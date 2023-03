Stavař Gewiese nabízel Kometě pomoc při opravě ledu: Mám na to kouknout?

Když hrál Petr Gewiese (30) před dvěma lety proti Kometě své první extraligové play off v životě, soupeři ho s gustem posílali zpátky na stavbu nebo do montérek. „Táhni do Šumperka, zedníku,“ popisoval s úsměvem klasický hokejový trash talk vítkovický obránce. Vyučený stavař, který v rodném Šumperku pomáhal na zednických brigádách, aby finančně přilepšil rodině, už se v elitní soutěži etabloval. V aktuálním čtvrtfinále Generali ČP play off proti Kometě (3:2, 0:3, 4:1) má ze tří zápasů tři body (0+3).

Šikovné, nejen hokejové ruce, nabízel Petr Gewiese i ve chvíli, kdy se ve třetím čtvrtfinále ve Winning Group Areně řešila nečekaná technická komplikace s ulomeným kusem ledu u mantinelu. „Říkal jsem rozhodčím, že se na to klidně kouknu,“ pousmál se. „Nevyužili mě na to, škoda. Tak třeba příště.“ Jestli dřív něco podobného zažil? „Ještě v Šumperku, v jednom domácím zápase s Jihlavou. To na stadionu vypadl proud. Taky to trvalo dlouho, ale také jsme nakonec dohráli.“

Nečekaná hodinová pauza nebyla příjemná pro nikoho. „Nebylo to jednoduché, ale pro oba týmy to bylo stejné,“ popisuje Gewiese. „Jen jsme čekali, jestli se bude hrát nebo nebude. Nic moc se dělat nedá. Každý se hýbal, dělal, co potřeboval, aby byl připravený.“

Lukáš Krenželok žertoval, že prý uvažovali o objednávkách pizzy do kabiny. „Máme nějaké doplňky od Nutrendu, postarali se o nás, to bylo v pohodě,“ pousmál se Gewiese. „Rozhodně jsme zápas nechtěli odkládat. Když už začal, musel se dokončit.“

I ve třiceti letech je Petr Gewiese v elitní soutěži stále relativním nováčkem. Šumperský rodák naskočil do extraligy poprvé v prosinci 2020. V sedmadvaceti, kdy už s tím sám takřka nepočítal. Hrával druhou ligu, vyzkoušel si hokej ve Francii, pomáhal tátovi na stavbách. Trenér Miloš Holaň si ho vytáhnul z první ligy, když byl Gewiese v šumperském dresu druhým nejproduktivnějším bekem Chance ligy (za 15 zápasů bilance 4+9).

„Nechtěl jsem tomu věřit,“ líčil dodatečně. „Nejdřív si mě Vítkovice pozvaly na dva tréninky, abych si očuchal prostředí, potom jsem tam byl na střídavé starty a nakonec mi nabídly hostování.“ Odehrál 29 zápasů (0+8), vybojoval si smlouvu. A zahrál si i play off (5 utkání bez bodu). V předkole proti Kometě Brno. Ostravané tehdy vedli 2:0 na zápasy, ale sérii ztratili 2:3. V Brně prohráli oba zápasy 1:2 v prodloužení.

„Kluci, co proti nám stáli, si mě i trošku víc dobírali,“ vzpomínal Gewiese. „Že jsem zedník, který před chvílí přišel ze stavby a podobně. Tyhle trash talky si neberu. Naopak, spíš jsem si je užíval. Že mě vůbec znají, to je pozitivní.“

Od té doby Petr Gewiese za Vítkovice odehrál 82 zápasů, nasbíral v nich 21 bodů (4+17). Teď stojí s Vítkovicemi proti Kometě znovu. Ve čtvrtfinále play off. Po třech bitvách Ostravané vedou 2:1 na zápasy, ve středu se hraje v Brně od 19 hodin.

SESTŘIH: Kometa Brno - Vítkovice 1:4. Hosté otočili vývoj utkání a v sérii opět vedou

„Co bude klíč pro další zápas? Hrát stejně a určitě se vyvarovat prvnímu gólu,“ přemítá vítkovický bek. „První zápas v Brně jsme hráli výborně. I s rychle inkasovaným gólem po dvaceti vteřinách jsme se vyrovnali jako profi tým. Jeli jsme dál, stalo se. Tak proč něco měnit?“

Třetí zápas nehrál lotyšský střelec Roberts Bukarts. V poslední třetině se po střetu s Tomášem Kundrátkem zranil i Peter Krieger. Elitní lajna Vítkovic se rozpadla. „Buky samozřejmě chybí, je to výborný střelec,“ pokrčil Gewiese rameny. „Ale všichni kluci v našem týmu jsou kvalitní, kdokoliv se tam postaví, neztratí se.“

Speciálně ocenil tradičně spolehlivost brankáře Aleše Stezky. A jeho práci s holí. V prvním duelu se vítkovický gólman pokoušel o gól do prázdné, ve třetím čtvrtfinále si připsal asistenci na branku Lukáše Krenželoka. „Jo, Aleš má práci s hokejkou výbornou, nám bekům tím hodně pomáhá. A když bude mít ještě nějakou šanci vstřelit gól, já mu budu fandit.“

