Nový trenér českých hokejistek: MacLeodovou střídá Američan, vede Vancouver
Novým trenérem hokejové reprezentace žen bude Američan Brian Idalski. Pětapadesátiletý kouč Vancouveru v zámořské PWHL nahradí Kanaďanku Carlu MacLeodovou, která po sezoně u týmu po čtyřech letech skončila. Český svaz ledního hokeje o rozhodnutí výkonného výboru informoval v tiskové zprávě. Asistentem Idalského bude Ivo Mocek, jenž se zároveň stal šéftrenérem ženského hokeje.
„Hledali jsme osobnost, která bude mít jasnou vizi a energii tým výkonnostně posunout. Brian byl v našem hledáčku již v roce 2022 a jsme rádi, že jsme se na spolupráci domluvili,“ uvedla generální manažerka ženské reprezentace Tereza Sadilová.
Idalski na olympijských hrách v roce 2022 v Pekingu vedl čínskou reprezentaci, řadu let působil v univerzitní soutěži NCAA a v poslední sezoně vedl Vancouver v PWHL. V týmu Goldeneyes nastupovala i česká reprezentantka Tereza Vanišová, na univerzitě St. Cloud State v Minnesotě předtím vedl i Kláru Hymlárovou.
„Je pro mě ctí převzít český tým. Sledoval jsem jeho neuvěřitelný progres a vnímám v něm obrovský potenciál. Mým cílem je navázat na dosavadní práci a připravit hráčky tak, aby byly schopné pravidelně porážet ty nejlepší celky světa,“ řekl Idalski.
MacLeodová na světových šampionátech v letech 2022 a 2023 dovedla Češky k historickým bronzům. Reprezentaci opustila po únorových olympijských hrách v Miláně, na nichž chtěly hokejistky zaútočit na zisk premiérové medaile pod pěti kruhy. Po čtvrtfinálové prohře se Švédskem ale skončily páté.
Do čela ženského hokeje byl zároveň jmenovaný šéftrenér Mocek. Osmatřicetiletý bývalý útočník trénuje řadu sezon v zámoří, nyní bude mít na starosti koncepční rozvoj celého ženského hokeje.
„Jsem velmi poctěn, že se tato příležitost vůbec naskytla, a velmi si vážím důvěry, kterou ve mně Tereza a vedení Českého hokeje má. Věřím, že mé zkušenosti z profesionálního ženského hokeje, ať už na klubové úrovni nebo té mezinárodní, pomohou posunout český ženský hokej dál,“ řekl Mocek.