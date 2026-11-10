Problém pro české hokejistky. Na MS prohrály i s Německem, ve čtvrtfinále hrozí Kanada
České hokejistky prohrály ve třetím zápase na mistrovství světa v dánském Esbjergu s Německem 1:2 po samostatných nájezdech a připsaly si druhou porážku. V sedmé sérii rozstřelu rozhodla Lilli Welckeová, která v úvodu utkání také otevřela skóre. V 11. minutě vyrovnala Linda Vocetková. Porážka znamená, že Češkám hrozí už ve čtvrtfinále střet s favorizovanou Kanadou.
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Vystoupení v základní skupině A zakončí Češky ve středu od 19:00 proti Spojeným státům americkým, úřadujícím olympijským vítězkám i mistryním světa.
Češky se musely obejít bez útočnice Hymlárové, která dostala trest na jeden zápas za faul z nedělního utkání se Švýcarskem. Vstup do zápasu vyšel lépe Němkám a po 75 sekundách otevřely skóre. Po přihrávce Strobelové zužitkovala přečíslení Lilli Welckeová. V polovině úvodní části bylo vyrovnáno. Po střele Mrázové překonala Abstreiterovou z dorážky Vocetková.
Horní tyč i nevyužité přesilovky
V úvodu druhé části se český tým neprosadil při vyloučení Gleissnerové. Ve 27. minutě dostala za podražení Christofové dvouminutový trest Kaltounková, která po pádu na mantinel v souboji zamířila v přerušení do šatny. V oslabení Češky odolaly a po návratu z trestné lavice v úniku neuspěla Bartáková, která odpykávala trest za Kaltounkovou. Ta se do hry vrátila.
Před druhou pauzou mohla vrátit Německu náskok při vyloučení Jarabkové Lilli Welckeová, která trefila horní tyč v době, kdy Peslarová po jejím prvním pokusu chytala bez hokejky.
Ve 45. minutě si poradila česká brankářka s příležitostí Klugeové. Abstreiterová kryla dorážku Mlýnkové. Německou gólmanku pak nepřekonaly Neubauerová a Pejšová. Česky se neprosadily ani v početní výhodě při trestu Nixové. Další převaha ani přesilovka při pobytu Voigtové na trestné lavici Idalského výběru ke gólům nepomohly.
V prodloužení měla největší českou šanci Kaltounková a za Německo zahrozila Haiderová. V rozstřelu sice v páté sérii odpověděla Mlýnková na úspěšný nájezd Luisy Welckeové, ale potom už se prosadila jen Lilli Welckeová.
|1.
|USA
|3
|3
|0
|0
|0
|23:1
|9
|2.
|Německo
|3
|1
|1
|0
|1
|4:6
|5
|3.
|Česko
|3
|1
|0
|2
|0
|6:5
|5
|4.
|Švýcarsko
|2
|0
|1
|0
|1
|2:8
|2
|5.
|Rakousko
|3
|0
|0
|0
|3
|2:17
|0