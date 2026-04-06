Trenérka hokejistek MacLeodová přerušuje kariéru, zaměří se na léčbu rakoviny

Trenérka české reprezentace Carla MacLeodová hecuje své svěřenkyně
Trenérka české reprezentace Carla MacLeodová hecuje své svěřenkyněZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Trenérka českých hokejistek Carla MacLeodová na střídačce
Krátká porada českých hokejistek s trenérkou Carlou MacLeodovou
Trenérka českých hokejistek a Ottawy v zámořské PWHL Carla MacLeodová se na neurčito stáhne z hokejového dění a bude se naplno soustředit na léčbu rakoviny prsu, která jí byla diagnostikována v loňském roce. O jejím rozhodnutí informoval kanadský klub.

„Je dál v dobré náladě a soustředí se na své zdraví a zotavení,“ uvedli zástupci Charge. „Celá organizace Carlu plně podporuje. A její rodina žádá, aby bylo respektováno její soukromí,“ dodal klub.

Třiačtyřicetiletá MacLeodová o nemoci informovala vloni v listopadu a zahájila léčbu. Dosud na lavičce Ottawy zmeškala jen jediný zápas a naplno se věnovala i svým povinnostem u českého národního týmu. S reprezentací absolvovala i únorové olympijské hry v Miláně, kde její svěřenkyně vypadly ve čtvrtfinále. Na konci února jí vypršela smlouva s českým svazem.

Trenérkou české reprezentace se dvojnásobná olympijská vítězka stala v dubnu 2022 po hrách v Pekingu a získala s ním dvě historické bronzové medaile na mistrovství světa. Na posledních dvou šampionátech skončily Češky čtvrté. Ottawu vede MacLeodová od roku 2023. Tým nyní bojuje o postup do play off. Její povinnosti v klubu dočasně převezme asistentka Haley Irwinová.

Mistrovství světa čeká hokejistky až v listopadu v Dánsku.

