:2. Těžký start Pražanů do Spengler Cupu, za obhájce zářil Švéd (2+2)

Zkušený útočník Jan Eberle v dresu Sparty bojuje o puk u branky Fribourgu
Zkušený útočník Jan Eberle v dresu Sparty bojuje o puk u branky FribourguZdroj: profimedia.cz
Hokejisté Fribourgu se radují z gólu proti Spartě na Spengler Cupu
Bek Sparty David Němeček bojuje o puk v zápase proti Fribourgu
Obránce Sparty Jakub Sirota během souboje s Fribourgem
Zkušený útočník Sparty Michal Řepík se chystá na další Spengler Cup
Gólman Sparty Jakub Kovář nastupuje do prvního zápasu Spengler Cupu
Obránce Sparty Jakub Krejčík před prvním zápasem na Spengler Cupu
Tvrdý náraz hned na úvod. Hokejisté Sparty v prvním zápase Spengler Cupu prohráli 2:5 se švýcarským Fribourgem a do prestižního turnaje vstoupili dost nepovedeně. Pražany srazily rychlé góly na začátku třetin a velká nedisciplinovanost. V dresu vítěze minulého ročníku se zaskvěl především švédský útočník Marcus Sörensen (2+2). Dvě trefy výběru kouče Jaroslava Nedvěda ve třetí dvacetiminutovce na zvrat nestačily. Sparťané se v základní skupině Torriani utkají ještě v sobotu od 15:10 s IFK Helsinky.

Premiéru v dresu Sparty si odbyl Kristian Vesalainen. Finský útočník zamířil do pražského klubu z Hämeenlinny a k týmu se připojil až přímo ve Švýcarsku.

Už po 81 sekundách tým kouče Jaroslava Nedvěda inkasoval. Fribourg využil ztráty Sparty ve středním pásmu a Biasca zamířil z levého kruhu přesně nad pravé rameno Jakuba Kováře. Odpovědět mohli Pavel Kousal a Adam Raška.

Ve 14. minutě měl při signalizovaném vyloučení Nathana Marchona příležitost Filip Chlapík a v přesilovce nepřekonal Reta Berru Devin Shore. Krátce po návratu z trestné lavice si vypracoval možnost Marchon, který se zbavil Jakuba Siroty, ale blafák před Kovářem nedotáhl.

V úvodu druhé části propadla Kovářovi Marchonova střela, ale puk zůstal ležet v brankovišti do přerušení hry. V 25. minutě Kryštof Hrabík z přečíslení po pasu Martinše Dzierkalse nepřekonal Berru. Sparta se ubránila při Sirotově trestu, šance Pražanů potom nevyužili Kryštof Hrabík ani Jakub Krejčík.

Při vyloučení Yannicka Rathgeba se Sparta neprosadila, naopak Kováře v oslabení ohrozili Andrea Glauser a Maximilian Streule. Potom měli další slibné střelecké pozice Streule a Kyle Rau. Ve 34. minutě mohl vyrovnat Shore, který trefil horní tyč.

V čase 38:18 při vyloučení Davida Němečka nabil Sörensen na pravý kruh Biascovi, jehož pohotovou střelu nestihl Kovář levou rukou vytěsnit. Vzápětí se dostal do úniku Christoph Bertschy, ale atakovaný Krejčíkem blafák nedotáhl.

Po 19 sekundách závěrečné části už to bylo 3:0. Sörensen přihrál v přesilovce při Raškově trestu zpoza branky Henriku Borgströmovi, který překonal Kováře na vyrážečku. V 49. minutě proměnil přihrávku Sandra Schmida Sörensen ve čtvrtý gól. Za 93 vteřin snížil Kousal, který obral o puk Jana Dortheho, natlačil se před Berru a forhendem skóroval.

V 59. minutě při power play Sparty zamířil do prázdné branky Sörensen. Za Spartu ještě zkorigoval výsledek v přesilové hře pěti proti třem umocněné hrou bez gólmana Michael Špaček po Chlapíkově přihrávce.

