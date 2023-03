Nekonečný příběh. V Brně se ulomil kus ledu u mantinelu, v akci hasičáky

Další problémy s ledem, tentokrát v Brně. Kvůli díře u mantinelu v obranném pásmu Vítkovic bylo třetí čtvrtfinále za nerozhodného stavu 1:1 předčasně ukončeno pět a půl minuty před koncem úvodní třetiny. Po dohodě rozhodčích s kapitány odjely týmy do kabin a nastoupila opravná četa.

„Já to neviděl, ale kluci říkali, že je nějaká díra v ledu,“ popsal vítkovický útočník Jakub Kotala.

Problémy s ledem jsou v aktuálním play off časté. V Olomouci se kvůli velké rýze odkládal první duel předkola s Karlovými Vary. Stihla se tehdy jen první třetina. Díra v ledu se řešila i v Pardubicích ve čtvrtfinále s Olomoucí. Na vině byl ulomený kus u hrazení. První dějství bylo pozastaveno v čase 13:31.

Po přestávce rozhodčí nějaký čas kontrolovali stav ledu. Vítkovičtí po chvíli zamířili zpět do kabin, stejně tak hráči Komety. „Ještě prý čtvrt hodiny, aby to zamrzlo pořádně,“ zaznělo od trenérů při druhém odchodu do kabin. „My chceme hokej!“ skandovali fanoušci.

Po první pauze led s rozhodčími zkontrolovali kapitáni Dominik Lakatoš a Martin Zaťovič. „Ještě je to měkké, za dvacet minut máme přijít znovu," komentoval Lakatoš.

Vtipně reagoval spolukomentátor České televize Petr Hubáček. Bývalý útočník Vítkovic i Komety glosoval pohotově: „Já mám parkování zaplacené do půl osmé, tak po druhé třetině půjdu.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:20. Okál Hosté: 09:26. Koch Sestavy Domácí: Furch (Čiliak) – Ďaloga, Kundrátek (A), Kučeřík, Holland, Hrbas, Ščotka, Gulaši (A) – Okál, Holík, Horký – Flek, Kollár, Pospíšil – Zbořil, Strömberg, Koblížek – Vincour, F. Dvořák, Zaťovič (C). Hosté: Stezka (Klimeš) – Mikuš, Grman, Koch, Raskob, Gewiese, L. Kovář, J. Stehlík – Jarůšek, Krieger, Mueller (A) – L. Krenželok (A), Dej, Lakatoš (C) – Kotala, Lindberg, Kalus – Fridrich, Chlán, Lednický. Rozhodčí Mrkva, Hradil – Šimánek, Hynek Stadion Winning Group Arena

