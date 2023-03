Martinec dělá změny a trefuje se: Dík za kompliment. Ale série je o hráčích

Takové trefy by si přál každý trenér. Hradecký kouč Tomáš Martinec má zatím zlatou ruku. Co v sérii proti Liberci udělá, vyjde. Poslední příklad? Do akce nasadil Matěje Chalupu. První zápas v play off, vítězný gól. „Kluci vědí, že musí hrát na maximum svých možností, abychom Liberec porazili,“ hned odvrátil pozornost radši jinam. Jak těžké pro něj bylo posadit kapitána? Mountfield vyhrál dva zápasy na ledě Bílých Tygrů (naposledy v pátek 2:1) a v sérii drží náskok 3:1 na zápasy.

Krásný pocit odvést z Liberce dvě výhry?

„Až se trochu vzpamatujeme ze závěru, z toho stresu, tak to bude lepší. Vážíme si výher z Liberce, ale ještě není konec. Musíme se zase s pokorou nachystat na další zápas.“

Hodně jste trpěl, když jste na konci bránili náskok 2:1?

„Troufnu si říct, že jsme byli padesát minut lepší a měli i hodně šancí. Bohužel nás trochu sráží, že dáváme málo gólů. V závěru jsme se tradičně začali klepat o výsledek, dělali zbytečné chyby, nechali se vyloučit. Liberec nás potrestal, zase to byl stres až do konce.“

Ve třetím zápase jste dal na prodloužení Radka Smoleňáka, nahrál na vítězný gól. Ve čtvrtém jste nasadil poprvé Matěje Chalupu a dal vítězný gól. Od chvíle, co chytá Matěj Machovský, Hradec vyhrává. Vaše tahy vám vycházejí. Taky dobře načasovaná trenérská forma?

„Děkuju za kompliment. (usměje se) Ale tohle není o trenérech, naše série je hlavně o hráčích. Proti nám stojí výborný tým a kluci vědí, že musí hrát na maximum svých možností, abychom Liberec porazili.“

Prozradíte, jaké pokyny dostal Matěj Chalupa do svého prvního zápasu série?

„Aby dál gól.“

Aha, tak to není zase tak složité...

(směje se) „Matěj je dobrý hráč, řekl bych, že kariéru v Hradci nakopl, od nás se dostal do zámoří. Jsem rád, že je u nás zpátky. Od chvíle, co přišel, se mu daří, je produktivní. Máme soupisku pětadvaceti hráčů a každý by si zasloužil play off hrát, v tom ani trochu nelžu. Je skvělý, že takhle do série skočil.“

Když se vrátíme k Machovskému, Liberec nastřelil dvě tyče, on pak v závěru měl pár velmi dobrých momentů. Cítili jste, že mu to vyloženě lepí, proto šel do akce?

„Chytá výborně, je jeho velkou zásluhou, že vyhráváme. Má těžké zákroky, nejednou nám zápas vychytal.“

Za poslední tři roky má s Libercem bilanci v play off 10:3. Nemůže ho mít už soupeř trochu v hlavě?

„To byste se spíš museli zeptat v kabině Liberce. Máme ale dva výborné brankáře, teď se daří Matějovi, příště to může být zase Kivi (Kiviaho).“

Bylo těžké pro trenéra vysvětlit kapitánovi Radkovi Smoleňákovi, že v sérii nebude hrát pořád? Zatím každé druhé utkání sedí.

„Ne, tady není žádný problém. Jak jsem říkal, máme pětadvacet hráčů, v play off se hrají zápasy na krev. Navíc po každém utkání máte určité šrámy a bolístky, které se neventilují. My potřebujeme mít do každého zápasu stoprocentně zdravé hráče. V tuhle chvíli byla sestava zkrátka taková, příště se třeba zase někdo vrátí.“

Tolik let Hradec čeká na postup do semifinále. Proti Liberci mu schází už jen jedna výhra.

