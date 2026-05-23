Derby se Slovenskem má náboj boje o play off. Emoce přijdou i díky extralize, míní Kubalík
PŘÍMO ZE ŠVÝCARSKA | Nikdy to nebude tuctový zápas. Zaznívá, že rivalita opadá. Možná, ale i tak je ve vzduchu stále cítit napětí. Je tady federální derby, na hokejovém šampionátu přituhuje. Po třech letech se na vrcholném turnaji utkají Češi a Slováci (od 16.20). Půjde o hodně. O prestiž, ale i o postup. Pojítek najdete hodně. Bez ohledu na to, že země tvořily 74 let společný stát. Přátelství, úzké vazby, ale také rivalita jsou mezi oběma národy dodnes. Derby zasáhne rodinnou pohodu, střetnou se spoluhráči z jedné formace. Program MS v hokeji 2026 ZDE>>>
Promrzlou arénou se rozléhal křik kouče Radima Rulíka. Důrazně hráčům vysvětloval, ať jdou víc před branku. Emotivně směr pohybu maloval na tabuli, potom na ni ještě několikrát poklepal. Pak se na hráče přísně podíval: „Je to jasný?“ Český trénink po dni volna a před sobotním duelem se Slovenskem se nesl ve vysokém tempu. Trenér dbal na detaily, hráče několikrát sjel. Není čas cokoliv podcenit. A už vysoký počet reportérů, mezi nimiž byla i spousta těch slovenských, naznačovala, o co půjde.
O utkání, které nikdy nebude všední. Už jenom letmý pohled na soupisky nabízí vysvětlení. Slovensko na ní má devět zástupců z extraligy. Někteří další českým prostředím prošli. Třeba ofenzivní lídr Oliver Okuliar dříve působil v Hradci Králové, odkud se odrazil do zámoří. Současný útočník švédského Skelleftea AIK si na východě Čech dokonce našel přítelkyni. K hádce u společné večeře by ovšem před sobotním střetem dojít nemělo.
„Žena bude určitě fandit nám. Chce, abychom vyhráli. Z Hradce je v českém týmu jenom Hroňas (Hronek), ale znám dost jejich kluků. Určitě se budou dívat kamarádi z Čech, mám jich hodně. Pro mě zajímavý zápas a věřím, že ukážeme ještě lepší hokej,“ avizoval jedenáctý nejproduktivnější hráč extraligy v sezoně 2023/24.
Utkání bude mít náboj. Slováci mají tým plný mládí, energie. Zatím se jim daří. I když nenarazili na opravdovou velmoc, mají čtyři výhry. Takový vstup se jim povedl na šampionátu jen v roce 2003. Na to, aby pro ně mimořádný souboj vyhráli, čekají od památného semifinále 2012.
Tehdy Slováci postoupili do boje o zlato, když útočník Miroslav Šatan, současný prezident slovenského svazu, rozhodl o slavném vítězství 3:1 dvěma góly. Pikantní to bylo i díky tomu, že na střídačce stál Vladimír Vůjtek.
Doba letí, hráči se mění, na výhru od té doby čekají. Češi klopýtli se Slovinci, s Italy se taky trápili. O to větší šanci větří parta kolem kouče Vladimíra Országha, který také působil v extralize. Třinec dovedl ke dvěma titulům v roli pobočníka Zdeňka Motáka. A když svého někdejšího šéfa uviděl v lobby hotelu v Bernu, hned na něj zvesela mával. Do Fribourgu už totiž v pátek dorazil budoucí kouč českého národního týmu, stejně jako jeho pravá ruka Pavel Gross.
Sbírat zkušenosti. Přiložit ruku k dílu. Takže derby uvidí z tribuny. Moták tedy bude sledovat v akci právě i Országha. Což jsou minipříběhy, které tomu dávají grády. O tom, že trenérský gentleman do Fribourgu dorazí, slyšel jeho někdejší asistent v pořadu z dílny iSport.
„Zrovna jsem podcast poslouchal. Bude na stejném hotelu, tak se na něj těším. Po zápase si dáme kávu,“ smál se slovenský stratég po vítězství nad Dánskem 5:1. Teď jde o to, komu bude víc chutnat.
„Emoce samozřejmě budou, kluci jsou nastartovaní, ale Češi mají obrovskou kvalitu. Že se trápili? To tak je. Dnes už se hraje těžko proti každému soupeři. Ukázali pravou tvář v zápase se Švédskem. Pořád mají výborné mužstvo,“ dodal slovenský kouč.
Týmy bydlí ve stejném hotelu. Kabiny mají hned vedle sebe. Kamarádství jsou napříč kabinami. Jako kapitán povede soupeře Marek Hrivík, který stejnou funkci zastával ve Vítkovicích, kde strávil poslední sezonu.
Kubalík: Emoce asi přijdou, je to vždycky vyšperkované
Speciální duel čeká také Adama Sýkoru s Jaroslavem Chmelařem. V závěru základní části NHL figurovali ve čtvrté formaci newyorských Rangers, do Evropy se vraceli letadlem společně. Vždycky si mají co říct, boj o NHL je sblížil. Ale znáte to. Jakmile se vhodí puk na led, kamarádství půjde stranou.
Zvlášť v třaskavém derby, které nezevšední. „Osobně jsem proti nim dlouho nehrál. Ale těším se. Je to bratrský souboj, zápasy bývají vypjatější. Emoce asi přijdou, spousta kluků se zná z extraligy. Je to vždycky vyšperkované, moc se těším,“ vykládal Dominik Kubalík, člen druhé útočné formace.
Po tréninku se kolem něj vytvořil houf novinářů. Českých i slovenských. I mezi nimi občas padnou vtípky. Zástupci dřívější hráčské generace popisují, že Slováci dopláceli na to, že byli přemotivovaní. Chtěli tak moc, až jim touha svázala ruce. A dostavila se frustrace. I teď souboj vzbuzuje velká očekávání.
„Přátelé můžeme být mimo led. Můj zesnulý děda z Česka pocházel. Pro mě to bude poprvé, velmi se těším. Bude to dobrý duel. Myslím, že budeme hrát jednoduše, tvrdě, máme energický tým, dobře bruslíme. Člověk se víc namotivuje, je to derby,“ přiznal Martin Pospíšil, jehož bratr Kristián působí v Kometě.
Právě sourozenci ve slovenském dresu jsou těmi, kdo k vlastnímu výkonu potřebují vášeň. Někdy to s ní ovšem přepísknou. I tudy může vést cesta pro český národní tým.
„Na zápas se musíme dobře nachystat, i když to proti Slovákům bývá emotivní. Jde o hodně oběma týmům, chtějí bojovat, získat jistotu čtvrtfinále. Velmi důležitý zápas. Nechceme krotit naše hráče, chceme, aby hráli čistě, ale důrazně. Soustředíme se na svoji hru,“ zopakoval asistent Jiří Kalous obvyklou mantru.
Fribourg v sobotu odpoledne zažije hokejovou vášeň. Souboj na ledě i v hledišti. Čeká se vyprodáno, emoce se vyšponují.
Vítěz bere prestiž, ale i koňskou dávku sebevědomí do dalšího průběhu turnaje.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|5
|4
|1
|0
|0
|25:10
|14
|2
Slovensko
|4
|3
|1
|0
|0
|16:7
|11
|3
Česko
|4
|3
|0
|1
|0
|13:8
|10
|4
Švédsko
|5
|3
|0
|0
|2
|21:11
|9
|5
Norsko
|4
|2
|0
|1
|1
|14:8
|7
|6
Slovinsko
|5
|0
|1
|1
|3
|8:20
|3
|7
Dánsko
|4
|0
|0
|0
|4
|5:20
|0
|8
Itálie
|5
|0
|0
|0
|5
|2:20
|0