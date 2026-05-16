Horák vychytal Čechy! Snad mi doma nezapálí auto, vtipkoval. Na MS ani nemusel být
PŘÍMO Z FRIBOURGU | Užívá si famózní příběh. Brankář Lukáš Horák, rodák ze severočeského Mostu, v úvodním skupinovém zápase Slovinska na mistrovství světa vychytal Česko (3:2 v prodloužení). Svou rodnou zemi! Když s ním redaktor webu iSport před pikantním zápasem pořizoval rozhovor, byl sám. V sobotu už zájem narostl do obřích rozměrů. Horák se musel zastavit u každé kamery, každého diktafonu. „Super zážitek, který si budu pamatovat do konce života,“ zářil dvaatřicetiletý Čech se slovinským pasem. Program MS v hokeji 2026 >>>
Bez přehánění hovoří o vrcholu kariéry. Lukáš Horák byl u zisku titulu v české extralize, ve Francii a třikrát ve Slovinsku. Ale vychytat borce jako Červenka, Sedlák nebo Flek? Tomu se nic z předchozích zkušeností nevyrovná.
Slovinci způsobili první senzaci letošního šampionátu. Vládli proti výběru Radima Rulíka. Tedy proti trenérovi, jehož Horák dříve potkal na klubové úrovni v Litvínově.
„Snažil jsem se nemyslet na to, že jde o speciální zápas, ale od začátku na mě dýchly české písničky od českého diskžokeje. Už na rozcvičce. Užil jsem si to. Jen kdybych si před několika lety řekl, že budu chytat na mistrovství světa, nevěřil bych tomu,“ avizoval Horák.
Na šampionátu ve Švýcarsku nemusel vůbec startovat. V sezoně ho podle dostupných informací trápilo zranění Achillovy šlachy. Do poslední chvíle netušil, jestli na mezinárodní turnaj odcestuje. Ale pozvánku do slovinského národního týmu nakonec dostal. V pátek už se chystal na svůj velký den. Outsider dokázal Čechy porazit poprvé v historii.
„Cítil jsem to už před zápasem,“ zasmál se Horák, kdy si začal uvědomovat, že s týmem zvítězí. „Teď už jsem zase naplno Čech, fandím jim. Celý život jsem na ně koukal, teď poprvé stál proti nim, ještě k tomu vyhrajeme. Ani nevím, co říct, furt tomu nevěřím. Jsem přece Čech! Jen doufám, že mi doma nezapálí auto,“ vyznal se Horák.
Dobře si uvědomuje, že dvoubodovým ziskem za vítězství 3:2 v prodloužení, na které potřeboval 33 zákroků, slovinská mise nekončí. Boj o záchranu bude ještě dlouhý, nicméně drobný polštář před konkurencí se hodí vždycky.
„Nesmíme se ovšem vznášet v oblacích. Je třeba být při zemi a pokračovat v tom, co jsme začali. Musíme si odpočinout, ten zápas s Českem v nohách cítím. Na mistrovství si užívám každý den. Víme, že takhle musíme hrát. Drželi jsme střed, blokovali střely. Češi měli problémy se dostat do vyložených šancí,“ všiml si Horák.
Několik zajímavých pokusů navíc sám zpacifikoval. Překonat ho dokázali jen Martin Kaut z dorážky a Lukáš Sedlák z bezprostřední blízkosti, kdy kotouč zvedl bekhendem pod horní tyčku. Za stavu 2:1 pro Česko mělo být hotovo, jenže Horák branku zamknul a Slovinci ukázali nesmírnou efektivitu. Těšila se tak i gólmanova rodina, která však fandila na dálku. „Aspoň doufám,“ pousmál se hrdina Slovinců.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|2
|2
|0
|0
|0
|11:3
|6
|2
Česko
|2
|1
|0
|1
|0
|6:4
|4
|3
Slovensko
|1
|1
|0
|0
|0
|2:1
|3
|4
Slovinsko
|1
|0
|1
|0
|0
|3:2
|2
|5
Norsko
|1
|0
|0
|0
|1
|1:2
|0
|6
Švédsko
|1
|0
|0
|0
|1
|3:5
|0
|7
Dánsko
|1
|0
|0
|0
|1
|1:4
|0
|8
Itálie
|1
|0
|0
|0
|1
|0:6
|0