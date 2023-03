Frolík při gólu oblafl sám sebe: Těžká prohra, ale doma na Hradec vlítneme!

Po vašem vyrovnávacím gólu si mnozí v aréně povzdechli: A už je to tady zase… Neříkali jste si to i vy na střídačce, že bitvu podruhé zvrátíte?

„Je pravda, že momentum bylo po vyrovnání na naší straně. Oni nás pak ale trochu zatlačili, pár střídání měli v naší třetině, proto jsme si řekli, že hru musíme posouvat dopředu, neztrácet puky na jejich modré a nahazovat k nim puky. Což se nám právě moc nedařilo. Nevycházely nám ani brejky, zatímco domácí se k jednomu dostali a taky ho využili. Snažili jsme se zápas dotáhnout aspoň do prodloužení, ale bohužel nám tam ke konci ujeli, jejich hráč dostal trochu víc prostoru na křídle a propálil to. Těžká prohra, ale odjíždíme odsud za stavu 1:1, jedeme domů, kde se chceme vrátit k naší hře a vybojovat dvě vítězství.“

Při svém blafáku jste až na poslední chvíli zkrotil neposedný puk, ale nakonec efektně zavěsil pod horní tyčku…

„Tam jsem přelstil i sám sebe… (usmívá se) Puk mi poskakoval, naštěstí jsem to v poslední vteřině zkrotil a bekhendem brankáře přehodil. Myslím, že on z toho byl taky trochu zmatený. V tu chvíli šlo o důležitý gól, jen je škoda, že nepomohl k vítězství.“

Váš brankář Petr Kváča exceloval, nicméně rozdílový gól padl z ne zrovna neřešitelné situace, což je typické pro play off, že?

„Jo, Kvaky chytá výborně, drží nás celou sezonu i teď během play off. Je naším základním stavebním kamenem. Bohužel jejich hráč (Klíma) to propálil na první tyč. Těžko někoho vinit, mohli jsme možná ke střelci být blíž, mít to dva na dva. Ale to je hokej. Já myslím, že můžeme být se stavem 1:1 spokojení. Na začátku série bychom to asi brali. Hlavně, abychom využili domácí prostředí, kde nás diváci poženou. Vlítneme na to.“

Čím to je, že se Liberec pořádně odváže pokaždé až ve třetí části? V ní jste tu dali čtyři góly z šesti.

„Po celou sezonu máme třetí třetiny slušné. Musím to zaklepat… Řekli jsme si, že to vyrovnáme, budeme házet všechno na bránu a nakonec jsme srovnali krok. Jenže pak dali gól oni a nám už nezbylo moc času na třetí gól. Podali jsme tu slušný výkon, musíme v tom pokračovat i doma a vyhrát.“

Jiskří se, ne že ne. Pár chytlavých dvojic najdeme. Ale stejně, nečekal byste větší roztržky?

„Rozhodčí to docela dobře drží pod kontrolou. A i my jsme si v kabině vštěpovali, že nesmíme být zbytečně vylučovaní. V takových utkáních rozhodují přesilovky. Musíte se snažit hrát pět na pět, nějaké pošťuchování může ve finále hodně bolet. Dáváme si pozor, oni taky. Uvidíme, jestli se to nezvrtne, ještě to bude dlouhé. Disciplína je však zásadní.“

Váš útok s Flynnem a Najmanem táhne tým. I mezi sebou cítíte, že chemie funguje čím dál líp?

„Tak nějak dobu už spolu hrajeme, vlastně docela dlouho. Sedli jsme si celkem hned, mám vedle sebe mladé kluky, snažím se jim pomoci i tím, že se o hokeji hodně bavíme. Je fajn, že se chtějí učit a věřím, že se navzájem budeme zlepšovat.“

Oscar Flynn prožívá nejlepší hokejové období kariéry, má ve vašich očích potenciál na velkou zahraniční ligu?

„Hned, jak jsem přišel do Liberce, už na tréninku jsem viděl, že je hodně šikovný. Má výbornou střelu i ostatní dovednosti. Dostal jsem časem na přesilovku, začalo mu to tam padat. Sezonu má výbornou, uvidíme, jestli se mu podaří dostat někam dál. Určitě bych mu to přál.“