Zimák ŽIVĚ po zápasu proti Itálii s experty Motákem a Dudou
Do Zimáku ŽIVĚ po zápasu s Itálií na mistrovství světa se exkluzivně připojí i budoucí kouč české reprezentace Zdeněk Moták a společně s redaktorem Miroslavem Horákem a expertem Radkem Dudou duel detailně rozeberou. Program MS v hokeji 2026 ZDE >>>
Zapojte se i vy! V průběhu živého vysílání máte možnost se zeptat na vše, co vás nejen o právě probíhajícím světovém šampionátu zajímá.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Česko
|4
|3
|0
|1
|0
|13:8
|10
|2
Kanada
|3
|3
|0
|0
|0
|16:4
|9
|3
Slovensko
|3
|2
|1
|0
|0
|11:6
|8
|4
Norsko
|3
|2
|0
|0
|1
|9:2
|6
|5
Švédsko
|3
|1
|0
|0
|2
|12:11
|3
|6
Slovinsko
|3
|0
|1
|1
|1
|7:11
|3
|7
Dánsko
|3
|0
|0
|0
|3
|4:15
|0
|8
Itálie
|4
|0
|0
|0
|4
|2:17
|0