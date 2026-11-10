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Problém pro české hokejistky. Na MS prohrály i s Německem, ve čtvrtfinále hrozí Kanada

České hokejistky prohrály ve třetím zápase na mistrovství světa s Německem 1:2 po samostatných nájezdech
České hokejistky prohrály ve třetím zápase na mistrovství světa s Německem 1:2 po samostatných nájezdechZdroj: ČTK / AP / Petr David Josek
České hokejistky prohrály ve třetím zápase na mistrovství světa s Německem 1:2 po samostatných nájezdech
České hokejistky prohrály ve třetím zápase na mistrovství světa s Německem 1:2 po samostatných nájezdech
České hokejistky prohrály ve třetím zápase na mistrovství světa s Německem 1:2 po samostatných nájezdech
České hokejistky prohrály ve třetím zápase na mistrovství světa s Německem 1:2 po samostatných nájezdech
České hokejistky prohrály ve třetím zápase na mistrovství světa s Německem 1:2 po samostatných nájezdech
České hokejistky prohrály ve třetím zápase na mistrovství světa s Německem 1:2 po samostatných nájezdech
České hokejistky prohrály ve třetím zápase na mistrovství světa s Německem 1:2 po samostatných nájezdech
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ČTK
iSport.cz
ČTK, iSport.cz
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České hokejistky prohrály ve třetím zápase na mistrovství světa v dánském Esbjergu s Německem 1:2 po samostatných nájezdech a připsaly si druhou porážku. V sedmé sérii rozstřelu rozhodla Lilli Welckeová, která v úvodu utkání také otevřela skóre. V 11. minutě vyrovnala Linda Vocetková. Porážka znamená, že Češkám hrozí už ve čtvrtfinále střet s favorizovanou Kanadou.

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Vystoupení v základní skupině A zakončí Češky ve středu od 19:00 proti Spojeným státům americkým, úřadujícím olympijským vítězkám i mistryním světa.

Češky se musely obejít bez útočnice Hymlárové, která dostala trest na jeden zápas za faul z nedělního utkání se Švýcarskem. Vstup do zápasu vyšel lépe Němkám a po 75 sekundách otevřely skóre. Po přihrávce Strobelové zužitkovala přečíslení Lilli Welckeová. V polovině úvodní části bylo vyrovnáno. Po střele Mrázové překonala Abstreiterovou z dorážky Vocetková.

Horní tyč i nevyužité přesilovky

V úvodu druhé části se český tým neprosadil při vyloučení Gleissnerové. Ve 27. minutě dostala za podražení Christofové dvouminutový trest Kaltounková, která po pádu na mantinel v souboji zamířila v přerušení do šatny. V oslabení Češky odolaly a po návratu z trestné lavice v úniku neuspěla Bartáková, která odpykávala trest za Kaltounkovou. Ta se do hry vrátila.

Před druhou pauzou mohla vrátit Německu náskok při vyloučení Jarabkové Lilli Welckeová, která trefila horní tyč v době, kdy Peslarová po jejím prvním pokusu chytala bez hokejky.

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Ve 45. minutě si poradila česká brankářka s příležitostí Klugeové. Abstreiterová kryla dorážku Mlýnkové. Německou gólmanku pak nepřekonaly Neubauerová a Pejšová. Česky se neprosadily ani v početní výhodě při trestu Nixové. Další převaha ani přesilovka při pobytu Voigtové na trestné lavici Idalského výběru ke gólům nepomohly.

V prodloužení měla největší českou šanci Kaltounková a za Německo zahrozila Haiderová. V rozstřelu sice v páté sérii odpověděla Mlýnková na úspěšný nájezd Luisy Welckeové, ale potom už se prosadila jen Lilli Welckeová.

KonecLIVE SN
12
1.USA3300023:19
2.Německo311014:65
3.Česko310206:55
4.Švýcarsko201012:82
5.Rakousko300032:170

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