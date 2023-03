Barinka o Brnu i Vítkovicích: Stezka? Ať si vyzkouší NHL. Konec Poruby bolí

Žije v Ostravě, je asistentem prvoligové Poruby, kde i pomáhá s rozvojem mládeže. Jeho nejmladší syn hraje za Vítkovice. Přesto Michal Barinka na rovinu přiznává, že když vešel do útrob brněnského „Ronda“, znovu ho bouřlivá komeťácká atmosféra zcela pohltila. „Tahle série je ohromně vyrovnaná a fyzicky náročná. A je vidět, že kdo dá do zápasu trošku víc obětavosti a srdíčka, tak vyhrává. Velmi úporný hokej.“

Čekal jste takový boj před sérií, nebo jste někoho lehce favorizoval?

„Hele, čekal jsem, že to bude boj. Vím, jak to bylo na Kometě, když jsme skončili po základní části někde níž. Na play off se to vždycky semklo a výsledky přišly. Na druhou stranu jsem také viděl hodně zápasů Vítkovic v sezoně, mají tým výborně postavený, jsou tam zkušení kluci parádně doplnění mladýma. Mají šanci udělat úspěch.“

V čem bývá zmíněné kouzlo semknutí Komety?

„Je to o šatně. Jak to starší kluci vezmou do svých rukou. Dá se říct, že naučí zbytek týmu táhnout za jeden provaz. To je to nejdůležitější. Aby byla taková parta, že když někdo udělá chybu, tak druhý tam skočí po hlavě. Aby situaci zachránil. To bylo ve čtvrtém zápase vidět hned několikrát.“

Hrají v tom výraznou roli i fanoušci a prostředí?

„Jasně, fandové jsou pro Kometu šestý hráč. Bylo to tak vždycky. Neskutečné, jaká je v hale atmosféra. Dá se říct – náboženství.“

Má to plusy i minusy?

„Vždycky to tak je. Když se ti daří, nosí tě na rukách. Když ne, jsi pod daleko větším tlakem než týmy, kde diváci tolik nechodí. To je