IIHF napadá výrok CAS: Arbitři nebyli nezávislí, měli vazby na Rusko
Mezinárodní hokejová federace IIHF se odvolá ke Spolkovému soudu ve Švýcarsku proti rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu (CAS), který umožnil okamžitý návrat Ruska do vybraných světových šampionátů. Federace o tom informovala na sociálních sítích a uvedla, že hlavním důvodem jsou pochybnosti o nestrannosti dvou ze tří soudců, kteří případ řešili.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
„Rozhodnutí vychází z obav o nezávislost a nestrannost dvou ze tří arbitrů v senátu CAS, zejména v souvislosti s nedávno zveřejněnými informacemi o možných vazbách těchto dvou arbitrů na Rusko,“ uvedli zástupci IIHF s tím, že vzhledem k významu rozhodnutí a jeho dopadům na mezinárodní hokej považují za naprosto zásadní, aby se případem zabýval švýcarský federální soud.
Švýcarský web Inside Paradeplatz nedávno uvedl, že egyptský arbitr Ismail Sálim se loni v Moskvě zúčastnil konference nazvané Ruský mezinárodní arbitrážní kongres a předseda tříčlenného senátu Giulio Palermo byl na téže akci letos v září. Představitelé CAS podezření ze zaujatosti odmítli.
Arbitrážní soud rozhodl o návratu ruských hokejistů, které IIHF vyřadila ze svých soutěží v únoru 2022 po napadení Ukrajiny, do světových šampionátů na konci října. Řada zemí včetně Česka ale oznámila, že proti Rusku hrát nebudou a ohlásila bojkot případných vzájemných zápasů. Kanadská vláda rozhodla, že ruským hráčům neumožní start na mistrovství světa juniorů v Edmontonu a Red Deeru na přelomu roku.