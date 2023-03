Kometa vs. Vítkovice: emoce i viróza. Pro tohle děláme sport, říká Martinec

Definice play off v praxi. Dechberoucí válka na ledě. Gladiátoři z Brna a Vítkovic se do sebe opřeli tak, že fanoušci měli náběhy na infarkt, mantinely praštěly a rozhodčí nestíhali odhalit všechny fauly. Výsledek? 2:1 pro Kometu, 2:2 na zápasy ve čtvrtfinále play off extraligy a v sobotu další řež v Ostravě. „Kluci tam nechali vše,“ smekl kouč vítězů Patrik Martinec.

Čistě pocitově je to tak 60:40 pro Vítkovice. Jenže když dá Kometa do hry vášeň a tvrdost, dokáže své slabiny eliminovat a dorovnat se favoritovi. Proto je to 2:2 a ne 1:3. V úterý vystřihli domácí nejhorší výkon v sérii, ve středu ten nejlepší. A dostali sladkou odměnu. „Skvělé play off,“ vydechl nadšeně Martinec po nerváku. „Oba týmy hrály parádně, všichni se museli bavit. Pro tohle děláme sport. Musím před klukama smeknout, jeli nadoraz,“ dodal kouč.

V Kometě před klíčovou partií rozbombardovali útoky. Z velké části vynuceně. Mimo sestavu se ocitli nemocní Kollár, Vincour, Koblížek (plus Dvořák), pohromadě zůstalo jen Holíkovo trio. Centr Petr Holík v přesilových hrách neslezl z ledu, což byl záměr.

Do akce šla také juniorská lajna Šalé-Zembol-Boltvan a zkušený Jiří Ondráček. Viróza řádila i v protější kabině. Na marodku přes noc přibyli k produktivnímu tahounovi Robertsovi Bukartsovi obránce Petr Gewiese a útočník Richard Jarůšek. Kouč naopak mohl postavit Petera Kriegera, zraněného v úterní bitvě. Bolavé rameno se podařilo uschopnit, takže se americký centr vrátil do práce.

Zápas měl říz. Takhle ostře do sebe rivalové dosud nešli. V potyčce s Markem Kalusem u mantinelu dokonce trefoval zapálený Tomáš Kundrátek rukavicí i hráče na střídačce hostů. Následně se poprali obři Lukáš Kovář s Kristiánem Pospíšilem a na konci třetiny vytekly nervy také Kriegerovi, jenž mimo hru seknul do nohy Radka Kučeříka.

To už vedli domácí 1:0. Zatímco Kristián Pospíšil masíroval ve vlastním pásmu na zemi Willieho Raskoba, nabral Marek Ďaloga po křídle nadpozemskou rychlost a dokonale předložil puk před odkrytou bránu Martinovi Zaťovičovi. První trefa kapitána v play off a další plusový bod pro dlouhonohého obránce Ďalogu, který hraje ve finiši ročníku jako ďábel. Podobně se prezentuje Tomáš Kundrátek, jenž návalem emocí a důrazu dodával energii sobě i ostatním.

V přesilovce přišla velká chvíle Luboše Horkého. Brněnský střelec pohotově vrátil do sítě Zbořilovu sraženou ránu a bylo to 2:0. Jenže Martincův výběr tím klid nenašel. Okamžitou reakci obstaral Mueller, jenž narýsoval skvostnou přihrávku ke druhé tyči a zadák Raskob doklepl.

Momentum mělo hrát s hosty, kteří však následně zmastili dvouminutovou výhodu pěti proti třem. Bránící trio vypustilo na ledě duši a brankář Dominik Furch s ním. „Mělo tam být bum bum prásk a to chybělo. Měli jsme udeřit,“ věděl kouč poražených Miloš Holaň.

Holaňovi hoši si sami házeli klacky pod hokejky nedisciplinovaností. V době, kdy stupňovali tlak, vyfasoval Patrik Koch čtyřminutový trest za vysokou hůl. „Nepodařilo se nám ukočírovat hráče, měli jsme spoustu zbytečných vyloučení,“ nelíbilo se Holaňovi.

Čas na hru bez brankáře nicméně jeho týmu ještě zbyl, a ne málo. Navíc mazal na trestnou Zdeněk Okál a Vítkovičtí byli skoro minutu a půl v šesti na čtyři. Jejich palba ale cíl nenašla, takže euforie v „Rondu“ vydržela až do úplného konce. „Diametrální rozdíl v pocitech oproti předchozímu utkání,“ řekl Martinec. „Nemyslím si, že byla Kometa lepší herně, jen o ten gól,“ tvrdil vítkovický útočník Rastislav Dej. „Je to vyhecované, fauly přicházejí. Připomínalo mi to druhý zápas u nás. My jsme bušili, oni dali gól a zatáhli se. V obranné zóně hráli dobře a čekali na brejky, přesilovky. Takto se hraje play off,“ pokrčil rameny.

Emotivní a vyrovnané moravské čtvrtfinále je na programu minimálně ještě dvakrát. V sobotu v Ostravě a v pondělí v Brně. „Každý zápas je dobrý. Má to šťávu, hráči jdou nadoraz,“ ocenil Holaň, spoléhající nyní na prostředí v natřískané Ostravar Areně. „Věřím, že nám naši fanoušci pomůžou a získáme třetí bod.“

