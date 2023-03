Werek a eso? Zatím určitě ne. Hradec čeká, jestli v něm pořád dřímá bestie

Hradec se na konci přestupního termínu radoval, že konečně sehnal eso. Lovil střelce, protivného hráče. Minulost Ethana Wereka přesně takový rejstřík dovedností slibovala. Před čtyřmi roky v Třinci přesně pomohl Ocelářům k titulu. Jenže přítomnost je horší. Nemá rychlost, čeká na velký zápas. Neměl ho v základní části a nezačal dobře ani v play off. Jednou dostal céres.

Ani před čtyřmi roky nebyl Ethan Werek raketový bruslař. Kýve se, není nejrychlejší, s tím počítáte. Jenže v Třinci se uměl prokousat ke gólům, dostat se soupeři pod kůži důrazem a třeba i svými věčnými úsměvy. Prudil kolem branky, vytáčel vás.

V Česku si udělal slušné jméno. Za Hradec odehrál osm zápasů v základní části, pobral dvě asistence. Tak se probudí aspoň v play off? Měl by, jinak půjde o hodně nepovedený nákup.

Proti Liberci jste si několikrát všimli, jaké má problémy. Jako kdyby nezapadal do systému, spoluhráči mu často ukazovali, kam si má najet, kde je při bránění jeho prostor.

Když mohl pádit ve druhé třetině do přečíslení, zastavil. Nevěřil si, že ujede, tak zabrzdil a počkal na druhou vlnu. Ještě tam ho trenér Tomáš Martinec poplácal po zádech. Za chvíli ho ale sprdnul Jakub Lev. Werek totiž ukončil přesilovkový pobyt v útočném pásmu. Jakmile se zapojil do kombinace, puk odcestoval pryč z útočné zóny.

Na dotaz deníku Sport a webu iSport.cz, jak hradecký kouč vidí přínos velké lednové posily, nejdřív trenér Tomáš Martinec odvětil: „Měli jsme dlouhou pauzu a bylo to na nás znát, nepodali jsme úplně optimální výkon. Postupně jsme se do utkání dostávali. Věřím, že v pondělí budeme lepší.“

A konkrétně tedy Ethan Werek? „Čekáme víc samozřejmě od každého hráče. Nebyl to náš optimální zápas, nejen kvůli porážce. Můžeme být lepší, což platí i pro Ethana.“

Mountfield HK - Liberec: Špičkovaná Okuliara s Balinskisem při odchodu do kabin Video se připravuje ...

Tomáš Martinec málokdy vynáší do nebes jednotlivé hráče, současně je ani nechce kritizovat. Když se stočila řeč na kondici, trenér odmítl, že by Kanaďan (nebo Číňan, zemi reprezentoval na poslední olympiádě) byl s fyzičkou na štíru: „Ne, to bych neřekl. Během zápasu jsme udělali nějaké změny. Ethan pro nás určitě ještě bude důležitým hráčem.“

Tím pádem ho plánuje nasadit i v pondělí. Pokud ano, Werek by mu měl chtít důvěru splácet. Takhle totiž mluvil generální manažer Aleš Kmoníček po příchodu jedenatřicetiletého útočníka: „Věříme, že nám Ethan v závěru sezony výrazně pomůže svými zkušenostmi, důrazem, ale i produktivitou.“

Zatím nepomáhá ani jedním. Vynikal leda v tom, že dovede rozjet akci, dostane puk z pásma. Jenže Hradec si od něj slibuje víc. Za Třinec před čtyřmi roky zvládl ve 34 zápasech základní části 24 bodů (13+11) a v play off si pak připsal dva vítězné góly. K tomu se zatím nepřiblížil.

Werek ve čtvrtfinále body 0 střely 2 čas na ledě 14:46 úspěšnost na buly 25 %

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 20:22. Cingel, 43:36. Kev. Klíma Hosté: 30:39. Balinskis, 55:58. Rychlovský, 58:23. Flynn, 58:50. Jelínek Sestavy Domácí: Kiviaho (Machovský) – Jank, McCormack, Kalina, Blain, Rosandić, F. Pavlík (A), Marcel – Eberle, Cingel, Lev (A) – Perret, Lalancette, Jergl – R. Pavlík, Kev. Klíma, Okuliar – Smoleňák (C), Zachar, Werek. Hosté: Kváča (Neužil) – Balinskis, Nedomlel, Ivan, Melancon, Derner, Kolmann – Birner (A), Filippi, Faško-Rudáš – Frolík, A. Najman, Flynn – Ordoš, Bulíř (A), Rychlovský – Vlach, Jelínek (C), Šír – Dlouhý. Rozhodčí Hejduk, Ondráček – Hynek, Klouček Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 6 128 diváků