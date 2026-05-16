Česko - Slovinsko 2:3p. Šok! Čechy zastavil český brankář. Proč Blümel pouze seděl?
PŘÍMO ZE ŠVÝCARSKA | Uf. Uf. Uf. Tohle se nečekalo. Národní tým na vlastní kůži poznal, jak zrádné jsou podobné zápasy na mistrovství světa. Se Slovinci, kteří se před rokem zachránili v elitní skupině až na poslední chvíli, prohráli v prodloužení! Tohle je mrzuté. Hlavně proto, že v boji o čtvrtfinále je potřeba každý bod. Čechům se první porážka na šampionátu v historii se Slovinci vůbec nehodí… Hlavním tématem utkání bylo, že útočník Matěj Blümel, ač zdravý, se ocitl mimo sestavu. Program MS v hokeji 2026 >>>
Stáli na modré čáře a moc nechápali. Co se stalo?
Stalo se to, že v nastavení ujel jeden Slovinec Marcel Mahkovec, propálil českého brankáře Dominika Pavláta a bylo vymalováno. 2:3!
Marné byly protesty, že předtím došlo k nedovolenému zákroku. Největší překážkou byl český brankář. Jenže ve slovinských službách…
Matěj Blümel se usadil do poslední řady pod strop. Kousek vedle míst pro novináře. Bylo to ve stylu NHL.
A koukal, jak si počínají spoluhráči. Na šampionátu dostal šanci v jednom utkání, v němž si připsal gól a asistenci. Jenže i tak šmytec. V tom druhém už mu kouč Radim Rulík určil místo na tribuně, místo něj naskočil do elitní formace Jan Mandát.
Pardubický útočník si tak odbyl premiéru na mistrovství světa a vrátil se k tradičním parťákům, s nimiž nedávno slavil extraligový triumf. Blümel, jenž má také pardubické kořeny, pouze přihlížel v civilu. V sezoně odehrál v NHL za Bruins čtyři zápasy, v nichž se bodově neprosadil. Na farmě v AHL odehrál 58 utkání, v nichž získal 52 bodů (21+31).
Je to jenom epizoda? A dostane šanci v důležitějších utkáních? Nebo to pro něj znamená na turnaji konečnou? Otázky, na které by měl po utkání odpovědět kouč Rulík.
Znovu se ukázala platnost fráze, kterou slýcháváte pravidelně v posledních letech: Není snadných soupeřů. Ale opravdu není.
Slovinci ukázali, že nejsou žádná ořezávátka. V brance se činil Lukáš Horák, , jenž hrával v Litvínově, takže ho dobře zná i trenér Rulík. Už několik měsíců dopředu si v hlavě představoval ten okamžik. Že nastoupí právě proti krajanům. Po první třetině vedli 1:0.
Motivace byla znát. Překonal ho až ve 25. minutě Martin Kaut poté, co za jeho záda došťouchal puk. Ten předtím baseballově sklepnul šikula Matyáš Melovský. Rozhodčí, stojící kousek od něj, okamžitě naznačil, že se nejednalo o vysokou hůl.
Převaha favorita pokračovala. Ale gólově ji potvrdil až Sedlák, který bekhendem poslal puk pod horní tyčku poté, co od modré střílel Michal Kempný. Čerstvý extraligový šampion zaťal pěst. I podle radostného gesta bylo cítit, jak je to důležitý gól. A jak se týmu ulevilo. Ale ve třetí části se jim zase přitížilo. To když se krátce po vhazování trefil Anže Kuralt a srovnal na 2:2. Opařeným hráčům se moc nechtělo zpátky na střídačku, na ledě dlouho přemýšleli, co se to přihodilo.
Takže v závěru to bylo drama. Národní tým si uvědomoval, že tohle je zápas, který se musí vyhrát. Už jenom kvůli bodům a výchozí pozici do čtvrtfinále. Ale na českých hokejkách se zjevila křeč.
A pohroma přišla v nastavení.
Je třeba smeknout před českými fanoušky. V olympijském roce, kdy řada z nich vážila cestu do Milána, se vydali i do Švýcarska, jedné z nejdražších zemí Evropy. A už podruhé zaplnili halu a vytvořili hráčům téměř domácí prostředí. Ale tentokrát odcházeli domů hodně mrzutí.
„Jsme vášnivý hokejový národ, je to neskutečný,“ říká populární moderátor Zdeněk Novotný, který byl oslovený, aby doprovázel české zápasy i ve Švýcarsku. „I zahraniční fanoušci říkali: My jsme si mysleli, že Fribourg je švýcarské město. A ne české,“ usmíval se sparťanský srdcař, jenž provází zápasy na Letné, v rozhovoru pro iSport.
Ten proběhl ještě předtím, než vstoupil do haly a chopil se mikrofonu. Ale tentokrát v hale BCF nezazněla česká hymna. Proti Slovincům přišla nečekaná prohra.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|2
|2
|0
|0
|0
|11:3
|6
|2
Česko
|2
|1
|0
|1
|0
|6:4
|4
|3
Slovensko
|1
|1
|0
|0
|0
|2:1
|3
|4
Slovinsko
|1
|0
|1
|0
|0
|3:2
|2
|5
Norsko
|1
|0
|0
|0
|1
|1:2
|0
|6
Švédsko
|1
|0
|0
|0
|1
|3:5
|0
|7
Dánsko
|1
|0
|0
|0
|1
|1:4
|0
|8
Itálie
|1
|0
|0
|0
|1
|0:6
|0