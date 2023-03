Problémy s ledem? Pořád něco, už mě to štve, hlásí Voráček. Kde vidí titul?

„Hradec zatím jasně lepší. Úplně ve všem!“ hlásil Jakub Voráček v rozhovoru během první pauzy s reportérem Janem Homolkou. Mountfield v úvodní části vstřelil gól a dlouho vedl, důležitý druhý bod v sérii nakonec urval v prodloužení.

Řeč se však rychle stočila k dříve rozehranému duelu ve Slezsku. Právě během interview pro O2 TV totiž v Třinci řešili problém s rýhami v ledové ploše. Nehrálo se. Do akce musel znovu hasicí přístroj. Pauza se natáhla na 45 minut. „Na hokej koukám každý den, ale už mě trochu začíná štvát. Pořád je něco s ledem. Nevím, co se to děje. Snad se to nějak vyřeší, ale je to frustrující,“ vrtěl hlavou útočník, který aktuálně v NHL patří Arizoně.

„Pro Spartu to bylo asi nepříjemné o něco víc. Mají sebevědomí, hráli líp celou třetinu. Vedli, pak najednou 35 minut čekali, jestli se vůbec bude hrát. Pro obě strany je to ale hodně náročné,“ doplnil.

Právě série mezi Oceláři a Pražany ho nadchla. „Druhý zápas byl jeden z nejlepších, co jsem kdy v české extralize viděl. Skvělý hokej, výborné pokoukání.“

Přidal taky tip na další vývoj play off. Kdo podle Voráčka vyhraje titul? „Vidím to právě na tým, který zvládne tuhle sérii. Bude to buď Třinec, nebo Sparta. A soupeřem ve finále budou Pardubice,“ odhaduje.

Play off podle svých slov bedlivě sleduje. Kvůli následkům mnoha otřesů mozku má naordinovaný klid. Hokejovou kariéru přerušil. „Otázku co teď dělám, dostávám poměrně často. Popravdě se většinou kopu do zadku. Jinak jsem řidič pro děti. Je pravda, že nuda je velká. V pátek mě čeká návštěva fotbalu, půjdu na nároďák. Byl jsem taky na Slovácku, když jsem byl doma v Hradišti,“ popsal.